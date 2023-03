Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen in de handel buiten kantooruren.

SVB Financieel — De aandelen daalden met 6% na de bel en bleven dalen vanaf de sessie van donderdag na een aankondiging van de financiële dienstverlener dat het op zoek was naar meer dan $ 2 miljard aan kapitaal om de verliezen op de verkoop van obligaties te helpen compenseren.

Orakel — Het informatietechnologiebedrijf daalde met 4,9% nadat het de winstverwachtingen van analisten had overtroffen, maar inkomsten voor het derde kwartaal misliep. Oracle boekte een gecorrigeerde winst van $ 1,22 per aandeel, vergeleken met de $ 1,20 per aandeel die werd verwacht door analisten gepolst door Refinitiv. Maar de omzet kwam lager uit, op $ 12,40 miljard vergeleken met de $ 12,42 miljard die Wall Street verwachtte. Het bedrijf verhoogde ook het driemaandelijkse dividend van 32 cent naar 40 cent.

Gat — De detailhandelaar zakte met 7% nadat hij in het vierde kwartaal zowel de bovenste als de onderste regel miste. Gap rapporteerde een verlies van 75 cent per aandeel, groter dan het verlies van 46 cent per aandeel geschat door analisten gepolst door Refinitiv. De omzet was lager dan verwacht en kwam uit op $ 4,24 miljard vergeleken met een verwachte $ 4,36 miljard. Gap zei te verwachten dat de omzet in het eerste kwartaal en het volledige jaar op jaarbasis zal dalen, ondanks dat analisten verwachten dat beide bescheiden winsten op jaarbasis zullen laten zien.

Ulta — De schoonheidsretailer daalde 2,1% ondanks het feit dat het de verwachtingen van analisten voor zowel de top- als de bottom-line overtrof, volgens Refinitiv, en het geven van optimistische forward guidance. De winst kwam uit op $ 6,68 per aandeel, precies één dollar boven de consensusschatting van analisten die door Refinitiv werden ondervraagd. De omzet was ook hoger dan verwacht, met $ 3,23 miljard vergeleken met de $ 3,03 miljard die door analisten werd verwacht.

Vail-resorts — Het aandeel verloor 4,6% nadat Vail Resorts volgens FactSet gemengde resultaten rapporteerde voor het tweede fiscale kwartaal en zwakke verwachtingen. Het bedrijf overtrof de omzetverwachtingen met $ 1,1 miljard, vergeleken met de $ 1,07 miljard die werd verwacht door analisten gepolst door FactSet. Maar Vail Resorts kwam binnen onder de consensusschatting over de winst in het kwartaal en boekte $ 5,16 per aandeel tegen de verwachte $ 6,11. De verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot het nettoresultaat en de aangepaste EBITDA voor het jaar voorafgaand aan juli waren onder de verwachtingen van analisten.

Zumiez — De aandelen van de detailhandelaar daalden met 11% omdat zwakke vooruitzichten een vierde kwartaal overschaduwden dat de verwachtingen overtrof, volgens FactSet. De winst per aandeel kwam 10 cent hoger uit dan de prognoses van analisten op 59 cent, terwijl de omzet $ 280,1 miljoen bedroeg, vergeleken met de consensusschatting van $ 267,8 miljoen. Maar voor het huidige kwartaal zei het bedrijf een verlies van tussen de 85 cent en 95 cent per aandeel te verwachten, ondanks dat Wall Street een lichte winst van 3 cent verwachtte. Evenzo leidde het bedrijf dat de omzet tussen de $ 178 miljoen en $ 184 miljoen zou uitkomen, terwijl de straat $ 222 miljoen verwachtte.

DocuSign — Aandelen daalden met 5% nadat het platform voor elektronische handtekeningen de verwachtingen op zowel de bovenste als de onderste regel overtrof, volgens Refinitiv. De winst kwam 10 cent hoger uit dan de verwachtingen van analisten per aandeel van 62 cent, terwijl de omzet $ 660 miljoen bedroeg, $ 28 miljoen hoger dan de prognose van The Street. Het bedrijf kondigde echter aan dat CFO Cynthia Gaylor later dit jaar zou aftreden.

– Jesse Pound van CNBC droeg bij aan rapportage