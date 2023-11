Sixers Bell Ringer: Oubre strahlt beim Sieg der Sixers heller als die Suns

Die Philadelphia 76ers besiegten die Phoenix Suns im Heimspiel am Samstagnachmittag mit 112:100.

Die erste Halbzeit dieses Spiels war für beide Mannschaften ehrlich gesagt ein hässliches Durcheinander. Die Sixers schossen 44,2 Prozent vom Boden mit 12 Ballverlusten und die Suns 33,3 Prozent mit sechs Ballverlusten. Niemand schien offensiv in irgendeinen Groove zu geraten (außer bis zu einem gewissen Grad Kelly Oubre Jr.). Gegen Ende der Halbzeit kam es zu einer heftigen Offensive, die zu einigen Punkten führte und zur Halbzeit einen fesselnden Vorsprung von 52-45 für die Sixers sicherte.

Die Sixers führten einen Großteil des dritten Spielabschnitts zweistellig, bevor die Suns zurückkämpften und das dritte Drittel mit zwei Punkten Rückstand auf die Gastgeber beendeten. Mitte des letzten Frames bauten die Sixers trotz Joel Embiid auf der Bank einen zweistelligen Vorsprung zurück. Der große Mann konnte sich den gesamten vierten Durchgang gönnen, während die Sixers ihren Vorsprung hielten und ausbauten.

Embiid führte die Sixers mit einem Double-Double mit 26 Punkten und 11 Rebounds in nur drei Frames an (im vierten konnte er eine Pause einlegen). Oubre war mit 25 Punkten durchweg herausragend und Tobias Harris und Tyrese Maxey schafften ihr eigenes Double-Doubles mit 18 Punkten und 10 Rebounds bzw. 22 Punkten und 10 Assists.

Der Homestand der Sixers geht weiter, wenn sie am Montagabend die Washington Wizards empfangen.

Kommen wir in der Zwischenzeit zum Bell Ringer.

Kelly Oubre Jr.: 25 Punkte, 3 Rebounds, 1 Block

Ich muss zugeben, dass ich etwas nervös war, als Oubre von der Bank genommen wurde, weil er befürchtete, dass sein Torerfolg durch die ballführende Offensive von Tyrese Maxey und Joel Embiid gemindert werden würde, aber er beweist weiterhin, dass diese Sorgen unbegründet waren. Bei seinem zweiten Start für die Sixers machte sich Oubre sofort wieder an die Arbeit und erzielte fünf schnelle Punkte (einen Triple) für die Gastgeber. Zwei schnelle Fouls führten dazu, dass er im ersten Frame früh vom Platz gestellt wurde, aber im zweiten Frame machte er sich gleich wieder an die Arbeit, versenkte einen umkämpften Springer und stellte seine Athletik mit einem Alley-Oop von Maxey in einer schnellen Sequenz unter Beweis. Er blockierte auch Jusuf Nurkic stark. Er beendete die erste Halbzeit mit spielführenden 17 Punkten beim 7-gegen-10-Field-Goal-Schießen.

Und von da an wurde er nicht langsamer. Er eröffnete den dritten Durchgang mit einem Dreier für sein drittes Tor des Tages bei fünf Versuchen und schlug einen gegen Ende des Frames ins Tor, so dass er seine Gesamtzahl auf 23 erhöhte, bevor es in die Schlussphase ging. Oubre beendete dieses Spiel mit 25 Punkten (drei Triples), drei Rebounds und einem Block.

Tobias Harris: 18 Punkte. 10 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal

Tobias Harris profitiert zu Beginn dieser jungen Saison weiterhin von offensiver Aggression und findet Gelegenheiten, an den Rand zu gelangen und entweder seine Würfe zu versenken oder Fouls zu ziehen … oder beides. Harris wurde wegen zweier schneller Fouls etwas zu früh ausgewechselt, machte aber später im zweiten Durchgang dort weiter, wo er aufgehört hatte, indem er durch die Verteidiger hindurchging und seine Schüsse abschloss. Sein Abschluss war ein Höhepunkt seines Saisonstarts und dieses Muster setzte sich in der ersten Hälfte der Matinee am Samstag fort, mit 12 Punkten beim 4-gegen-6-Field-Goal-Schießen und 4-gegen-4-Schießen von der Linie.

Harris wurde im dritten Durchgang etwas langsamer, sorgte aber im vierten Durchgang für einen schönen Schub in der Offensive, als die Sixers ihre Führung wieder aufbauten. Er beendete den Samstag mit einem Double-Double mit 18 Punkten (bei 70 Prozent Field-Goal-Schießen) und 10 Rebounds. Außerdem hatte er zwei Assists und einen Steal.

Joel Embiid: (in drei Vierteln) 26 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, 1 Block, 0 Thrusts

Wie der Rest der Sixers hatte auch Embiid einen etwas langsamen und schlampigen Start in dieses Spiel. Seine Schüsse fielen nicht und Ballverluste waren in der ersten Halbzeit ein Problem.

Im dritten Bild begann er jedoch wieder wie der Embiid auszusehen, den wir kennen und lieben. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit mit nur 11 Punkten schoss der große Mann in der dritten Halbzeit 6 von 9 (einschließlich eines unausgeglichenen Dreiers gegen Ende des Spielabschnitts) und steigerte seine Gesamtpunktzahl schnell auf einen mannschaftsführenden Vorsprung von 26 Punkten. 11-Rebound-Double-Double ging in den letzten Frame. Da sich die Sixers einen komfortablen Vorsprung erarbeiteten, konnte er den gesamten vierten Durchgang aussitzen.

Er veranstaltete auch eine kleine Fake-DX-Feier. Heute gibt es keine Vorwürfe und keine Bußgelder.

Tyrese Maxey

War nicht sein bestes Tor an diesem Tag, vor allem nicht zu Beginn, aber Maxey sieht immer mehr nach einem Elite-Spielmacher für die Offensive der Sixers aus. Maxey hatte am Ende selbst 22 Punkte, hatte am Samstag aber noch beeindruckendere 10 Assists und lag mit +25 an der Spitze des Teams.

Alles Gute zum Geburtstag, König!