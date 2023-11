Sinds de Testsieger en Verlierer in januari 2023

Startpagina Verbraucher

Stiftung Warentest en Öko-Test zijn getest met verschillende pasta’s. In sommige gevallen ontstonden basisstoffen.

München – Tägliches Zähneputzen zijn de Zähne die stopten en voor Karies schützen. Maar wie is gezond en effectief met deze Zahnpasta? Dieser Frage sind Oeko-test en dat Stiftung Warentest auf den Grund verdwenen. Hierdoor zijn sommige vroegere boeken immers achtergebleven met de ervaring van “mangelhaft” of “ungenügend”.

Titaandioxide kan later in de pasta worden toegevoegd

Insgesamt getest Oeko-test 48 Universele crèmes. Er zijn 13 producten die de meeste Titandioxid-producten bevatten. Volgens het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) is het het beste dat titaandioxide daarom schadelijk is. Het materiaal in uw huis zou immers niet meer verwend worden. In Kosmetikprodukten is er nog steeds geen twijfel of zelfs maar een leeg licht bekend. Klanten kunnen ook rekening houden met de volgende opmerkingen: Titaandioxide, CI-77891 Oder Titaandioxide.

Uit het testmateriaal worden op basis van de fluoriden uitsluitend producten gesneden met de “mangelhaft” ab. Der Öko-Test begründet deze Bewertung damit, dass Fluorid for Karies schütze. Dit betekent dat het “eindelijk wordt geïnvesteerd, zodat de grondstof met een pasta wordt gebruikt, die minimaal 1.000 milligram per kilogram (mg/kg of ppm) Fluoride Enthält bevat.”

Als de Stiftung Warentest rapporteert, kan de reparateur ook controleren op mogelijke reiniging van Fluorid-weergaven. Jedoch is na de Einschätzung van de BfR der Stoff in kleine mengsels voor de Zahngesundheit. Door de fluoridering wordt de cariës beschadigd, wordt de kleine schade veroorzaakt door de oneffenheden hersteld en worden de foto’s van de bacteriën verwijderd.

Wat of leuk? Dat is de uitslag van de voedseltest

Dit is de eerste keer dat de Öko-Test in de meisten Fluoride-vrije Zahnpasta-Produkten Blei enthalten. De gevolgen van de festiviteiten van het Federaal Bureau voor Veiligheid en Gezondheidsbescherming (BVL), waarvan de technische aspecten werden vermeden. Na de milieuaspecten zal Blei als “möglicherweise/wahrscheinlich” krebserregend eingestuft zijn. Dit kan worden gedaan tijdens de schade aan de zenuwgewrichten. Neben Blei en Titandioxid kunnen onzijdig worden heroverwogen door stoffen te financieren. Als u de Halbmetall Arsen gebruikt, kunt u een val van de Nervenschädigungen- en Kreebserregend-functie maken.

Inmiddels zijn er 17 zorgartikelen ontvangen met de ‘ungenügend’-ervaring. Er zijn slechts een paar merkproducten, waaronder “Blend-a-Med Rundumschutz Classic”, “Colgate Komplett 8in1 Extra Fresh” of “Aronal Carpet Protection”.

Met de Testergebnis „sehr gut“ schneiden insgesamt 11 Produkte ab. De tests resulteren in een aantal gunstige drogisterij- of kortingsfuncties:

DM : “Dontodent Kräuter Zahncreme”, Preis (75 ml): € 0,39



Gesamtbewertung: sehr gut

: “Dontodent Kräuter Zahncreme”, Preis (75 ml): € 0,39 Lidl : “Dentalux-3-Fach-Schutz Friese Gel”, Preis (75 ml): € 0,39



Gesamtbewertung: sehr gut

: “Dentalux-3-Fach-Schutz Friese Gel”, Preis (75 ml): € 0,39 Aldi Süd/Aldi Nord: “Eurodont Zahncreme Coolfresh”, Prijs (75 ml): € 0,39



Gesamtbewertung: sehr gut

Pasta met whitening-effect zorgt voor een frisse behandeling

Au dat Stiftung Warentest Getest met 57 Pasta’s, geschikt voor producten met whitening effect. De werkzaamheden worden onder andere omstandigheden uitgevoerd en de werkzaamheden bij de klanten en het schilderwerk worden uitgevoerd en de uitgevoerde werkzaamheden worden afgerond.

Enkele van de geteste pasta’s met witmakend effect zijn van de Stiftung Warentest, getest met verf. Andere wielen zijn nu vers. Deze kleurstof Blue Covarine wordt verwijderd, terwijl de tijd niet meer wordt uitgevoerd. Beide berichten van het Testportaal worden gecommuniceerd met behulp van de Aufhellungseffekt.

Deze producten zijn van Stiftung Warentest met “goed nieuws”

Je kunt verdomd genieten van verse koffie of verse snacks, en je zult zeker genieten van je verblijf in Abrieb. Jedoch kan Abrieb in de Zahnpasta of een hogere druk op de Zahn bij de Zähneputzen vallen, zodat de Zahnschmerz geschädigt is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten met weinig afval worden afgewerkt. Er zijn alleen producten beschikbaar Stiftung Warentest trots weinig of met mittlerem Abrieb effectief gegen Verfärbungen:

Rossmann : “Prokudent Med”, Preis (125 ml): € 0,55 | mittler Abrieb



Gesamturteil: sehr gut

: “Prokudent Med”, Preis (125 ml): € 0,55 | mittler Abrieb Kaufland : “Bevola Zahncreme Kräuter”, Preis (125 ml): € 0,65 | mittler Abrieb



Gesamturteil: sehr gut

: “Bevola Zahncreme Kräuter”, Preis (125 ml): € 0,65 | mittler Abrieb Oral B: “Fresh & Schmelz Repair Extra Fresh”, Prijs (75 ml): € 3,05 | mittler Abrieb



Gesamturteil: sehr gut

Met de gecombineerde „befriedigend“ verlaging in het dieet Test met de Zahnpasta van Pearls & Dents „Medizinische Exklusiv-Zahncreme met Natur-Perl-System“ ab. Deze bescherming is ook erg goed voor Karies, maar de verpakking en de verpakking van de verpakking zullen veel beter zijn als beide tests. Vooral door deze bijzondere ervaringen is het voedsel dat je eet niet de moeite waard voor een verse maaltijd. (mima)