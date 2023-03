Video’s van Russische Staatsfernsehens Sollen Kremlchef Poetin zei, wie er eerst begonnen met de Angriffskrieg annektierte Gebiete der Oekraïne besucht. Im besetzten Mariupol soll er mit Einwohnern sprechen und one Wohnkomplex beaunen. Experts zweifeln jedoch an der Echtheit der Aufnahmen.

Laut dem Kreml hat der Russian Machhaber Wladimir Poetin erstmals seit Beginn des Angriffskriegs gegen das Nachbarland Ukraïnes Gebiet besucht. Aufnahmen des Staatsfernsehens sollen den 70-jaren bij een rundfahrt door de bezette Stadt Mariupol zeigen. Het videomateriaal kon niet worden geverifieerd. Deskundigen hebben deshalb daran, ob Poetin sich tatsächlich die Stadt hat zeigen lassen.

Wladimir Poetin im Gespräch mit angeblich “dankbaar” Einwohnern in Mariupol. (Foto: foto alliantie / GEASSOCIEERDE PERS)

Das russische Staatsfernsehen zegt dat Putin een bestuurder is die auto’s bei einer Fahrt durch die nächtliche Stadt. Zu sehen am Rande auch zerstörte Gebäude. Aufnahmen zegen ihn zudem in der Philharmonie der Stadt, wo der Präsident im Saal auf einem Stuhl Platz nimmt. In einer vom russischen Militär aufgebauten Neubausiedlung soll er zudem eine Familie in ihrem Haus besucht und mit weiteren Einwohnern gesproken haben.

Ein Dozent für russische und postowjetische Politik an der Universität Bath in Großbritannien schrijft op Twitter jedoch, dass die in dem Video zeegten “dankbaar” Bürger nicht echt sein könnten. Zu den Aufnahmen von Putin mit angeblichen Einwohnern Mariupols schrijft Stephen Hall: “Erstaunlicherweise lijkt Poetin Mariupol besucht zu haben. Es hat über ein Jahr gedauert, bis man sich der Front näherte.” Ein Urteil zal er niets van vinden, dus der Politikexperte weiter. Allerdingen hebben Putinviele Doubles en “die ‘dankbare’ Bewohners waren wahrscheinlich Sicherheitspersonal in Zivil”.

Auch der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschtschenko, und selbst ernannter “Feind der Russian Propaganda” is sceptisch. In een Tweet is er Bilder von Putin achter de schermen Schreibtisch im Sicherheitsrat in Moskau mit den Bildern aus Mariupol. Dazu stelt die vraag: “Hat er mehr Angst vor seinen Beamten als vor den ‘Bewohnern’ von Marioepol?”

De chef-kok van de website New Voice of Ukraine, Euan MacDonald, schaute sich die Videoaufnahmen van de nieuwe Wohnkomplexes genauer an, den Putin besucht haben soll. In seiner Analyse vergleicht er Aufnahmen der nieuwe Wohnungen mit früheren Aufnahmen des Kremls. Da es een nieuwe Bau ist, konne man nur schwer sagen, ob es sich wirklich um Mariupol acts. Trotzdem würden die Aufnahmen so aussehen, wie die vom Kreml veröffentchten Bilder bei der Eröffnung im November vergangen Jahres, schrijft in één Tweet.

MacDonald vergleicht auch Bilder vom Inneren der in the Videos gezeigten Wohnung. Diese würden sich ebenfalls mit früheren Aufnahmen des Wohnkomplexes decken. Er hält die Aufnahmen der Wohnungen in Mariupol deshalb für glaubhaft: “Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich, dass Poetin (oder, wie man traditionell sagt, “ein Mann, der wie Putin aussieht”) gestern Abend tatsächlich in Mariupol war.”

Het strategisch belangrijke Mariupol begon na 24 februari 2022 in Kriegs-verband om 20 februari 2022 door Russische Truppen te worden aangevallen en door de heersende Kämpfen te worden aangevallen. Die Stadt während der Kämpfe weitgehend zerstört. Nach der Besetzung wurden vom russisch Militär neue Wohnungen errichtet. Die Oekraïne zal bang zijn, Marioepol zal vrij zijn van wollen.