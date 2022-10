Sind Shaun White und Nina Dobrev bereit, sich zu verloben? Er sagt…

Statt einer weißen Hochzeit hat Shaun also Whitespace im Visier, das Active-Lifestyle-Unternehmen, das er kurz vor seiner Pensionierung gegründet hat.

„Nach Jahren und Jahren und Jahren der Arbeit mit Marken habe ich mich an diesem Punkt meiner Karriere endlich entschieden … dass ich das wirklich tun wollte und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür“, erklärte er. „Ich kann all das Know-how aus der Arbeit mit diesen Marken, das Wissen über Snowboards selbst und die Produktentwicklung in mein eigenes Ding stecken.“

Mit Blick auf die Zukunft hofft Shaun, dass er den Snowboardsport weiterhin beeinflussen kann – auch wenn er nicht aktiv in der Halfpipe schleift. „Wir sprechen mit einigen wirklich talentierten jungen Fahrern in diesem Bereich und ich hoffe, sie in das Programm aufzunehmen und ihrer Karriere wirklich zu helfen“, teilte er mit. „Das wäre wirklich nur der Kreis für mich.“