Sirius XM is het nieuwste mediabedrijf dat een ronde van ontslagen aankondigt

Het abonnementsbedrijf voor autoradio’s, bekend om zijn reclamevrije muziek- en talkradiozenders, zei maandag dat het 8% van zijn personeelsbestand of 475 banen schrapt.

“We gaan een nieuwe fase in voor ons bedrijf”, zei CEO Jennifer Witz maandag in een e-mail aan medewerkers. “De investeringen die we dit jaar in het bedrijf doen, in combinatie met de huidige onzekere economische omgeving, dwingen ons om anders na te denken over hoe onze organisatie is gestructureerd.”

De aandelen van SiriusXM bereikten maandag een nieuw dieptepunt in 52 weken.

In november had de CEO het bedrijf verteld dat er als onderdeel van hun plannen voor 2023 een herziening van het bedrijf zou komen. Witz zei maandag in de memo dat het bedrijf ook de uitgaven voor inhoud en marketing heeft verlaagd, zijn voetafdruk op onroerend goed heeft verkleind en ook strengere beperkingen heeft opgelegd aan reis- en amusementskosten.

“De beslissing van vandaag om ons personeelsbestand in te krimpen was echter nodig om een ​​duurzaam winstgevend bedrijf te behouden”, aldus Witz.

In de media- en technologie-industrie zijn de afgelopen maanden ontslagen gevallen omdat bedrijven met macro-economische uitdagingen worden geconfronteerd en zich schrap zetten voor een mogelijke recessie.

SiriusXM, dat wordt ondersteund door John Malone’s Liberty Media, is met name getroffen door lagere autoverkopen, aangezien abonnementen op satellietradio vaak met nieuwe auto’s worden geleverd. Het bedrijf zei dat het eind 2022 32,4 miljoen zelfbetalende abonnees had, maar eindigde het vierde kwartaal op 6,8 miljoen proefabonnees, een daling van ongeveer 224.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het maandelijkse aantal klanten dat hun abonnementen opzegde, bedroeg tijdens het kwartaal echter 1,5% en bleef “op een historisch laag niveau”.

Lees hier de volledige memo:

Van: Jennifer Witz

Datum: Maandag 6 maart 2023 om 07:58 uur

Onderwerp: Belangrijke bedrijfsupdate

Goedemorgen,

Ik heb moeilijk nieuws te melden. Na een evaluatie van ons bedrijf hebben we de beslissing genomen om de omvang van ons personeelsbestand met 475 functies of 8% te verminderen. Helaas betekent dit dat we afscheid moeten nemen van getalenteerde collega’s in de hele organisatie.

In de loop van de dag zullen getroffen werknemers vandaag uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan vergaderingen met hun respectievelijke leider en een lid van ons People + Culture-team.

Ik wil erkennen dat dit een uitdagende dag gaat worden, vooral voor degenen die het bedrijf verlaten, en ik wil iedereen heel erg bedanken voor hun bijdragen aan SiriusXM. Ongeacht het team, niveau of ambtstermijn, je hebt een rol gespeeld om ons bedrijf te brengen waar het nu is en daarvoor zijn we dankbaar. Dit was geen gemakkelijke beslissing en we hebben het ook niet lichtvaardig genomen. Het is echter van cruciaal belang voor ons om nu de juiste stappen te nemen om de gezondheid en winstgevendheid van ons bedrijf op de lange termijn veilig te stellen.

Hoe zijn we hier gekomen?

Voor ons bedrijf gaan we een nieuwe fase in. De investeringen die we dit jaar in het bedrijf doen, in combinatie met de huidige onzekere economische omgeving, dwingen ons om anders na te denken over hoe onze organisatie is gestructureerd. Zoals ik in november deelde, omvatte ons planningsproces voor 2023 een bedrijfsbrede beoordeling van ons bedrijf om kansen voor meer flexibiliteit en efficiëntie te identificeren. Als onderdeel van deze inspanning hebben we gebieden geïdentificeerd waarop we discretionaire uitgaven zouden kunnen beperken om de impact van eventuele aanvullende personeelsinkrimpingen te minimaliseren. We hebben onze niet-personeelskosten gestroomlijnd door de uitgaven voor inhoud en marketing te verminderen, onze voetafdruk op onroerend goed te verkleinen en recentelijk strengere beperkingen in ons reis- en entertainmentbeleid te implementeren. De beslissing van vandaag om ons personeelsbestand in te krimpen was echter nodig om een ​​duurzaam winstgevend bedrijf te behouden.

Wie wordt beïnvloed?

In de afgelopen vijf jaar is ons bedrijf gegroeid en uitgebreid met de toevoeging van nieuwe acquisities, bedrijfsonderdelen en inkomstenstromen. Nu hebben we een beoordeling van onze afdelingen en functies voltooid om te bepalen waar we de samenwerking kunnen verbeteren, teams kunnen consolideren om grotere efficiëntie te bereiken en uiteindelijk een organisatiestructuur kunnen ontwerpen die het best is gepositioneerd om onze prioriteiten te bereiken. Als gevolg hiervan zal bijna elke afdeling in SiriusXM worden beïnvloed. We zijn van mening dat het nieuwe operationele ontwerp ons in staat zal stellen sneller en effectiever te werk te gaan bij het aangaan van nieuwe uitdagingen in ons bedrijf.

Wat is het volgende?

Voor degenen die ons verlaten, er wordt rechtstreeks contact met u opgenomen over uw vertrek en u krijgt de gelegenheid om te spreken met een leider van uw afdeling en met een lid van ons People + Culture-team. We begrijpen dat deze overgang niet gemakkelijk zal zijn, maar weet alsjeblieft dat we ons inzetten om u tijdens dit proces te ondersteunen, en we bieden exit-pakketten die ontslagvergoedingen, tijdelijke ziektekostenverzekeringen, voortzetting van het Employee Advocacy Program en outplacementdiensten omvatten .

Vandaag is een van de moeilijkste dagen waar we als team mee te maken hebben gehad, en deze veranderingen hebben een grote impact op ons allemaal. Ik ben er echter van overtuigd dat deze moeilijke beslissingen nodig waren om de kans die voor ons ligt te grijpen.

Samen zetten we ons in om de beste premium audio-ervaring in Noord-Amerika te leveren. We ontwikkelen onze service om de volgende generatie luisteraars nieuwe manieren te bieden om onze ongelooflijke programmering en talent te ontdekken en ermee bezig te zijn. Met onze visie zo duidelijk als altijd en onze operationele transformatie die nu aan de gang is, zullen we blijven investeren terwijl we ons opmaken voor onze volgende grote mijlpaal: de lancering van een nieuwe, best-in-class SiriusXM-ervaring.

Nogmaals, aan degenen die door deze veranderingen worden getroffen, dank ik u voor alles wat u hebt gedaan om SiriusXM te brengen waar het nu is, en ik wens u het allerbeste bij uw toekomstige inspanningen.

We zullen deze veranderingen en ons pad voorwaarts bespreken tijdens onze volgende bedrijfsbrede All Hands-bijeenkomst. In de tussentijd neem ik later vandaag contact met je op om een ​​update te delen en je zult gedurende de rest van deze week ook meer details horen van je respectievelijke Executive Leaders.

Tot slot wil ik je bedanken voor je focus, toewijding en veerkracht. Dit is voor niemand van ons een gemakkelijk moment, dus het is belangrijker dan ooit dat we elkaar steunen en dat je op onze leiders leunt, waaronder ikzelf, terwijl we de volgende stappen doorlopen.

-Jennifer