Ihre Spieler hätten „Angst“ gehabt, sagt Irlands Nationaltrainer nach dem Abbruch des Testspiels gegen Kolumbien. Die Kapitänin muss ins Krankenhaus, es ist unklar, ob sie am WM-Auftakt teilnehmen kann. Doch Deutschlands Gruppengegner zeigt keine Reue – im Gegenteil.

Nachdem das Testspiel gegen Irland wegen überzogener Härte abgesagt wurde, scheint bei den kolumbianischen Fußballern wenig Verständnis aufzukommen. Innenverteidigerin Daniela Caracas machte sich in einem in den sozialen Medien geteilten Video über die Irin lustig. „Das sind alles kleine Mädchen“, sagte die 26-Jährige, die mit ihrer Mannschaft bei der WM auf Deutschland trifft, dort: „Ein kleines Foul, und sie fangen an, sich zu beschweren.“

Das Testspiel war bereits am Freitag nach 23 Minuten abgebrochen worden. Ein Vertreter des irischen Fußballverbandes machte das „übermäßig körperliche Spiel“ der Gegner dafür verantwortlich. Irlands Starspielerin Denise O’Sullivan wurde nach einem schweren Schlag gegen ihr Schienbein in ein Krankenhaus eingeliefert. Obwohl dort ein Bruch ausgeschlossen werden konnte, ist der 29-Jährige weiterhin bereit, am Donnerstag gegen WM-Gastgeber Australien zu spielen.

Der kolumbianische Verband äußerte sich in einer Stellungnahme auf seiner eigenen Website zu dem Fall. Irlands Entscheidung, das Spiel abzubrechen, wird akzeptiert, auch wenn sich die kolumbianische Mannschaft durchweg von den Spielregeln, gesundem Wettbewerb und Fairplay leiten ließ. Irlands Trainerin Vera Pauw hingegen sagte Medienberichten zufolge, ihre Spieler hätten „Angst“ um ihre körperliche Unversehrtheit.

Vertrauen Sie den Schiedsrichtern

Nach dem Auftaktspiel des DFB-Teams am Montag gegen Marokko ist Kolumbien eine Woche auswärts (10.30 Uhr/ZDF) dann der zweite Vorrundengegner am 30. Juli (11.30 Uhr/ARD) in Sydney. Die Südamerikaner gelten als ihr größter Rivale in der Gruppe H, Südkorea (3. August/12 Uhr/ZDF, sowie alles im ntv.de-Liveticker) vollendet.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte immer wieder vor der körperlichen Spielweise der Kolumbianerinnen gewarnt – zuletzt bei der 2:3-Niederlage des Vize-Europameisters gegen den ebenfalls robusten WM-Außenseiter Sambia in Fürth. Doch ihre Spieler wollen sich von der harten Spielweise nicht beeindrucken lassen. „In solchen Situationen sollten wir den Ball nicht lange halten, sondern schnell mit ein, zwei Kontakten spielen. So vermeiden wir oft unnötige Zweikämpfe. Aber natürlich müssen wir uns auch in direkten Duellen wehren“, sagte Vizekapitän Svenja Huth von „Bild“. -Zeitung.

Ihre Teamkollegin Lina Magull sagte mit Blick auf das direkte Duell: „Wir machen uns keine allzu großen Sorgen. Alle werden jetzt genau hinschauen – vor allem die Schiedsrichter, die Einfluss darauf nehmen und ein Spiel in den Griff bekommen können.“