Simone Biles verbrachte zwei Jahre damit, sich von diesen seltsamen Tagen in Tokio und all dem damit einhergehenden Außenlärm zu distanzieren.

Sie vertiefte sich in die Theorie und kehrte langsam – sehr langsam – zum Training zurück, obwohl sie unsicher war, ob sie wirklich bereit für eine dritte Olympiade war und welchen Druck und welche Erwartungen das mit sich bringt, wenn man als der Größte aller Zeiten gilt.

Erst Mitte des Frühlings begann sie ernsthaft mit dem Training, nachdem sie bei Margaritas mit ihren Trainern darüber gesprochen hatte. Erst Ende Juni verpflichtete sie sich für die US Classic am Samstagabend. Und erst als sie das Podium betrat und die Unterstützungsschreie und das Meer handgefertigter Schilder hörte, verstummte der Lärm, mit dem sie sich 732 Tage lang herumgeschlagen hatte, endlich.

Sie war wieder in ihrem sicheren Raum. Zurück vor einer Menschenmenge. Wieder die Kontrolle. Zurück zu Simone Biles – wenn auch einer reiferen, verheirateten, 26-jährigen Version –, die ein Jahrzehnt damit verbracht hat, ihren Sport neu zu definieren.

Mit jeder Rotation wuchs das Selbstvertrauen und siegte bei ihrem ersten Wettkampf seit den Spielen in Tokio zum Sieg. Ihre Gesamtpunktzahl von 59,100 war fünf Punkte besser als die der Zweitplatzierten Leann Wong. Und das ist umso bemerkenswerter, als sie sich erst nach ihrer Hochzeit mit dem Safety der Green Bay Packers, Jonathan Owens, Ende April wirklich in die Vorbereitung stürzte.

„Ich fühle mich wirklich gut, wo ich gerade bin, geistig und körperlich“, sagte Biles. „Ich denke immer noch, dass es an meinen Routinen noch ein paar Dinge gibt, an denen ich arbeiten muss, aber beim ersten Rückspiel würde ich sagen, dass es ziemlich gut gelaufen ist. Ich bin sehr schockiert. Überrascht.“

Sie erzielte bei drei von vier Veranstaltungen das beste Ergebnis und verwandelte das typische Vorbereitungstreffen für die US-Meisterschaften in einen Beweis dafür, dass sie – wenn sie in Höchstform oder nahe bei ihr ist – eine einzigartige Kraft in ihrem Sport bleibt.

Das einzige Mal, dass sie in der NOW Arena fehl am Platz schien, war, als sie vorgestellt wurde. Sie kletterte von einer Seite des Bodens zur anderen, unsicher, wohin sie gehen sollte.

Der Moment verging. Minuten später hob sie die Hände und salutierte vor den Richtern. Damals war es für die höchstdekorierte Turnerin der Geschichte dasselbe wie eh und je.

Mit einem schwarz-weiß verzierten Trikot und einem Ehering aus Silikon, den sie bei Amazon gekauft hatte, um sie bei ihren Wettkämpfen zu tragen, elektrisierte Biles ein überfülltes Haus, das bei jeder Drehung, jedem Schlag und, ja, bei jeder Drehung brüllte.

Sie gab zwar zu, dass sie bei den komplizierten Elementen ihrer Routine immer noch etwas nervös ist, wirkte aber während der zwei Stunden, die einen Vorgeschmack auf das gaben, was im Vorfeld von Paris im nächsten Sommer auf sie zukommen könnte, auf jeden Fall entspannt.

Sie trug die Nummer 231 und trug – zumindest bevor sie an Wettkämpfen teilnahm – eine Halskette mit der Aufschrift „Owens“ als Hommage an ihren Ehemann. Sie wirkte gleichermaßen entspannt und energiegeladen.

Sie begann am Stufenbarren, nicht weit von einem Schild mit einer Ziege (ein Symbol für „Größte aller Zeiten“) und der Aufschrift „Simone Freaking Biles“ entfernt. Sie war nicht perfekt und wäre gegen Ende ihrer Routine beinahe ins Stocken geraten. Sie übte ihre Muskeln aus und blieb stehen, und als sie absteigen konnte, schlug sie den Blick zur Seite, als wollte sie „meine Güte“ sagen.

Ihre Punktzahl von 14.000 war die drittbeste des Wettbewerbs und ein Signal für die Zukunft. Sie war am Schwebebalken so stabil und stabil wie eh und je, wo sie in Tokio nach einer Woche der Ungewissheit Bronze gewann, eine Medaille, die sie als eine der schönsten ihrer Karriere bezeichnet.

Ich habe die Tür zu Paris 2024 nie geschlossen

Obwohl sie Paris nie offiziell die Tür schloss, war sie irgendwann davon überzeugt, dass ihre Karriere vorbei sei. Sie hat die meisten der letzten 24 Monate damit verbracht, sich auf ihre Hochzeit vorzubereiten und den Rest ihres Lebens zu planen.

Dennoch zog sie die Verlockung des Fitnessstudios an, auch wenn sie ihr Comeback verhaltener angeht als 2018 oder im Vorfeld von Tokio im Jahr 2021.

Im Moment überlässt sie ihr Turnen den größten Teil des Redens. Und es sprach laut und deutlich.

ANSEHEN | Biles‘ olympischer Mut gehört zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres 2021:

Ein Rückblick auf die wichtigsten Sportmomente des Jahres 2021 Ian Hanomansing blickt mit Devin Heroux von CBC und Tara Slone und Donnovan Bennett von Sportsnet auf die Triumphe, Herausforderungen und Kontroversen in der Welt des Sports im Jahr 2021 zurück.

Sie zeigte sich dynamisch beim Bodenturnen, wo ihre Sturzpässe seit langem ein echter Hingucker sind. Obwohl sie und ihre Trainer ihre Routinen ein wenig angepasst haben, um die aktualisierte Punkteordnung des Sports besser zu nutzen, führt sie immer noch einige der anspruchsvollsten Gymnastikübungen des Sports aus, typischerweise mit scheinbar müheloser Leichtigkeit.

Biles behielt alle drei ihrer fallenden Pässe im Inbound auf dem Boden, was im Jahr 2021 zeitweise ein Problem darstellte. Ihr Punktestand von 14.900 beinhaltete einen Startwert von 6,8, was enorm schwierig ist. Keine andere Athletin, von der viele als Verehrerinnen aufwuchsen, hatte einen Startwert von mehr als 5,9.

Den Abschluss machte sie mit einem Yurchenko-Doppelsprung, einem Roundoff auf den Tisch, gefolgt von zwei Backflips, wobei sie die Hände hinter den Knien verschränkte. Es ist ein Sprung, mit dem sie 2021 gespielt hat, in der Hoffnung, ihn in Tokio zu schaffen.

Es ist nie passiert. Es könnte immer noch in Paris sein. Sie hüpfte nach der Landung ein wenig, als die Arena explodierte, und ihre 15.400 Punkte waren mehr als ein voller Punkt besser als jeder andere der über 30 Athleten.

Der Klassiker gilt als eine Art Aufwärmübung. Die US-Meisterschaften finden später in diesem Monat statt, die Weltmeisterschaft findet im Oktober statt und die Olympischen Spiele liegen weniger als ein Jahr zurück.

Sie versucht, nicht zu weit voranzukommen. Es ist ihr ein Anliegen, die „kleinen Erfolge“ zu genießen, wie sie es nannte.

„Ich wusste, dass ich zurückkommen und hoffentlich eine Chance haben könnte“, sagte sie. „Im Moment geht es nur darum, mich wirklich um meinen Körper zu kümmern. Das ist es, was wir tun sollen. Es funktioniert.“

Es bleibt genügend Zeit, Dinge zu verfeinern. Erweitern. Bauen. Biles‘ Mehrkampfergebnis am Samstag war höher als das, was sie beim gleichen Treffen im Jahr 2018 erzielte. Was damals folgte, waren zwei Jahre historischer Dominanz.

Möglicherweise sind noch weitere auf dem Weg.