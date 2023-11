Sinds Corona Maskers en Scholen verboden zijn? Wirbel is een Behörden-Ansage – SWR Aktuell

Een Schulen van het Regierungsbezirks Karlsruhe heeft geen maskers gedragen, zei het Regierungspräsidium. Davon ausgenommen: Masken zum Gesundheitschutz, wees duidelijk.

In het managementbeleid van Karlsruhe zorgen we ervoor dat er „Corona-maskers“ aanwezig zijn – Verboten an Schulen für Aufsehen. De laatste krantenberichten van de „Southwest Press“ zijn gebaseerd op de wettelijke richtlijnen die in het verleden zijn gepubliceerd, evenals op de interpretatie van de opvattingen over de veranderingen van de school sindsdien. Damit is zich inmiddels bewust van het feit dat algemene juridische stappen nodig zijn. “Als we de scholen niet hebben, zijn de Corona-maskers sindsdien verboden”, zonder enige verdere begeleiding. Als u reageert op een rapport van het Duitse persbureau, in de vorm van een Verboten des Regierungspräsidiums und einem Dissens met dem Kultusministerium die Verde war.





































Kretschmann: „Het principe van open gezichten is standaard“

Studenten, studenten en docenten in Baden-Württemberg hebben vaker gezondheidsbescherming en een kindvriendelijk masker. Dat is het culturele ministerie van de Service Agnachmittag grootstellt. Demnach zijn geen Anweisungen en Schulen, von dieser Praxis abzuweichen.

Op de scholen werd daar niemand van gehinderd, met gezonde groene ogen en maskers, de minister van Cultuur Theresa Schopper (Grüne) mit. Die Schulen seien dazu contenten, de Regelung voor Ort pragmatische umzusetzen. Het principe van de open gezichten van Standard, concreet minister-president Winfried Kretschmann (Grüne). We kunnen goed voor het milieu zorgen en het risico op infectie vermijden. Omdat we herinneringen hebben, hebben we tijdens onze schooljaren veel geleerd over het management van Karlsruhe.

Verhüllungsverbot en Schulen in BW

Het beheersprincipe is gebaseerd op zorg, wat betekent dat er geen behoefte is aan „actieve hulp“, waardoor de bescherming van het milieu wordt gewaarborgd. Gleichwohl gelte en Schulen das Verhüllungsverbot. Im Schulgesetz is feestelijke inhoud, de Schülerinnen und Schülern ihr Gesicht nicht verhüllen durven. Geniet van gezond groen, want je kunt er voor altijd van genieten.





Schuld van de Schutz-kwetsbare Schülerinnen en Schüler-zowie Lehrkräfte serieuze nehmen en entsprechende Vereinbarungen zum Tragen von Masken.

Ministerie van Cultuur: Individueller Gesundheitsschutz hat Vorrang

De minister maakt zich meer zorgen over het feit dat ‘de tijd van de ziekte en de toekomst van de Covid-infecties’ ook deel uitmaakt van de vraag ‘de individuele gezondheidsbescherming, de bescherming van de individuele gezondheidsbescherming, de bescherming van de wet’. wordt hier geaccepteerd.“ Studenten en studenten zijn ook verantwoordelijk voor hun bediening volgens hun Möglichkeit, „zum individual Gesundheitsschutz eine Atemschutzmaske zu Slowen“.