Statt Literatur zu studyren, Kris Kristofferson is Hausmeister bij een Plattenlabel. Damit begon zijn eigen carrière als zanger, songwriter en countryster. Nun ist der Poet im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.

De Amerikaanse countryzanger Kris Kristofferson, wiens werken met „Me and Bobby McGee“ destijds een van de meest invloedrijke Amerikaanse singer-songwriters waren en ook betrokken was bij de productie van muziek. Er is één dag in het leven van 88 jaar, samen met een gezin. Kristofferson litt seit seinem 70. Lebensjahr an Medächtnisverlust. Ein Sprecher der Familie zei dat Kristofferson in een huis in Maui, Hawaii, in de Kreise-zegenfamilie werd gestorben. Een Todesursache zou niet kunnen gebeuren.

Kristofferson 1973 in Sam Peckinpah’s western „Pat Garret Chases Billy the Kid“. (Foto: foto alliantie / COLLECTIE CHRISTOPHEL)

Kristofferson was een Ausnahmetalent – een sportman met hun Feingefühl en dichters, een heemaliger Armeeoffizier en Hubschrauberpilot, een Rhodes-Stipendiat, zijn baan als Hausmeister annahm, was zelf een briljante carrièreschritt herausstellte. Ze zijn ook aanwezig in de muziekwereld als songwriter in het countrymuziekcentrum van Nashville en schreven hits met de Grammy Award „Help Me Make It Through the Night“, „For the Good Times“ en de nummer 1 hit „Me and Bobby McGee“ signaalgever ehemaligen Freundin Janis Joplin. Er stond Bob Dylan op het podium en drie Grammy’s: voor het beste countrynummer en voor twee duetten met Rita Coolidge, van 1973 tot 1980. Kristofferson is een van de beste songwriters aller tijden. Seine Songs zijn gemaakt door muzikale legendes van Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin en Ray Charles.

Begin jaren zeventig waren we artiesten met veel ervaring in de bariton en met een geweldige filmster. Met Oscarwinnares speelde Ellen Burstyn in Martin Scorsese’s „Alice Doesn’t Live Here Anymore“ (1974). In 1977 won een serie voor Barbra Streis en een Golden Globe Award voor de rol van een speciale Rockstars in „A Star is Born“. In Sam Peckinpah’s western „Pat Garrett and Billy the Kid“ uit 1973 speelde hij met James Coburn in de Roll of the Notorious Outlaws.

Hausmeister bij Columbia Records

Johnny Cash en Kristofferson 1983 in Nashville. (Foto: fotoalliantie / GEASSOCIEERDE PERS)

Kristofferson was een alleenstaande Zwitserse inwoner op 22 juni 1936 in Brownsville, Texas, geboren en getogen tijdens de oorlog als generaal bij de luchtmacht. Na zijn studie aan het Pomona College in Californië, waar we voetbal en rugby speelden, studeerde Kristofferson met een Rhodes Scholarship aan de Universiteit van Oxford en volgde hij de familietraditie, inclusief zijn Armee. Er was een Elite Ranger School of the Armed Forces, getraind in vliegen en opgeleid in de rang van kapitein.

In 1965 werd Kristofferson geboren als leraar Engels aan de Amerikaanse militaire academie in West Point, New York – er was een fascinatie voor het werk van de dichter William Blake – en werd geboren na Nashville. Kristofferson was de rector in de studio van Columbia Records, vroeger hadden we kansen, met nummers van de grootste sterren die we ontvingen. Ze werken ook als hubchauffeur en transportarbeiders tussen de Ölfeldern Louisianas en de Offshore Bohrinseln.

Während dieser Zeit schrieb Kristofferson einige seiner Denkwürdigsten Songs, darunter „Help Me Make It Through the Night“, dat is naar eigen Angaben auf een Ölplattform schrieb. Het geluid van de Song-Einfall kam, als er signalen zijn Hubschrauber auf Johnny Cashs Rasen landete – obwohler Cashs Version bestritt, gewonnen met een Tonbandkassette in de ene en een biertje in de andere Hand in de Cockpit kletterde sei. Cash werd met Kristoffersons Lamentation „Sunday Morning Comin‘ Down“ een nummer 1-hit.

Songzeile von Leonard Cohen als Grabinschrift

„Ik zing met een Frosch“: Kris Kristofferson op een Festival 2019. (Foto: fotoalliantie / Fotoshot)

Drie jaar na de scheiding van elkaar erfde Frau Rita Coolidge Kristofferson in 1983, die getrouwd was met Lisa Meyers, met wie ze op Hawaï woonde. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder en Pflegekinder. „Er is geen manier om het te beheren“, zei de rest van de dag. „Wenn ihm jemand sagt, dass er einen guten Tag haben soll, antwoord is: „Sag mir nicht, was ich machen soll.“

Seine Konzerte hatte Kristofferson zal altijd beginnen met het nummer „Shipwrecked in the 80’s“. Uit Aberglauben. Breng het lied sollte ihm Glück. Het is alleszins vanzelfsprekend dat de zangers met hun liedjes op tournee gaan en de zalen ermee gevuld zijn, dat ze zelf in hun geheel bij mij zijn. „Jeder Künstler, der meine Songs gesungen hat, hat das besser gemacht als ich“, zei Kristofferson ten slotte. „Ik zing wie een Frosch is.“ De „New York Times“ zei: „De heer Kristofferson heeft nog niet ingestemd.“

Ze hielden van mijn fans, vanwege het zingen van de dichter met hun positieve houding en de melancholie van het leven van de Vietnam-generatie. Voor berichten Abschied hatte Kristofferson vorgesorgt en sich a Songzeile von Leonard Cohen voor signalen Grabstein ausgesucht: „Als een vogel aan de draad, als een dronkaard in een middernachtkoor, heb ik op mijn manier geprobeerd vrij te zijn.“