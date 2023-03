Bewegwijzering buiten het hoofdkantoor van Silicon Valley Bank in Santa Clara, Californië, VS, op donderdag 9 maart 2023.

Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen in de vroege ochtendhandel.

SVB Financieel — Aandelen van het bedrijf dat bekend staat als Silicon Valley Bank verlengden hun grote daling en daalden meer dan 40% in de vroege ochtendhandel nadat het bedrijf donderdag een plan aankondigde om meer dan $ 2 miljard aan kapitaal op te halen om verliezen op de verkoop van obligaties te helpen compenseren. Het nieuws woog voor de tweede dag op de hele bankensector Bank van de Eerste Republiek verloor 7,5% in de premarket en crypto-focus handtekeningbank 4% gedaald. Zions Bancorporation 2% gedaald. In de vorige sessie eindigde SVB 60% lager.

Allbirds — De aandelen van de schoenenretailer kelderden met meer dan 22% nadat het bedrijf er voor het eerst in zijn geschiedenis niet in slaagde een kwartaalomzet op jaarbasis te laten groeien. Allbirds onthulde ook een brede transformatiestrategie en een opschudding van het management.

DocuSign — Het platform voor elektronische handtekeningen daalde met bijna 14% ondanks een stijging van de inkomsten en inkomsten. DocuSign kondigde echter aan dat CFO Cynthia Gaylor later dit jaar zou aftreden. Het aandeel werd ook door JPMorgan verlaagd van neutraal naar onderwogen. Het bedrijf noemde verslechterende trends in de vraag, potentiële concurrentie van Microsoft en het vertrek van Gaylor.

Orakel — Het softwarebedrijf daalde met 4,9% nadat de omzet voor het laatste kwartaal de verwachtingen van analisten overtrof. Oracle boekte $ 12,4 miljard, vergeleken met de schattingen van Wall Street van $ 12,42 miljard, volgens Refinitiv.

Gat — De kledingretailer zag zijn aandelen met meer dan 7% dalen nadat het een groot kwartaalverlies, dalende verkopen en een reeks directiewisselingen aankondigde. Het gaf volgens Refinitiv ook zwakker dan verwachte verwachtingen af ​​voor de omzet in het eerste kwartaal en het volledige jaar.

Vail-resorts — Het aandeel verloor 2% na een gemengd financieel rapport voor het tweede fiscale kwartaal en zwakke vooruitzichten met winsten die achterbleven bij de schattingen van analisten. De verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot het nettoresultaat en de aangepaste EBITDA voor het jaar voorafgaand aan juli kwamen ook overeen met de verwachtingen van analisten.

Roblox — De aandelen stegen met 2,9% nadat Jefferies Roblox had geüpgraded om uit de wacht te kopen. Het bedrijf uit Wall Street zei er vertrouwen in te hebben dat het online gaming-platform ondanks de macro-economische druk een sterke groei zal blijven vertonen.

– Sarah Min, Michelle Fox, Alex Harring en Jesse Pound van CNBC droegen bij aan rapportage