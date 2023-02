Six Nations: Steve Borthwick sagt, dass England „in nichts gut war“, als er das Amt des Cheftrainers übernahm | Rugby-Union-Nachrichten

Steve Borthwick sagt, dass es für seine englische Mannschaft keine schnelle Lösung geben wird, nachdem sie Six Nations mit einer Niederlage gegen Schottland eröffnet haben. „Als ich mir im Herbst die Mannschaft angeschaut habe, als ich die Mannschaft vermessen habe und alle Daten bekommen habe, waren wir in nichts gut“; Borthwicks Männer treffen am Sonntag in Twickenham auf Italien





Steve Borthwick sagt, dass England „in nichts gut war“, als er das Kommando übernahm, und glaubt, dass es nach der Niederlage gegen Schottland im Auftaktspiel der Sechs Nationen keine schnelle Lösung geben wird.

Borthwick wurde im Dezember Cheftrainer von England und ersetzte Eddie Jones, nachdem der Australier entlassen worden war, nachdem er das schlechteste Ergebnisjahr des Teams seit 2008 geleitet hatte.

Borthwicks Ära begann mit einer 29:23-Niederlage in Twickenham am Samstag, als Schottland zum dritten Mal in Folge den Calcutta Cup gewann, während England am Sonntag zu Hause gegen Italien antreten wollte.

Der ehemalige Cheftrainer von Leicester sagte: „Wir wissen, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Ich habe das vom ersten Tag an offen gesagt.

„Als ich mir im Herbst die Mannschaft angeschaut habe, als ich die Mannschaft vermessen habe und alle Daten bekommen habe, waren wir in nichts gut. So offen war das.

„Wir versuchen, einige Stärken in diesem Team aufzubauen, und einige Dinge, über die wir uns freuen, und andere, über die wir enttäuscht sind. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir einige Verbesserungen für Italien erzielen.

„Unser Gedränge war das schlechteste im Rang-1-Rugby“

„Es gibt mehrere Bereiche, in denen wir versucht haben, Änderungen vorzunehmen. Sie haben eine gewisse Verbesserung im Scrum gegen Schottland gesehen, worüber ich mich gefreut habe, weil es als das schlechteste Scrum im Tier-1-Rugby eingestuft wurde.

„Wir haben einige Verbesserungen im Angriff und in der Ballgeschwindigkeit gesehen und wir haben versucht, die Aufschlüsselung zu verbessern, bei der England als neuntschnellster eingestuft wurde, also als einer der langsamsten in Stufe eins.

„Ich hatte eine Angewohnheit innerhalb des Teams, früh Punkte zu kassieren und nicht darauf reagieren zu können. Wir haben gegen Schottland Punkte kassiert, und das Größte, was ich mir angesehen habe, war die Reaktion.

„Ich fand die Resonanz großartig. Wir haben in vielen Bereichen Verbesserungen gegen Schottland gesehen. Einige Bereiche liefen nicht so gut und wir müssen sicherstellen, dass wir diese angehen. Einige dauern länger als andere.“

„Wir versuchen hier, die Standardsituation wieder aufzubauen. Das braucht Zeit. Sie haben eine gewisse Verbesserung in unserem Angriff gesehen.

„In Bezug auf die Art und Weise, wie wir in der Verteidigung getroffen haben, gab es dort Verbesserungen, aber es gab ein paar Versuche, die Schottland brillant gemacht hat, was ihnen ein großes Verdienst ist.

„Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Ich habe die Spieler gebeten, einige Dinge anders zu machen. Ich habe die Spieler gebeten, auf eine neue Art und Weise zu spielen. Ich muss die Spieler dazu bringen, an sich selbst zu glauben und die Spieler dazu zu bringen, ihre Stärken einzubringen Tonhöhe.

„Ich möchte, dass sie ihr Bestes geben, was wir seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben. Ich denke, Sie haben in dieser Hinsicht gegen Schottland eine Verbesserung gesehen.“

Die englische Nutte Jamie George sagt, dass die Spieler die Verantwortung für den Formeinbruch des Teams übernehmen müssen

George: Wir wollen England wieder an die Spitze bringen

Hooker Jamie George hat das Gefühl, dass „etwas nicht ganz funktioniert hat“, als England letzten Herbst gegen Argentinien und Südafrika verlor und gegen Neuseeland unentschieden spielte, und sagt, die Spieler seien entschlossen, das Team „zurück an die Spitze“ zu führen.

Er sagte: „Wir sind alle sehr, sehr ehrgeizige Menschen. Wir wollen das englische Rugby wieder an die Spitze bringen und sind uns bewusst, dass es vor allem im Herbst nicht gut genug war.

„Eddi [Jones] hat die Hauptlast davon getragen, dass er seinen Job verloren hat, aber gleichzeitig waren wir die Leute auf dem Feld. Also müssen wir auch dafür Verantwortung übernehmen.“