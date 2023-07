Die Währungen Afrikas südlich der Sahara befinden sich in diesem Jahr in einer Abwärtsspirale gegenüber dem US-Dollar, was für Bürger und Unternehmen gleichermaßen Probleme bedeutet.

„Wir sind nicht in der Lage, die gleiche Menge an Waren zu kaufen, die wir früher gekauft haben. Unser Kapital und unser Handelsvolumen sind drastisch zurückgegangen, was unsere Unternehmen in den Bankrott getrieben hat“, sagte Joseph Obeng, Präsident der Ghana Union of Traders Association (GUTA).

Zinserhöhungen in den USA – die Anleger auf der Suche nach höheren Renditen für US-Anlagen abschrecken – und die schwache Nachfrage nach afrikanischen Exporten angesichts der Sorgen über eine globale Rezession haben die afrikanischen Währungen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bürger vor Ort kritisieren höhere Preise für importierte Waren, die zu höheren Lebenshaltungskosten führen, während sich Importeure darüber beschweren, dass sie aufgrund des Wertverlusts ihrer lokalen Währungen nicht in der Lage sind, genügend Waren zu beschaffen.

Wenn Währungen gegenüber dem Greenback schwächer werden, werden Importe teurer, da sie meist auf US-Dollar lauten.

„Wir können keine Gewinne erzielen, da unsere Kunden nicht mehr über die Kaufkraft verfügen, um unsere Geschäfte zu betreiben“, sagte Obeng.

Warum verlieren afrikanische Währungen an Wert?

Obwohl die Frage einfach ist, gibt es keine einfachen Antworten. Der kontinuierliche Rückgang der afrikanischen Währungen ist auf eine Mischung aus internen und externen Problemen zurückzuführen. Die meisten afrikanischen Volkswirtschaften konnten sich nicht vollständig von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Störungen erholen.

„Grundsätzlich kann ein stärkerer Dollar zu Kapitalabflüssen führen, da Anleger nach besseren risikobereinigten Renditen für ihre Investitionen streben, und diese würden sie in den USA zurückbekommen. Wenn Kapital aus einem Land abfließt, werden die lokalen Zinssätze steigen, und das ist einfach so.“ „Aufrechterhaltung der Parität“, sagt Stephen Akpakwu, Leiter der Souveränitätsberatung bei Crossboundary Africa, gegenüber der DW.

Viele Länder südlich der Sahara sind für den Devisenhandel auf eine begrenzte Auswahl an Rohstoffen angewiesen. Das heißt, wenn die weltweite Nachfrage nach diesen Gütern sinkt, sinkt auch der Wert ihrer Währungen aufgrund eines Rückgangs des Auslandseinkommens.

Die weltweite Konjunkturabschwächung aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine hat zu einer geringeren Nachfrage nach afrikanischen Exporten geführt, wodurch die Deviseneinnahmen geschmälert und die lokalen Währungen abgewertet wurden. Der Krieg hat auch teilweise die Importkosten für Nahrungsmittel und Treibstoff in die Höhe getrieben, wodurch die Devisenreserven in der Region weiter erschöpft wurden.

Auch Haushaltsdefizite – das Defizit der Gesamteinnahmen einer Regierung im Vergleich zu ihren Ausgaben – werden teilweise für die höhere Dollarnachfrage verantwortlich gemacht. Etwa die Hälfte der Länder in Subsahara-Afrika hatten im vergangenen Jahr Defizite von mehr als 5 % des Bruttoinlandsprodukts, was ihre Wechselkurse unter Druck setzte, so der Internationale Währungsfonds.

Der nigerianische Naira ist der größte Verlierer und verlor in diesem Jahr mehr als 70 % gegenüber dem Dollar, vor allem nachdem die nigerianische Zentralbank die Handelsbeschränkungen auf dem offiziellen Devisenmarkt aufgehoben hatte.

Welche Konsequenzen ergeben sich für die afrikanischen Volkswirtschaften?

Da in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara mehr als zwei Drittel der Importe in Dollar abgewickelt werden, reagiert die Region äußerst empfindlich auf einen stärkeren Dollar.

„Ein Anstieg der Abwertungsrate gegenüber dem US-Dollar um einen Prozentpunkt führt in der Region im Durchschnitt zu einem Anstieg der Inflation um 0,22 Prozentpunkte innerhalb des ersten Jahres“, sagte der IWF im Mai in einem Blog. „Es gibt auch Hinweise darauf, dass der Inflationsdruck nicht schnell nachlässt, wenn lokale Währungen gegenüber dem US-Dollar stärker werden.“

Da 60 % der Auslandsschulden in US-Dollar auf Länder südlich der Sahara entfallen, wird es aufgrund der sinkenden Währungen teurer, diese Kredite zu bedienen.

Was unternehmen Regierungen, um die Situation anzugehen?

Verschiedene Regierungen haben unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um ihre Währungen zu stützen. Einige Regierungen haben auf eine strengere Geldpolitik zurückgegriffen, einschließlich einer Erhöhung der Zinssätze. Viele Zentralbanken haben auch versucht, ihre Währungen anzukurbeln, indem sie Dollar aus ihren Reserven auf dem lokalen Devisenmarkt pumpten, aber da ihre Reserven schnell erschöpft sind, bleiben ihnen nur begrenzte Möglichkeiten.

In Kenia will die Regierung durch Steuererhöhungen mehr Einnahmen erzielen, um Haushaltsdefizite auszugleichen und die Kreditaufnahme in Dollar zu reduzieren.

In Nigeria kündigte Präsident Bola Tinubu ein Ende des mehrfachen Wechselkurssystems des Landes an die dazu diente, die Naira künstlich stark zu halten. Infolgedessen hob die Zentralbank im Juni die Handelsbeschränkungen auf dem offiziellen Markt auf und drückte den Naira-Kurs auf ein Rekordtief.

Äthiopien hat sich für strengere Maßnahmen entschieden, wie zum Beispiel die Verhängung von Verboten für Fremdwährungstransaktionen durch lokale Unternehmen.

Laut Akpakwu können Regierungen noch mehr tun, indem sie der Finanzierung in Landeswährung Vorrang einräumen, um sich gegen das Risiko erhöhter Wechselkurse abzusichern. Er fügt außerdem hinzu, dass Regierungen ihre Produktionskapazitäten diversifizieren müssen, um eine übermäßige Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu vermeiden, indem sie Industriepolitiken einführen, die das Wachstum in verschiedenen Sektoren fördern.

Herausgegeben von: Ashutosh Pandey