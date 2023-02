Sir Jim Ratcliffe en Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani hebben een bod uitgebracht om Manchester United te kopen.

De twee partijen hebben hun biedingen ingediend, met een ‘zachte deadline’ voor biedingen op 17 februari om 22.00 uur.

Getty Man United zou binnenkort in Qatarese handen kunnen zijn

www.qib.com.qa Sheikh Jassim beweert een levenslange fan van de club te zijn

getty Ratcliffe heeft ook zijn zet gedaan

De in Manchester geboren miljardair Rafcliffe gelooft dat hij volgens The Telegraph de ‘lange termijn bewaarder van de club’ kan zijn.

Ondertussen is Sheikh Jassim de voorzitter van QIB (Qatar Islamic Bank) en beweert hij een levenslange supporter van Man United te zijn.

De familie Glazer, die United in 2005 kocht, kondigde in november aan dat ze overwegen de Old Trafford-club te verkopen omdat ze ‘strategische alternatieven onderzoeken’.

Het bedrag dat wordt geboden om de club van de Glazers te kopen, is niet bekendgemaakt, maar ‘zal volledig schuldenvrij zijn via Sheikh Jassim’s Nine Two Foundation’ in zijn bod.

Een verklaring van Al Thani luidde: “Sjeik Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani bevestigde vandaag een bod op 100 procent van Manchester United Football Club.

“Het bod is van plan om de club terug te brengen naar zijn oude glorie, zowel op als buiten het veld, en zal er vooral naar streven om de fans opnieuw in het hart van de Manchester United Football club te plaatsen.

AFP De familie Glazer waardeert de club op 6 miljard pond

“Het bod zal volledig schuldenvrij zijn via Sheikh Jassim’s Nine Two Foundation, die zal proberen te investeren in de voetbalteams, het trainingscentrum, het stadion en de bredere infrastructuur, de fanervaring en de gemeenschappen die de club ondersteunt.

“De visie van het bod is dat Manchester United bekend staat om zijn uitstekende voetbal en wordt beschouwd als de beste voetbalclub ter wereld.

“Meer details over het bod zullen worden vrijgegeven, indien van toepassing, en wanneer het biedingsproces zich ontwikkelt.”

De vader van de sjeik, Hamad Bin-Jaber al-Thani, was in de jaren negentig en 2000 minister van Buitenlandse Zaken en premier van het land.

Getty United lijkt weer een aantrekkelijk voorstel

Zijn zoon, geboren in 1982, is voorzitter van QIB, een van de grootste banken van het land, en was voorheen bestuurslid bij Credit Suisse.

Sheikh Jassim volgde zijn opleiding aan de Royal Miliary Academy in Sandhurst en studeerde af als Officer Cadet.

Zijn bod om United te kopen zal waarschijnlijk worden geëvenaard door een aantal andere partijen, waaronder de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe, die onlangs zijn interesse heeft getoond.

De Raine Group, die de mogelijke verkoop van United voor de Glazer-familie beheert, had gevraagd om vrijdag om 22.00 uur een eerste bod uit te brengen.