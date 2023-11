Sind Proteinnudeln gut zum Abnehmen?

Was wäre, wenn eines Ihrer liebsten Wohlfühlnahrungsmittel Ihnen tatsächlich beim Abnehmen helfen könnte? Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber genau deshalb sind Proteinnudeln einer der Top-Ernährungstrends im Internet. Proteinnudeln liefern den gleichen Geschmack, den Sie bereits lieben, und haben das gewisse Extra, „das dabei hilft, Ihre Abnehmziele wirklich zu erreichen“, erklärt Food-Bloggerin Bethany Faye, die mit dem Zeug 82 Pfund abgenommen hat. Sie persönlich bevorzugt gebackene Ziti und Shrimps Alfredo, aber die Möglichkeiten sind endlos. Und sie alle sind wissenschaftlich fundiert. Pamela Peeke, MD, Ernährungsexpertin an der University of Maryland, weist darauf hin, dass Nährstoffe in Proteinnudeln „es Ihrem Körper leichter machen, Fett zu verbrennen“. Und das gelte insbesondere für diejenigen unter uns über 50, fügt der Arzt hinzu. Möchten Sie den Beweis, dass es funktioniert? Suchen Sie nicht weiter als Anne Schoenfeld-Rodkin, die im Alter von 81 Jahren 69 Pfund abnahm (ihre vollständige Geschichte unten). Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Proteinnudeln gut zur Gewichtsabnahme sind, wie echte Frauen sie verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen – und um herauszufinden, ob Proteinnudeln helfen können Du.

Was sind Proteinnudeln?

Proteinnudeln verwenden typischerweise Mehl aus Bohnen und Erbsen, um einen Teil oder das gesamte kalorienarme Weißmehl in traditionellen Nudeln zu ersetzen. Zu den beliebten Marken gehören Barilla Protein Plus, Carba Nada und Banza. Die Textur variiert zwischen den Optionen, aber Geschmackstester sagen, dass sie alle angenehm zäh und sättigend sind und eine „warme Umarmung“ haben, um den Heißhunger auf Wohlfühlessen zu stillen.

Noch beeindruckender? Proteinnudeln enthalten bis zu doppelt so viel Protein, viermal so viele Ballaststoffe und halb so viele Nettokohlenhydrate wie normale Nudeln. Wie ist es im Vergleich zu Vollkornnudeln? Während Vollkornnudeln mehr Nährstoffe enthalten als Nudeln aus Weißmehl, enthalten Proteinnudeln in der Regel mehr Eiweiß und oft sogar mehr Ballaststoffe als Vollkornnudeln.

Sind Proteinnudeln gut zum Abnehmen?

Wenn wir eine kohlenhydrat- oder fettreiche Variante durch eine proteinreiche Variante wie aufgewertete Nudeln ersetzen, verbrennt unser Körper viel mehr Kalorien, um die Nahrung aufzuspalten, sagt Dr. Peeke. Man nennt es den thermogenen Effekt. Studien zeigen, dass die thermogene Wirkung der Proteinverbrennung dazu beitragen kann, die Kalorienverbrennung im Vergleich zum Verzehr von Kohlenhydraten zu verdreifachen und den Stoffwechsel im Vergleich zum Verzehr von fetthaltigen Lebensmitteln vorübergehend um bis zu 900 % anzukurbeln. Und nicht nur deshalb sind Proteinnudeln gut zum Abnehmen:

1. Protein dämpft das Verlangen

Ohne ausreichend Nahrungsprotein können wir unsere eigenen Zellen nicht wachsen, heilen oder gar erhalten. Daher signalisiert unser Körper keine wirkliche Linderung von Hunger und Heißhunger, bis unser Proteinbedarf gedeckt ist. Eine Studie der University of Washington ergab, dass allein die Konzentration auf Protein uns dabei hilft, spontan 494 Kalorien weniger pro Tag zu uns zu nehmen.

2. Protein beschleunigt die Verbrennung von Bauchfett

Ebenfalls erwähnenswert: Protein trägt dazu bei, Blutzuckerspitzen und -abstürze, die nach einer Schüssel Nudeln oder einer proteinarmen, stärkehaltigen Mahlzeit typisch sind, abzumildern oder vollständig zu blockieren. Ein stabiler Blutzuckerspiegel hilft nicht nur, Heißhungerattacken vorzubeugen, sondern kann auch schlankmachende Veränderungen in unserer Körperchemie auslösen. Insbesondere senkt es den Insulinspiegel, ein Hormon, das dazu neigt, überschüssigen Zucker in unseren Bauchfettzellen zu speichern. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab sogar, dass prädiabetische Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren, wenn man ihnen beibrachte, zuerst Proteine ​​zu sich zu nehmen, im Vergleich zu einer Gruppe, die eine traditionelle Diät einnahm, viel mehr Gewicht verloren und ihre Bauchfettverlustrate verdoppelt hatten.

Wie Proteinnudeln Frauen über 50 helfen

Spannende neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Pflanzenprotein, das zur Anreicherung von Proteinnudeln verwendet wird, tatsächlich Abnutzungserscheinungen in Mitochondrien, den kleinen „Öfen“ in unseren Zellen, heilt. „Dadurch werden altersbedingte Stoffwechselstörungen ausgeglichen“, sagt Studienleiterin Hana Kahleova, MD. (Klicken Sie sich durch, um die besten veganen Proteinpulver für Frauen zu finden.)

Und in einer italienischen Studie hat der Verzehr von mehr pflanzlichem Protein dazu beigetragen, dass postmenopausale Diätende einen schnelleren Stoffwechsel und einen größeren Gewichtsverlust hatten als viele Jahre jüngere Diätende, so die leitende Forscherin Dr. Maura Lombardo von der San Raffaele Open University in Rom. Übersetzung: Wenn wir uns darauf konzentrieren, mehr Protein aus Lebensmitteln wie Proteinnudeln zu gewinnen, können wir mit der Fettverbrennung beginnen, wie wir es als Kinder getan haben. Dr. Lombardo sagt, dass weitere Forschung erforderlich ist, um das Phänomen zu erklären – aber es besteht kein Grund zu warten.

Die Wendung, die das Abnehmen fast automatisch macht

Mehl aus Bohnen und Erbsen beladen Nudeln nicht nur mit Eiweiß, sondern sorgen auch für eine ordentliche Portion Eiweiß resistente Stärke, eine faserartige Verbindung, die der Körper nur schwer abbauen kann. Resistente Stärke verbleibt im Magen-Darm-Trakt und setzt Fettsäuren frei, die die Fettverbrennung ankurbeln und die Fettverbrennung 24 Stunden lang deutlich steigern. Resistente Stärke hat auch die einzigartige Fähigkeit, den Blutzuckerspiegel noch Tage nach dem Verzehr zu stabilisieren und kann mit der Zeit die Insulinfunktion um 898 % verbessern und die Körperchemie zugunsten einer mühelosen Gewichtsabnahme verändern.

Das Zeug ist so wirkungsvoll, dass „Studien zeigen, dass bereits eine Portion pro Tag einen Unterschied machen kann“, verrät Stoffwechsel-Reset-WürfelT Autor Alan Christianson, NMD. Wechseln Sie von verarbeitetem Junk-Gericht zu proteinhaltigen Nudelgerichten, „und die Auswirkungen können enorm sein.“ (Klicken Sie durch, um mehr über resistente Stärke zu erfahren.)

Wie viel Proteinnudeln, um die meisten Vorteile zu erzielen?

Niemand sagt, dass man Proteinnudeln essen und trotzdem schlank werden kann. Vielmehr können Proteinnudeln Kalorien für Kalorien dafür sorgen, dass Sie Ihre Ziele schneller und einfacher erreichen. Das gilt insbesondere, wenn Sie gesunde, proteinreiche Toppings wie Putenfleischbällchen oder „Alfredo“-Sauce auf Hüttenkäsebasis hinzufügen (für das Rezept unten scrollen Sie nach unten).

Wie viel sollte man also essen? Experten empfehlen die Verwendung von Proteinnudeln, um etwa 100 Gramm Protein und 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich zu nehmen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie ein Programm wie WeightWatchers oder eine kostenlose App wie Cronometer, um diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Portionen gesund zu halten. (Klicken Sie durch, um mehr darüber zu erfahren, wie viel Protein Frauen benötigen.)

Proteinnudeln für den Erfolg beim Abnehmen: Bethany Faye hat 30 kg abgenommen

Nachdem Bethany Faye und ihr Mann Brandon die Keto-Diät satt hatten, beschlossen sie, WeightWatchers auszuprobieren. „Ich habe auf YouTube von Proteinnudeln gehört“, erinnert sich Bethany, die mit einer langsamen Schilddrüse, Fibromyalgie und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Als ihr klar wurde, dass sie mit Proteinnudeln für relativ wenige Punkte große Mahlzeiten zubereiten konnte, experimentierte sie mit den Marken Barilla Protein Plus und Carba Nada. „Mir ist aufgefallen, dass ich mit einer kleineren Portion wirklich zufrieden war.“ Und das Sammeln von Punkten bei den Mahlzeiten bedeutete mehr Spielraum, sich in Lieblingsrestaurants zu verwöhnen – ein weiterer wichtiger Weg, wie Proteinnudeln sie davor bewahrten, sich benachteiligt zu fühlen.

„Die meisten Leute fragen, ob es in normalen Nudelgerichten ersetzt werden kann. Es kann!“ Tipp: Wenn Sie Banza oder eine Marke verwenden, die hauptsächlich aus Bohnen- oder Erbsenmehl besteht, testen Sie es häufig während des Kochens und nehmen Sie es sofort vom Herd, um eine matschige Konsistenz zu vermeiden.

Als Bethany mehr Protein-Nudelgerichte zu ihren Menüs hinzufügte, schrumpfte sie von Größe 26 auf Größe 12. Auch ihr Mann verlor über 30 Pfund. „Meine Gelenkschmerzen sind jetzt viel besser und meine Leberenzyme sind zum ersten Mal normal.“

Proteinnudeln zum Abnehmen vorher und nachher: ​​Anne Rodkin, 81

Mark Peterman, Getty

Nachdem sie am 11. September mehrere Freunde verloren hatte, verließ sich die ehemalige New Yorkerin Anne Schoenfeld-Rodkin stark auf Trostnahrung, um damit klarzukommen. Als ihr Gewicht zunahm, versuchte sie es mit Diäten. „Ich mochte sie nicht“, erinnert sie sich. Mit den Jahren wurden ihre Rückenschmerzen immer unerträglicher. Aus einer Laune heraus kehrte sie zu WeightWatchers zurück und entdeckte Proteinnudeln.

Warum hat es so geholfen? „Ich brauche meine Kohlenhydrate, aber ich bin ein Volumenesser und normale Nudeln bringen zu viele Punkte.“ Die Marke Carba Nada hat nur 2 Punkte pro Tasse. Beim Experimentieren mit Nudelsalaten und Pfannengerichten von ThePoundDropper.com: „Ich habe noch keins probiert, das mir nicht geschmeckt hat!“ schwärmt Anne. Ihr Favorit ist Easy Chicken and Turkey Skillet Pot Pie Skillet Pasta. Sie machte oft große Mengen und portionierte sie die ganze Woche über zum Verzehr, wobei sie dabei 69 Pfund abnahm. „Mit 81 sehe ich besser aus als je zuvor“, sagt sie. „Wichtiger ist, ich fühle mich 100 % besser!“

Einfache Rezeptideen für Proteinnudeln

Für das ultimative Faulenzer-Dinner belegen Sie die Proteinnudeln einfach mit einer gesunden Soße im Glas und etwas Parmesan. Oder probieren Sie eine dieser unkomplizierten und köstlichen Möglichkeiten, Ihre Pasta zu verfeinern:

1. Spinat-Parmesan-Spaghetti

luchezar/Getty

Bei mittlerer Hitze 2 TL anbraten. Knoblauch in 3 EL. Olivenöl goldbraun rühren. 4 Tassen Spinat, 4 Tassen gekochte Nudeln, 1 Tasse Erbsen, ⅓ Tasse Brühe und ½ Tasse Parmesan einrühren. Durchwärmen und genießen.

2. Easy Protein Alfredo

EzumeImages/Getty

Im Mixer 2 Tassen Hüttenkäse, ½ Tasse Parmesan, Knoblauch, Salz und Pfeffer nach Geschmack pürieren. Mit 8 Tassen heißen, gekochten Nudeln vermengen. (Klicken Sie durch, um mehr darüber zu erfahren, wie man proteinreiche Hüttenkäse-Nudelsauce zubereitet.)

3. Ziti Bake unter der Woche

Dar1930/Getty

Mischen Sie 6 Tassen gekochtes Ziti, 24 oz. Fleischsauce und 1 Tasse Mozzarella. Mit mehr Käse belegen. 20 Minuten bei 350 °F backen.

Bonusrezept: Proteinreicher Mac’n’Cheese

Haris Calkic/Getty

Dieser leistungsstarke Publikumsliebling wurde mit freundlicher Genehmigung von ThePoundDropper.com zur Verfügung gestellt.

Zutaten:

4 Tassen natriumreduzierte Hühnerbrühe

1 TL Knoblauchpulver

1 Pfund ungekochte Barilla Plus Elbow Pasta

1 Tasse Käsedip, z. B. Tostitos Smooth und Cheesy

½ Tasse Velveeta-Schnitzel

Richtungen:

In einem großen Topf Brühe, Knoblauchpulver und eine Prise Salz und Pfeffer zum Kochen bringen. Nudeln hinzufügen und nach Packungsanweisung kochen. Nudeln abgießen. Dip und Velveeta hinzufügen; rühren, bis alles gut vermischt ist. Für 8 Personen

Dieser Inhalt ist kein Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung oder Diagnose. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie einen Behandlungsplan verfolgen.