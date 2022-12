Sinema wechselt in die Unabhängigkeit und mischt damit den Senat auf

Sinema wollte nicht ansprechen, ob sie sich 2024 zur Wiederwahl stellen wird, und informierte den Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, am Donnerstag über ihre Entscheidung.

„Ich gehe nicht davon aus, dass sich etwas an der Senatsstruktur ändern wird“, sagte Sinema und fügte hinzu, dass einige der genauen Mechanismen, wie sich ihr Wechsel auf die Kammer auswirkt, „eine Frage für Chuck Schumer sind … Ich beabsichtige, zur Arbeit zu erscheinen, tun die gleiche Arbeit, die ich immer mache. Ich beabsichtige nur, als Unabhängiger zu arbeiten.“

Sie sagte, ihre streng getroffene Entscheidung, die Demokratische Partei zu verlassen, spiegele wider, dass sie „nie wirklich in eine Schublade einer politischen Partei passt“ – eine Beschreibung, die ihrer Meinung nach auch für ihren äußerst unabhängigen Staat und Millionen von unabhängigen Wählern im ganzen Land gilt.

Sinema hat einen etablierten ikonoklastischen Ruf. Sie nimmt an Ironman-Triathlons teil, arbeitet im Mondschein in einem Weingut im Napa Valley und hängt bei Abstimmungen oft auf der GOP-Seite des Ganges herum.

Die 46-Jährige sagte, ihr Parteiwechsel sei ein logischer nächster Schritt in einer politischen Karriere, die auf einer fast ebenso engen Zusammenarbeit mit Republikanern wie mit Demokraten aufbaut. Dieser Ansatz half ihr, während des aktuellen 50-50-Senats eine entscheidende Rolle bei parteiübergreifenden Abkommen über Infrastruktur, Waffensicherheit und gleichgeschlechtliche Ehen zu spielen. Es hat auch einige Demokraten wütend gemacht, insbesondere ihr Widerstand gegen höhere Steuersätze und Versuche, den Filibuster zu schwächen.

Ihr Schritt wird ihre GOP-Verbündeten stärken und ihre demokratischen Kritiker zu Hause und auf dem Hügel mit Sicherheit ermutigen. Sinema sagte, dass „Kritik von außen für mich nicht wirklich wichtig ist“ und dass sie nach Veröffentlichung ihrer Ankündigung einen „harten Lauf“ machen werde, „weil ich das meistens am Freitagmorgen mache“.

Noch vor ihrem Parteiwechsel sah sie sich 2024 mit Gerüchten über eine Hauptherausforderung von Rep. Ruben Gallego (D-Ariz.) konfrontiert. Unabhängig zu werden, wird ein Kopf-an-Kopf-Vorwahlen gegen Gallego oder einen anderen Progressiven vermeiden, sollte sie eine Wiederwahl anstreben. Ein theoretischer Wahlkampf könnte chaotisch werden, wenn sowohl Demokraten als auch Republikaner Kandidaten gegen sie aufstellen.

Sinema behauptete, sie habe ein anderes Ziel vor Augen: sich vollständig von einer Partei zu trennen, die trotz der Unterstützung der Demokratischen Partei in ihrem hart umkämpften Rennen 2018 nie wirklich fit war. In diesem Jahr gewann sie als erste Demokratin seit drei Jahrzehnten ein Senatsrennen in Arizona und besiegte die ehemalige Senatorin Martha McSally (R-Ariz.).

Sinema würde keine Diskussionen über eine zweite Amtszeit im Senat führen: „Es ist fair zu sagen, dass ich im Moment nicht darüber spreche.“

„Ich konzentriere mich auf das, was ich gerade tue. Und die Registrierung als Unabhängiger ist meiner Meinung nach das Richtige für meinen Staat. Es ist das Richtige für mich. Ich denke, es ist richtig für das Land“, sagte sie und fügte hinzu, dass „Politik und Wahlen später kommen werden“.

Dennoch wies sie eine Möglichkeit zurück, die ihr neuer unabhängiger Status für einige aufwerfen könnte: „Ich kandidiere nicht für das Präsidentenamt.“

Seit dem letzten Parteiwechsel im Senat – als der ehemalige Pennsylvania-Senator Arlen Specter die GOP verließ, um Demokrat zu werden – ist ein Jahrzehnt vergangen, und noch länger, seit der ehemalige Senator Joe Lieberman vom Demokraten zum Unabhängigen gewechselt ist. Gerüchte, er trete aus der Demokratischen Partei aus, wehre Manchin routiniert ab.

Sinema sagte, sie setze sich nicht direkt für jemanden ein, sich ihr anzuschließen, um entweder die Demokratische Fraktion oder die GOP-Konferenz zu verlassen, und sagte, sie möchte, dass der Senat „ein Umfeld fördert, in dem sich die Menschen wohl und sicher fühlen, das zu sagen und zu tun, was sie glauben“.

In der Praxis bedeutet das, weiterhin in der losen Gruppe von überparteilichen Dealmakern des Senats zu arbeiten, von denen einige dieses Jahr in den Ruhestand gehen. Sie ist bereits mit der designierten Senatorin Katie Britt (R-Ala.) über die Zusammenarbeit verbunden.

Und sie unterhält eine Beziehung zum Minderheitenführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, die sich für ein GOP-Repräsentantenhaus und einen demokratischen Senat als nützlich erweisen könnte: „Wir haben lange Zeit zusammen gedient, wir sind Freunde“, sagte sie über McCarthy.

Sie bestand darauf, dass sie nicht von ihrem bisherigen Ansatz zur Bestätigung demokratischer Präsidentschaftskandidaten abweichen werde, die sie zwar prüft, aber im Allgemeinen unterstützt, und sagte, sie erwarte, ihre Ausschussaufgaben durch die Demokraten zu behalten (sie hat derzeit zwei Unterausschussvorsitzende inne). Auch werde sich nichts an ihrer Ideologie ändern, die in Sachen Abtreibung sozial liberaler als die meisten Republikaner und steuerlich konservativer als die meisten Demokraten sei.

Sinema stimmte dafür, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in zwei Amtsenthebungsverfahren zu verurteilen, widersetzte sich der von Trump unterstützten Richterin des Obersten Gerichtshofs, Amy Coney Barrett, und unterstützte den Richter des Obersten Gerichtshofs, Ketanji Brown Jackson, der von Präsident Joe Biden angezapft wurde. Sie unterstützte auch zwei Gesetzentwürfe der Demokratischen Partei in diesem Kongress, eines über Coronavirus-Hilfe und das andere über Klima, verschreibungspflichtige Medikamente und Steuern.

Sie sagte, sie unterhalte gute Beziehungen zu Biden und dem Mehrheitsführer des Senats sowie dem Minderheitsführer Mitch McConnell, der sie vor einigen Monaten zu einer genau beobachteten Rede über Überparteilichkeit in seinem Heimatstaat eingeladen habe.

Im Gegensatz zu den unabhängigen Senatoren Bernie Sanders (Vt.) und Angus King (Maine) wird Sinema nicht an den wöchentlichen Sitzungen der Demokratischen Partei teilnehmen, aber das tut sie jetzt selten. Sie ist sich nicht sicher, ob ihr Schreibtisch auf der demokratischen Seite des Senats bleiben wird.

Und Sinema – die vor ihrer Senatswahl drei Amtszeiten im Repräsentantenhaus und als Gesetzgeberin in den Bundesstaaten tätig war – sagte, dass der Wiederwahlsieg von Senator Raphael Warnock (D-Ga.) am Dienstag sie „begeistert“ habe. Warnocks Sieg wird ihre Entscheidung für die Demokraten wahrscheinlich etwas entschärfen.

Nicht, dass sie daran beteiligt sein möchte, genau herauszufinden, wie viele Sitze sie kontrollieren, jetzt, wo sie aus der Demokratischen Partei ausgetreten ist.

„Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass dies nicht die Fragen sind, die mich interessieren“, sagte Sinema. „Ich möchte, dass die Leute sehen, dass es möglich ist, mit Leuten aus allen möglichen politischen Überzeugungen gute Arbeit zu leisten, und zwar ohne den Druck oder die Pole einer Parteistruktur.“

Sie wendet sich an den Senat, indem sie nach gesetzgeberischen Möglichkeiten sucht, sich kopfüber zu stürzen – normalerweise mit einem republikanischen Partner. Und diese Taktik trägt Früchte. Als Vorbild nannte sie ihre Arbeit mit dem pensionierten Senator Rob Portman (R-Ohio) über das von Biden gesegnete Infrastrukturgesetz in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar. Im Moment führt sie mit Sen. Thom Tillis (RN.C.) ein ähnliches Stück über die Einwanderungsreform auf, ein weiteres Thema, das die Gesetzgeber seit Jahrzehnten beschäftigt.

Dieses Duo scheint tief zu graben, da Bundesgerichte mit Grenzbeschränkungen aus der Pandemiezeit drohen, Grenzübertritte zunehmen und jüngere Einwanderer ohne Papiere immer noch keinen gesetzlichen Schutz vor Abschiebung haben.

„Wir arbeiten gemeinsam an dem definitiv schwierigsten politischen Thema unserer gesamten Karriere“, sagte Sinema über ihre Einwanderungsgespräche mit Tillis. „Ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen kann, wo wir sind oder wohin wir gehen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir sehr tiefes Vertrauen zueinander haben.“

Während Sinema häufig mit einer Handvoll Republikanern zusammengearbeitet hat, ist es schwer vorstellbar, dass eine GOP-Mehrheit die politischen Prioritäten von Sinema auf die gleiche Weise unterstützt wie die Demokraten. Unter McConnell hat sich der Senat oft mehr auf Richterkandidaten als auf umfassende Gesetzgebung konzentriert.

Sinema sagte, sie schwitze nicht darüber, wie sich zukünftige Änderungen der Senatskontrolle auf ihre Arbeit auswirken. „Partisanenkontrolle ist eine Frage für die Partisanen“, sagte sie, „und eigentlich keine für mich.“