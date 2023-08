Simone Biles beendet den ersten Wettkampftag der US-Turnmeisterschaften mit der Führung

CNN

—



Simone Biles startete ihre Suche nach dem 8. US-Rekordtitel mit einer bemerkenswerten Leistung beim Wettkampf am Freitagabend bei den US-Turnmeisterschaften in San Jose, Kalifornien.

Der vierfache Olympiasieger beendete den ersten Wettkampftag mit einem Ergebnis von 59,3 auf dem ersten Platz und lag damit 2,75 Punkte vor dem Feld.

Biles zeigte in ihrer ersten Drehung eine beeindruckende Schwebebalkenübung, die jedoch einen holprigen Start hatte, nachdem Biles‘ Fuß auf dem Balken aus dem Gleichgewicht geraten war. Sie erholte sich und erzielte eine Wertung von 14,50, womit sie sich zu Beginn des Tages an die Spitze setzte.

Biles und Welt-Mehrkampf-Silbermedaillengewinnerin Shilese Jones lagen in der zweiten Runde punktgleich bei 29,25 Punkten. Biles übernahm dann die Führung, nachdem er einen Yurchenko-Double-Pike und anschließend einen Cheng-Sprungwurf ausgeführt hatte, und beendete den Abend mit einer wundersamen Leistung am Stufenbarren.

„Beams begann etwas holprig, aber das war zu erwarten. „Man hat seine Nerven aus dem Weg geräumt und danach lief es ziemlich reibungslos“, sagte Biles der Peacock-Sendung, als sie nach ihrer Leistung gefragt wurde. „Ziemlich zufrieden mit dem heutigen Gesamttreffen.“

Auf die Frage, was sie dazu treibt, den historischen achten Titel zu gewinnen, sagte Biles: „Ich denke, ich habe einfach persönliche Ziele, die ich erreichen und weiter vorantreiben möchte, also ist es das, was ich anstrebe.“

Am nächsten Wettkampftag liegt Jones auf dem zweiten Platz, während Skye Blakely auf dem dritten Platz liegt.

Biles wird an diesem Wochenende Gelegenheit haben, ihre immer länger werdende Liste an Auszeichnungen zu erweitern, während der Wettbewerb bis Sonntag andauert. Der 26-Jährige könnte der einzige Turner – Mann oder Frau – werden, der acht US-Mehrkampftitel gewinnt. Ihre sieben Titel sind mit Alfred Jochim gleichauf.

Biles kehrte Anfang des Monats nach einer fast zweijährigen Pause zum Einsatz zurück und gewann triumphal beim Core Hydration Classic.

Unterdessen nahm Suni Lee, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Mehrkampfeinzel im Jahr 2021, nur an zwei Wettbewerben auf nationaler Ebene teil – sie erzielte eine Wertung von 13,35 am Sprung und eine Wertung von 13,65 am Balken. Lee erholt sich von einem Nierenproblem, das sie seit Anfang des Jahres davon abhält, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Dies ist das erste Mal überhaupt, dass zwei olympische Mehrkampf-Goldmedaillengewinner – Biles und Lee – an einer US-Turnmeisterschaft teilnehmen.

Der zweite Tag der Veranstaltung beginnt am Sonntag um 15:30 Uhr PST (18:30 Uhr ET/23:30 Uhr britische Zeit).

Die Berichterstattung über die US Gymnastics Championships wird im Inland auf NBC und Peacock übertragen, während internationale Zuschauer die Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal von USA Gymnastics verfolgen können.

In Bildern: Superstar-Turnerin Simone Biles

Biles‘ Rückkehr zum Wettkampfturnen beim Core Hydration Classic war der erste Einsatz des siebenmaligen Olympiamedaillengewinners seit seinem Rückzug aus mehreren Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2021.

Sie zog sich aus dem Mannschaftsfinale der Frauen zurück, nachdem sie unter den sogenannten „Twisties“ litt – einer mentalen Blockade, die dazu führt, dass Turnerinnen in der Luft den Überblick über ihre Position verlieren.

Biles entschied sich dafür, bei den Spielen in Tokio nicht an vier Einzelfinals teilzunehmen, kehrte jedoch zurück, um am Schwebebalken anzutreten, und gewann Bronze, nachdem sie in ihrer Routine einen modifizierten Abgang eingesetzt hatte.

Auf die Frage, warum sie sich für die Rückkehr entschieden habe, antwortete Biles: „Ich wusste immer irgendwie alles, was in Tokio passiert ist. Dieses Mal mache ich es also für mich. Ich habe viel an mir selbst gearbeitet, und ich glaube ein bisschen mehr an mich selbst, indem ich einfach hierher zurückkomme und die ersten Schritte wieder beginne.“

Der Core Hydration Classic war die letzte Gelegenheit für Athleten, sich für die nationalen Meisterschaften zu qualifizieren. Die Turn-Weltmeisterschaften sollen dann vom 30. September bis 8. Oktober im belgischen Antwerpen stattfinden.

Biles ist der höchstdekorierte Turner in der Geschichte der USA und gewann 32 Medaillen bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Zu ihren Medaillengewinnen zählen vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und 19 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften – mehr als je zuvor eine Turnerin in der Geschichte.

Biles‘ Erfahrungen haben dazu geführt, dass sie zu einer gefeierten Verfechterin der psychischen Gesundheit geworden ist.

Selbst in den Monaten nach den Olympischen Spielen sagte sie, sie habe immer noch „Angst vor dem Turnen“, sagte aber kürzlich auf Instagram, dass sie „wieder verdreht“ sei. Keine Sorge. Alles ist gut.“