Sinkender Benzinpreis treibt Dax auf Zwischenhoch

Auch dank eines fallenden Benzinpreises setzte der deutsche Aktienmarkt am Montag die starke Performance der Vorwoche fort. Zeitweise kletterte der Dax erstmals seit Mitte September wieder über die 13.000-Punkte-Marke. Auftrieb kam von der anhaltend guten Stimmung an der Wall Street. Zudem ließen die stark gesunkenen Gaspreise die Versorger in Deutschland und ganz Europa aufatmen.

Der deutsche Leitindex schloss 1,58 Prozent höher bei 12.931,45 Punkten und baute damit das Plus der vergangenen Woche aus. Der MDax stieg zuletzt um 1,41 Prozent auf 23.241,83 Punkte.

„Bevor die Berichtssaison in den kommenden Tagen Fahrt aufnimmt und die EZB über den Leitzins entscheidet, ist die allgemeine Stimmung am deutschen Aktienmarkt gut“, kommentierte Experte Frederik Altmann vom Wertpapierhandel Alpha. Besonders positiv wirkten sich in Deutschland die leicht rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zusammen mit niedrigeren Gaspreisen aus. „Es gibt auch eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Chancen für Frieden in der Ukraine sieht.“