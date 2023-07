Die am Samstag fälligen Berichte verleihen dem möglicherweise kompliziertesten Senatswettbewerb des Zyklus eine weitere Ebene der Intrige. Die Demokraten im Senat beobachten nicht nur genau, wie die Kampagnen von Sinema und Gallego voranschreiten, sondern suchen auch nach Erkenntnissen darüber, ob sie sich überhaupt für eine erneute Kandidatur entscheidet.

Sinema hat über ihre Absichten geschwiegen. Ihre Kandidatur würde das Feld in ein unvorhersehbares Dreierrennen spalten. Wenn sie dem demokratischen Kandidaten zu viele Wähler entzieht, könnte sie die Chancen der Republikaner erhöhen, den Sitz zu wechseln.

Die Gesamtsumme der Spendeneinnahmen von Sinema ging im Vergleich zu 2,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal leicht zurück. Weniger als 9.000 US-Dollar ihrer Spende im zweiten Quartal kamen von Spendern, die weniger als 200 US-Dollar gespendet haben – ein Zeichen für die anhaltend geringe Begeisterung der Basis. Im Vergleich dazu brachte Gallego im letzten Quartal 1,7 Millionen US-Dollar aus kleinen Spenden ein.

Sinema ist weiterhin auf PACs der Unternehmen angewiesen, um ihre Kassen zu füllen, und erhielt insbesondere keine Spenden aus den Wahlkampfkonten ihrer Senatorenkollegen. Sie hat sich einen Beitrag von FOX Corporation PAC geschnappt.

Gallego hingegen habe in den letzten drei Monaten kein Geld von PACs gesammelt, wie aus seinem Bericht hervorgeht.

In Arizona ist nur ein großer Republikaner, Sheriff Mark Lamb aus Pinal County, im Rennen. Er gab an, im letzten Quartal 608.000 US-Dollar gesammelt zu haben. Aber die Republikaner beobachten genau, ob Kari Lake, die letztes Jahr das umstrittene Rennen um das Amt des Gouverneurs verloren hat, einen Wahlkampf erklärt.

Arizona ist nicht der einzige Senatswettbewerb, den die Nationaldemokraten genau beobachten. Sie warten auch darauf, ob Sen. Joe Manchin (DW.Va.) beschließt, eine Wiederwahl in einem Bundesstaat anzustreben, den der frühere Präsident Donald Trump mit 39 Punkten Vorsprung gewonnen hat.

Manchin gab an, im zweiten Quartal fast 1,3 Millionen US-Dollar gesammelt zu haben – ungefähr das Dreifache dessen, was er in den ersten drei Monaten des Jahres eingenommen hatte, und ein Zeichen dafür, dass er sich die Optionen für einen weiteren Lauf offen hält. Er sagte, eine endgültige Entscheidung werde nicht vor Jahresende fallen.

Ohne Manchin haben die Demokraten im Senat praktisch keine Chance, seinen Sitz zu behalten, und sie ermutigen ihn, sich zur Wiederwahl zu stellen. Manchins Erfolg übertraf die beiden Republikaner, die Kampagnen für seinen Sitz gestartet haben – Gouverneur Jim Justice und Rep. Alex Mooney (RW.Va.) – und der umkämpfte Amtsinhaber verfügt über satte 10,7 Millionen US-Dollar an Bargeld, wie aus den zuerst mit POLITICO geteilten Gesamtbeträgen hervorgeht.

Überall auf der Karte könnten die Senatsdemokraten aus den Wahlkampffinanzberichten ihrer Kandidaten eine Menge Grund zum Feiern finden.

Laut einer POLITICO-Analyse der Daten zur Wahlkampffinanzierung haben die sechs am stärksten gefährdeten demokratischen Amtsinhaber insgesamt 21,4 Millionen US-Dollar gesammelt. Die beiden am stärksten gefährdeten Personen außer Manchin, Sens. Jon Tester von Montana und Sherrod Brown aus Ohio brachten jeweils mehr als 5 Millionen US-Dollar ein und hatten jeweils 10,5 Millionen US-Dollar und 8,7 Millionen US-Dollar eingezahlt.

Alle diese Amtsinhaber – Manchin, Tester, Brown und Sens. Tammy Baldwin (D-Wis.), Bob Casey (D-Pa.) und Jacky Rosen (D-Nev.) – verfügte Ende Juni über einen Bargeldbestand von mehr als 5,5 Millionen US-Dollar. Zusammen haben sie bereits fast 50 Millionen US-Dollar eingezahlt.

„Ähnlich wie im letzten Zyklus haben unsere Amtsinhaber die Republikaner überholt und in ihren Bundesstaaten starke Basisunterstützung erhalten. Und das Gleiche passiert in diesem Zyklus“, sagte Sen. Gary Peters (D-Mich.), der Vorsitzende der Wahlkampfabteilung der Senatsdemokraten.

Er sagte auch, er sei immer noch zuversichtlich, dass Manchin eine Wiederwahl anstrebe: „Ich spreche regelmäßig mit ihm. Er denkt immer noch darüber nach, was er tun möchte, aber ich ermutige ihn, für den Senat zu kandidieren.“

Von den sechs wichtigsten demokratischen Amtsinhabern hat Manchin mit 10,7 Millionen US-Dollar auf seinem Wahlkampfkonto und 2,2 Millionen US-Dollar auf seinem Führungs-PAC das meiste auf seinem Bankkonto – Geld, das in West Virginia viel bewirken wird, wenn er sich für eine Kandidatur entscheidet.

Nur wenige republikanische Spitzenkandidaten im Senat mussten Spendenberichte einreichen, da sie Kampagnen nach Ablauf der Frist für das zweite Quartal starteten. Dazu gehören der Armeeveteran Sam Brown in Nevada und der Geschäftsmann Tim Sheehy in Montana.

Die Berichte boten weitere Hinweise auf die Absichten der nicht gemeldeten potenziellen Kandidaten. In Montana, GOP-Repräsentant. Matt Rosendale, der seinen Kongresskollegen mitgeteilt hat, dass er Tester herausfordern will, sammelte 442.000 US-Dollar. Während diese Summe im Vergleich zu anderen Senatskandidaten eine dürftige Zahl ist, ist sie mehr als das Dreifache dessen, was er in den ersten drei Monaten des Jahres erreicht hat.

Rep. Tom Tiffany (R-Wis.), der über einen Lauf gegen Baldwin nachdenkt, hat nur 114.000 US-Dollar gesammelt, was darauf hindeuten könnte, dass er sich nicht auf eine landesweite Kampagne vorbereitet.