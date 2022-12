SIPRI-Bericht: Die Umsätze von Rüstungsunternehmen steigen

Stand: 05.12.2022 00:01

Das siebte Jahr in Folge sind die Umsätze der 100 größten Waffenhersteller der Welt gestiegen. Der SIPRI-Bericht zeigt, dass auch deutsche Unternehmen deutlich gewachsen sind. Sie könnten ohne Pandemie sogar noch größer sein.

Von Sofie Donges, ARD Studio Stockholm

Die 100 größten Rüstungsunternehmen der Welt haben im vergangenen Jahr Waffen für rund 563 Milliarden Euro verkauft. Das ist noch einmal mehr als im Vorjahr, nämlich ein Plus von fast zwei Prozent. Laut Berichten des Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) steigen die Verkäufe seit 2018.

Allerdings bremst die Pandemie diese Entwicklung, sagt Analyst Diego Lopes da Silva von SIPRI: „Einerseits wurden Lieferketten unterbrochen, was zu steigenden Produktionskosten und Verzögerungen geführt hat. Und dann haben viele Länder nach der Pandemie Wiederaufbaupakete beschlossen , was zu einer höheren Inflation führte, was sich wiederum auf die Waffenverkäufe auswirkte.

Die Folgen der Pandemie dämpfen das Wachstum

Die Forscher glauben, dass die Rüstungsindustrie ohne die Auswirkungen der Pandemie deutlich stärker hätte wachsen können. Laut SIPRI haben Staaten weltweit noch nie so viel Geld für das Militär ausgegeben wie im Jahr 2021. Allerdings wird es noch einige Jahre dauern, bis die Rüstungsindustrie wieder im gewohnten Tempo liefern kann.

Und selbst der Krieg gegen die Ukraine bremst teilweise die Produktion, auch wenn viele Länder zur Aufrüstung bereit sind. Doch die Sanktionen gegen Russland sorgen auch für Lieferschwierigkeiten – denn Russland gilt als wichtiger Rohstofflieferant für die Waffenproduktion. Darunter könnten die Aufrüstungspläne einiger Länder in Europa oder die der USA leiden, erklärt da Silva. „Es gibt andere potenzielle Rohstofflieferanten wie China oder Indien. Aber das ist eine politische Frage, wie sich das entwickelt. Ob westliche Länder in diese Märkte einsteigen können und wie China und Indien die Rohstoffnachfrage in Europa als Hebel nutzen können.“ „

Die wichtigsten Waffenhersteller kommen aus den USA

Im Ranking der 100 größten Konzerne der Rüstungsindustrie belegen US-Unternehmen weiterhin die ersten fünf Plätze. Allerdings waren die Vereinigten Staaten die einzige Region, in der die Waffenverkäufe 2021 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind – Grund dafür ist die hohe Inflation.

Fast jedes dritte Unternehmen der Top 100 Verteidigungsunternehmen hat seinen Sitz in Europa. In Deutschland ist Rheinmetall nach wie vor der größte Rüstungsproduzent und liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 31. Laut SIPRI-Bericht musste Rheinmetall pandemiebedingte Einbußen bei Waffenverkäufen hinnehmen. Der zweitgrößte deutsche Rüstungshersteller ThyssenKrupp hingegen konnte laut SIPRI seinen Umsatz um elf Prozent steigern – dank der Auslieferung größerer Aufträge etwa für die Deutsche Marine.

Institut rechnet mit steigenden Verkaufszahlen

Insgesamt werde der Markt weiter wachsen, glaubt Analyst Diego Lopes da Silva von SIPRI. „Viele europäische Länder haben steigende Militärausgaben von rund 200 Milliarden Dollar angekündigt. Ein Teil davon ist auch für die Materialbeschaffung bestimmt, der Umsatz wird also weiter steigen.“

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ist eine unabhängige Einrichtung, die Jahresberichte über die Rüstungsindustrie, Waffenkäufe, Konflikte und Waffenexporte veröffentlicht. SIPRI wird größtenteils von der schwedischen Regierung finanziert und arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen.