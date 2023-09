Und tatsächlich scheint sich die Arbeit bereits auszuzahlen.

Anfang des Sommers feierte Simone beim US Classic 2023 in Chicago ihre offizielle Rückkehr zu Wettkämpfen. Wie erging es ihr bei ihrer großen Rückkehr? Nun, das beweist, dass sie immer noch auf dem Höhepunkt ihres Könnens ist. Und als wären seit Tokio drei Wochen statt drei Jahre vergangen, belegte die höchstdekorierte Turnerin der Welt den ersten Platz im Mehrkampf, Sprung, Bodenturnen und Schwebebalken und belegte beim Wettkampf am 4. August den dritten Platz am Stufenbarren.

„Jeder, der gejubelt hat, Plakate gemacht hat und all das in der Menge, es hat mein Herz zum Schmelzen gebracht, dass sie immer noch an mich glauben“, sagte sie nach der Veranstaltung zu NBC Sports. „Ich bin sehr schockiert.“

Nur einen Monat später schrieb sie mit ihrem Rekord 8 GeschichteTh US-Meistertitel in San Jose, Kalifornien.

Nach ihrem Erfolg beim Wettbewerb in Chicago sprach sie über ihre Hoffnungen für den nationalen Wettbewerb in Kalifornien: „Mein Hauptziel war dies und dann (US-)Meisterschaften, und danach schauen wir uns die Weltmeisterschaft an, und dann werden wir sehen.“ , aber bisher geht es in die richtige Richtung.