Een bod op Manchester United onder leiding van INEOS en Sir Jim Ratcliffe is bevestigd in een verklaring waarin ze hun ambities voor de club schetsen.

De reuzen uit de Premier League werden vorig jaar te koop aangeboden door de huidige eigenaren van de Glazer-familie.

Getty Ratcliffe is al eigenaar van Nice in Frankrijk en Lausanne in Zwitserland

Geïnteresseerde partijen kregen een ‘zachte deadline’ van 22.00 uur op 17 februari om hun bod op de Premier League-reuzen in te dienen.

Ratcliffe had eerder zijn interesse getoond in het kopen van de club en zijn ambities zijn nu onthuld.

In een verklaring zei INEOS: “We kunnen bevestigen dat Sir Jim Ratcliffe en INEOS een bod hebben uitgebracht op een meerderheidsbelang in Manchester United Football Club.

“We zouden onze rol zien als de langetermijnbeheerders van Manchester United namens de fans en de bredere gemeenschap.

“We zijn ambitieus en zeer competitief en zouden in Manchester United willen investeren om ze opnieuw de nummer één club ter wereld te maken. We erkennen ook dat het voetbalbestuur in dit land op een kruispunt staat.

“We willen dit volgende hoofdstuk helpen leiden, de cultuur van het Engelse voetbal verdiepen door van de club een baken te maken voor een moderne, progressieve, fangerichte benadering van eigenaarschap.

getty Miljardair Ratcliffe is ook een fan van United

“We willen een Manchester United dat verankerd is in zijn trotse geschiedenis en wortels in het noordwesten van Engeland, Manchester United terugplaatst in Manchester United en zich duidelijk richt op het winnen van de Champions League.”

Ook de voorzitter van Qatar Islamic Bank, sjeik Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, heeft een bod uitgebracht op United.

Zijn bod zou £ 4,5 miljard bedragen, terwijl het bod van Ratcliffe £ 4 miljard waard zou zijn.

United heeft ook gespeculeerde interesse in een overname uit de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.