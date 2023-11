Sind die Vorteile einer kalten Dusche die Unannehmlichkeiten wert?

Die meisten von uns haben diesen Schockmoment erlebt, wenn mitten beim Shampoonieren das heiße Wasser ausgeht – aber viele Experten behaupten, dass die Vorteile einer kalten Dusche den unangenehmen Ruck wert sind.

Für diejenigen, die noch nicht bereit sind, den Sprung in ein Eisbad oder eine Kryotherapie zu wagen, können kalte Duschen eine Möglichkeit sein, die körperlichen Vorteile niedrigerer Wassertemperaturen zu genießen.

Laut Kyle Zagrodzky, Gründer und CEO von OsteoStrong, erfreuen sich kaltes Eintauchen und kalte Duschen in den letzten Jahren großer Beliebtheit, vor allem inspiriert durch den niederländischen Weltrekordhalter Wim Hof, der eine einzigartige Atemtechnik kombiniert, um Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt über längere Zeiträume auszuhalten in Nashville, Tennessee.

Zagrodzky, der auf eine lange Karriere in der Gesundheits- und Fitnessbranche zurückblickt, integriert in seiner Praxis die Kaltwassertherapie.

Vorteile von kalten Duschen

„Kaltes Wasser regt die Durchblutung an, verbessert die allgemeine Durchblutung und bringt Ihr Herz in Schwung“, sagte Zagrodzky in einer E-Mail an Fox News Digital.

Nach dem Training kann eine kalte Dusche besonders effektiv sein, da sie Muskelkater und Entzündungen lindert.

Der Kontakt mit kaltem Wasser kann auch die Freisetzung von Endorphinen stimulieren, was Stress reduzieren, Schmerzen lindern und die Stimmung sofort verbessern kann, bemerkte der Experte.

„Ich persönlich habe einen transformativen Stimmungsaufschwung erlebt, nachdem ich eine kalte Dusche genommen hatte, als ich mich emotional niedergeschlagen und unmotiviert fühlte“, sagte Zagrodzky.

Kaltes Eintauchen und kalte Duschen erfreuen sich in den letzten Jahren aufgrund ihrer potenziellen gesundheitlichen Vorteile zunehmender Beliebtheit. Getty Images

Kalte Duschen können auch einen ästhetischen Vorteil haben, da sie dazu beitragen können, die Poren zu verengen und zu einer verbesserten Haut- und Haargesundheit zu führen, fügte er hinzu.

Im Gegensatz zur häufigen Assoziation von Kälteeinwirkung mit einer Erkältung sagte Zagrodzky, dass kalte Duschen das Immunsystem stärken können.

„Ein weiterer unerwarteter Vorteil ist der Gewichtsverlust, da Ihr Körper zusätzliche Kalorien verbraucht, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, wenn er Kälte ausgesetzt ist“, sagte er.

Mögliche Risiken

Während kalte Duschen für die meisten gesunden Erwachsenen im Allgemeinen sicher sind, können sie mit einigen Risiken verbunden sein – insbesondere für Personen mit bestimmten Erkrankungen, warnte Dr. Raj Dasgupta, leitender medizinischer Berater bei Sleepopolis in Kalifornien.

Während kalte Duschen für die meisten gesunden Erwachsenen im Allgemeinen sicher sind, können sie laut Experten Risiken bergen, insbesondere für Personen mit bestimmten Erkrankungen. Getty Images/iStockphoto

„Kälteexposition verengt die Blutgefäße und kann zu einem erhöhten Risiko für erhöhten Blutdruck führen, was negative Auswirkungen auf Menschen mit Herzerkrankungen, einschließlich Bluthochdruck, haben könnte“, sagte er per E-Mail gegenüber Fox News Digital.

Diejenigen, bei denen Herz-Kreislauf-Probleme wie Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit diagnostiziert wurden, müssen möglicherweise Kälteeinwirkungen vermeiden, da diese das Herz zusätzlich belasten können, warnte Dasgupta.

Personen mit Nesselsucht (Nesselsucht), einer Hautreaktion auf Kälteeinwirkung, oder dem Raynaud-Syndrom, das als Reaktion auf kalte Temperaturen zu Taubheitsgefühlen in den Fingern und Zehen führt, sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie mit dem Kaltduschen beginnen, riet er.

Das Gleiche gilt für schwangere oder stillende Frauen.

Dasgupta fügte hinzu: „Wenn bei Ihnen negative Nebenwirkungen durch das Kaltduschen auftreten, hören Sie sofort damit auf und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.“

Wie man anfängt

Für diejenigen, die mit dem Kaltduschen beginnen möchten, empfiehlt Zagrodzky, 10 bis 15 Sekunden lang bei 60 bis 65 Grad Fahrenheit zu duschen und dabei die Temperatur und die Dauer jeden Tag schrittweise zu reduzieren.

Nachfolgend finden Sie seinen Leitfaden zu den Wassertemperaturen:

Mäßige Erkältung: Wassertemperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius sind für die meisten Menschen geeignet.

Kühl oder kalt: Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad Celsius sorgen für ein belebenderes Erlebnis.

Sehr kalt: Temperaturen unter 45 Grad Fahrenheit (7 Grad Celsius) sind eine Herausforderung und eignen sich besser für bestimmte therapeutische Ziele, wie etwa die Linderung von Muskelkater und Entzündungen.

„Kalte Duschen sollten nicht als primäre Behandlung für irgendeine Erkrankung angesehen werden, und schlüssige Forschungsergebnisse zur Kältetherapie sind noch begrenzt“, sagte ein Arzt. Getty Images/iStockphoto

Dasgupta stimmte zu, dass es wichtig ist, schrittweise damit zu beginnen, um Ihrem Körper zu helfen, sich an kaltes Wasser zu gewöhnen.

„Sie können damit beginnen, die Wassertemperatur bei jedem Duschen leicht zu senken und dann die Dauer schrittweise zu erhöhen“, sagte er.

„Achten Sie genau auf Ihren Körper. Wenn Sie Beschwerden verspüren, ist es wichtig, die Dusche zu verlassen und sich aufzuwärmen.“

Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwischen heißen und kalten Duschen zu wechseln, was als Wechselduschen bezeichnet wird.

Caitlin Spears, zertifizierte Gesundheits-, Ernährungs- und Fitnesstrainerin in Miami, Florida, sagte, sie beginne mit 30 bis 60 Sekunden warmer Dusche, gefolgt von 30 bis 60 Sekunden kaltem Wasser.

„Sie können dies einige Zyklen lang tun, während Sie Ihre Toleranz aufbauen, und mit der Zeit können Sie die Zykluszeiten nach Ihren Wünschen verlängern“, sagte sie gegenüber Fox News Digital.

Spears schlägt außerdem vor, daraus ein Zielsetzungsspiel zu machen und sich dabei selbst zu belohnen.

„Zum Beispiel könnten Sie in den ersten 30 Tagen versuchen, mindestens dreimal pro Woche kalte Duschen in Ihre Routine zu integrieren“, sagte sie. „Wenn man dieses Ziel erreicht hat, kann man sich mit etwas Kleinem belohnen.“

Sie sagte auch: „Denken Sie daran, dass eine kleine Menge viel bewirken kann – schon ein paar Minuten kaltes Wasser können Ihnen helfen, zu heilen, sich zu erholen und sich insgesamt besser zu fühlen.“

Die schlüssige Forschung zur Kältetherapie sei noch begrenzt, betonte Dasgupta.

„Kalte Duschen sollten nicht als primäre Behandlung für irgendeine Erkrankung angesehen werden“, sagte er.

„Allerdings kann ein kurzer Schuss kaltes Wasser zur Linderung der Symptome hilfreich sein – die individuellen Reaktionen können jedoch unterschiedlich sein.“











