Fain war auch bereit, Bemerkungen zu veröffentlichen, die ausschließlich von POLITICO eingeholt wurden, und forderte Biden auf, seine Unterstützung deutlicher zum Ausdruck zu bringen.

„Wir stimmen mit Joe Biden überein, wenn er sagt: „Rekordgewinne bedeuten Rekordverträge.“ Wir sind anderer Meinung, wenn er sagt, die Verhandlungen seien gescheitert. Unsere landesweit gewählten Unterhändler und die UAW-Führung arbeiten hart am Verhandlungstisch. Unsere Mitglieder und Verbündeten stehen stark an den Streikposten. „Jeder, der sich uns anschließen will, kann sich ein Schild schnappen und die Linie halten“, sagte er im Rahmen einer größeren Erklärung.

„Die Unternehmen und die Medien wollen Angst davor haben, dass wir die Wirtschaft ruinieren werden. Wir werden die Wirtschaft nicht ruinieren. Die Wahrheit ist, dass wir die Milliardärswirtschaft ruinieren werden. Berufstätige haben keine Angst. Weißt du, wer Angst hat? Die Konzernmedien haben Angst. Das Weiße Haus hat Angst. Die Unternehmen haben Angst.“

Das Weiße Haus antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu dieser Geschichte.

Fain hat sich in der Vergangenheit positiv über Biden geäußert und im August gesagt, dass „wir die Unterstützung von Präsident Biden für starke Verträge schätzen, die gut bezahlte Gewerkschaftsarbeitsplätze gewährleisten“, und er lobte die Regierung dafür, dass sie „ihren Teil dazu beigetragen hat, die falsche Wahl zwischen einem guten Job abzulehnen.“ und ein grüner Job.“

Doch die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Die UAW beginnt einen Streik, der drei große US-Autokonzerne gleichzeitig treffen wird. Es handelt sich um einen Schritt, der darauf abzielt, den Verhandlungsspielraum der Gewerkschaft zu maximieren, der Biden jedoch auch vor neue wirtschaftliche Herausforderungen zu stellen droht. Die Gewerkschaft beginnt mit einem Streik in drei Werken, kündigte jedoch an, bei Bedarf weitere Werke hinzuzufügen, da sich die Gespräche hinziehen.

Mitarbeiter des Weißen Hauses standen in den letzten Wochen in engem Kontakt mit Gewerkschaftsführern und Führungskräften von Automobilherstellern, in der Hoffnung, einen „Win-Win“-Deal auszuhandeln und einen Streik zu vermeiden. Dabei haben sie beide Parteien einbezogen, aber darauf geachtet, nicht einzugreifen. Viele Gesetzgeber hielten diese Position angesichts der wirtschaftlichen Folgen einer solchen Schließung für angemessen. Aber jetzt, da der Streik in Gang ist, glauben die Gewerkschaft und ihre progressiven Unterstützer, dass Biden eine entschiedenere Rolle spielen muss, um die Öffentlichkeit auf die Seite der Arbeiter zu bringen.

Einige Demokraten und Gewerkschaftsfunktionäre haben auch das Gefühl, dass Bidens Team die Pattsituation falsch eingeschätzt und die Schwere der Frustration oder Bedenken der Gewerkschaften nicht verstanden hat. Sogar die Nachricht in dieser Woche, dass die Biden-Regierung erwägt, Autozulieferern Hilfe zu gewähren, verärgerte einige in der Gewerkschaftswelt, die glaubten, dass dies den Streik untergraben könnte, und es als Beweis dafür ansahen, dass immer Mittel für Unternehmen verfügbar seien, nicht jedoch für Arbeitnehmer.

In öffentlichen Äußerungen am Freitag sagte Biden, dass „niemand einen Streik will“, er aber Tarifverhandlungen unterstütze und „die Frustration der Arbeiter“ verstehe. Er lehnte es ab, den Streik zu unterstützen, und argumentierte, dass die Unternehmen erhebliche Angebote gemacht hätten.

„Ich glaube, sie sollten noch weiter gehen“, sagte Biden. „Rekordgewinne der Unternehmen, die sie haben, sollten durch Rekordverträge für die UAW geteilt werden.“

Biden sagte außerdem, er werde die amtierende Arbeitsministerin Julie Su und den Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Gene Sperling, der sein Ansprechpartner bei den Gesprächen zwischen der UAW und den Großen Drei war, nach Detroit entsenden, um beide Seiten zu unterstützen. Am Donnerstag sprach Biden privat mit Fain und den CEOs des Autoherstellers.

Bidens Rede am Freitag erhielt Beifall von einigen Progressiven, weil sie die Position der Autoarbeiter in gewissem Maße unterstützten.

„Ich war unglaublich stolz, dass er die Forderungen der Autoarbeiter so eindeutig unterstützte“, sagte Mary Kay Henry, Präsidentin der Service Employees International Union.

Biden hat seinen Wiederwahlkampf auf seine gewerkschaftsfreundlichen Überzeugungen, eine grüne Energierevolution und die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft gesetzt. Sowohl der Streik als auch die Unzufriedenheit der UAW, einer mächtigen Gewerkschaft mit Sitz im kritischen Bundesstaat Michigan, drohen alle seine Prioritäten zu beeinträchtigen. Fain gab Anfang des Jahres bekannt, dass die Gewerkschaft mit der Unterstützung Bidens zurückbleibt, dessen Regierung er dafür kritisiert hat, dass sie Milliarden an Subventionen für saubere Energie vergibt, ohne höhere Löhne und mehr Schutz für Arbeitnehmer zu fordern.

Beamte des Weißen Hauses haben es zu einer Priorität gemacht, eine Beziehung zu Fain aufzubauen, einem weniger etablierten Gewerkschaftsführer, der die Macht übernahm, nachdem er Anfang des Jahres einen Amtsinhaber verdrängt hatte, weil er versprochen hatte, ein aggressiverer Verhandlungsführer zu sein. Und Fain hat deutlich gemacht, dass der ehemalige Präsident Donald Trump, der Spitzenkandidat der Republikaner im Kampf gegen Biden, keine Chance hat, die Unterstützung der UAW zu gewinnen.

Aber manchmal, so sagten einige Demokraten und Gewerkschaftsführer, gingen beide Seiten nicht von derselben Seite aus.

Sie stellten beispielsweise fest, dass Biden Anfang des Monats öffentlich vorhergesagt hatte, dass es keinen Streik geben würde.

„Ich mache mir keine Sorgen über einen Streik“, sagte Biden vor einer Rede in Philadelphia anlässlich des Labor Day. „Ich glaube nicht, dass das passieren wird.“

Fain, Rep. Debbie Dingell (D-Mich.) und andere marschierten bei einer Parade zum Labor Day in Detroit, als sie von Bidens Kommentar erfuhren. Dingell erzählte Fain später, dass sie den langjährigen Biden-Berater Steve Ricchetti angerufen und ihn wegen des Kommentars angeschrien habe, so eine Person, die mit dem Gespräch vertraut war und Anonymität gewährte, um Einzelheiten zu besprechen. „Bist du verrückt geworden?“ Sagte Dingell laut der Person.

Bidens Äußerungen verärgerten auch einige örtliche Arbeitsbeamte. Garry Quirk, Präsident der UAW-Ortsgruppe 685 in Kokomo, Indiana, der zusammen mit Fain in seiner Heimatstadt in den örtlichen Gewerkschaftsrängen aufgestiegen ist, sagte, er sei auch frustriert über Bidens Vorhersage zum Tag der Arbeit. „Als ich das hörte, wollte ich wissen, woher er es hörte“, sagte Quirk am Freitag und fragte sich, ob es von den Großen Drei stammte.

Die letzten Wochen haben den Präsidenten letztendlich in eine relativ ungewohnte Lage gebracht: Er versucht, eine Lösung für den Arbeitskonflikt zu finden, anstatt seine Führer mit voller Kehle zu umarmen. Ein Verbündeter Bidens erinnerte sich an seine Bemühungen als Vizepräsident, im Jahr 2008 zur Rettung der Stellantis- und dann Chrysler-Werke in Indiana beizutragen. „Diese Gewerkschaftshalle wäre jetzt eine Rollschuhbahn, wenn Joe Biden nicht gewesen wäre“, sagte eine daran beteiligte Person Anstrengung, Anonymität gewährt, um frei über die Situation zu sprechen.

Und andere machten Bidens Berater und nicht Biden selbst für die aktuellen Folgen verantwortlich: „Der Präsident versteht es. Andere Menschen in seinem Umfeld tun das nicht“, sagte ein Gewerkschaftsführer.

Aber einige Progressive beginnen immer noch, allmählich den Druck auf Biden zu erhöhen, eine stärkere Haltung einzunehmen.

Ohne den Namen des Präsidenten zu nennen, sagte Sen. John Fetterman (D-Pa.) gab Stunden bevor Biden beabsichtigte, sich zu den Vertragsverhandlungen zu äußern, eine Erklärung ab.

„Es ist Zeit zu entscheiden, auf welcher Seite man steht“, erklärte er. „Sind Sie auf der Seite der CEOs der Big 3, die letztes Jahr zusammen 74 Millionen US-Dollar verdient haben und jetzt behaupten, dass sie es sich nicht leisten können, ihre Arbeiter zu bezahlen? Oder stehen Sie auf der Seite der UAW-Arbeiter, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen, der Leute, die die amerikanischen Autos und Lastwagen bauen, die wir Pennsylvanianer fahren?“

Andere Demokraten gehen unterdessen schneller voran, um sich der Gewerkschaft anzuschließen. Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries und Minority Whip Katherine Clark wird dieses Wochenende in Michigan sein und damit rechnen, mit Arbeitern die Streikposten zu besuchen. Eine Reise in den Staat war bereits geplant, als die Arbeiter darum baten, dass beide an vorderster Front des Kampfes antreten sollten, wie mehrere mit der Vereinbarung vertraute Personen berichten. Jeffries stand im Vorfeld des Streiks wochenlang in Kontakt mit der UAW.

Doch die Verbündeten des Weißen Hauses spielten die Aussicht herunter, dass der Streik zusammen mit dem Druck von Seiten der Demokraten zu einer deutlichen Änderung von Bidens Haltung führen würde. Sie warnten davor, dass der Präsident die UAW zwangsläufig enttäuschen wird, wenn sie erwartet, dass Biden sich den Streikposten anschließt.

„Wie würde das helfen? Wie lautet die Hypothese, ob dies die Wahrscheinlichkeit einer Einigung erhöhen würde?“ sagte Seth Harris, der ehemalige stellvertretende Assistent von Biden für Arbeit und stellvertretender Direktor seines National Economic Council. „Der Präsident muss der Präsident sein. Er muss regieren und Probleme lösen. Die Leute im Kongress haben dieses Problem nicht – sie haben die Freiheit zu sagen, was sie sagen wollen.“

Harris fügte hinzu, dass Biden seine „gewerkschaftsfreundliche“ Rolle darin sieht, umfassendere Bedingungen zu schaffen, die den Arbeitnehmern die Mittel geben, bessere Löhne zu fordern, ohne befürchten zu müssen, von der Regierung unterboten zu werden. Zu Fains Unzufriedenheit mit dem Weißen Haus fügte er hinzu: „Natürlich denkt er so. Ist es überraschend, dass ein Mann in einer schwierigen Situation möchte, dass die Leute ihn unterstützen?“

Jennifer Haberkorn und Eugene Daniels haben zu diesem Bericht beigetragen.