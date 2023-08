CNN

—



Superstar-Turnerin Simone Biles kehrt an diesem Wochenende zum ersten Mal zum Wettkampf bei den US Classic zurück, seit ein Anfall von „The Twisties“ sie gezwungen hatte, bei den Olympischen Spielen in Tokio im Juli 2021 aus mehreren Wettkämpfen auszusteigen.

Sie hat ihre Pläne bis vor ein paar Wochen verschwiegen und sagt, dass sie es jetzt gut hinbekommt. Die Ergebnisse eines nicht im Fernsehen übertragenen nationalen Trainingslagers deuten darauf hin, dass sie wieder zu ihrer rekordverdächtigen Bestleistung zurückfinden und die Leistung abschließen könnte das Jurtschenko-Doppelhechtgewölbewas noch keine andere Frau getan hat.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grund zur Aufregung: Biles‘ Rückkehr ist ein weiterer Beweis dafür, dass die alte Kultur des Turnens – die Sportler zeitweise auf grausame und bizarre Weise infantilisierte – möglicherweise tot ist.

Mit 26 Jahren könnte man sagen, dass Kommentatoren Biles für ihren Sport „alt“ nennen. Es wurde weithin berichtet, dass Turnerinnen traditionell Teenager mit kurzen Karrieren waren. Aber davon hört man weniger Warum.

„Um Gymnastik zu machen, muss man ein gutes Verhältnis von Kraft zu Gewicht haben“, sagte Jessica O’Beirne, Moderatorin des langjährigen GymCastic-Podcasts. „Die Betonung Jetzt Es geht um Stärke und Kraft – genauer gesagt um Kraft. Ohne Kraft kann man die erforderliche Gymnastik nicht machen.“

In den schlechten alten Zeiten lag der Schwerpunkt auf dem Gewicht. Trainer setzten Sportler unter Druck, weniger zu essen, damit sie weniger wogen, und dünn bedeutete oft vorpubertär. Dass ein winziger, kindlicher Körper das Ideal war, lässt sich am besten in den Fernsehkommentaren alter Wettkämpfe dokumentieren – Ausschnitte der schlimmsten Beispiele werden heute von Turnfans mit perverser Freude herumgereicht.

„Sie würde Bela Karolyis Theorie beweisen, dass das Warten bis nach der Pubertät eine Verschwendung des besten Lebens bedeutet“, sagte eine Sportdokumentation über Nadia Comaneci und ihren Trainer.

Comaneci faszinierte die Welt, als sie im Alter von 14 Jahren bei den Olympischen Spielen 1976 eine perfekte Zehn erreichte. Bei den Spielen 1980, als sie größer war und den Körper einer jungen Frau und nicht eines Mädchens hatte, befürchtete die Welt, sie sei dem Sport entwachsen .

Ein Kommentator sagte 1991 über Svetlana Boginskaya: „Sie hatte vor der Europameisterschaft etwas zugenommen. Dennoch hat sie es geschafft, den Wettbewerb zu gewinnen – was zeigt, wie stark sie ist. Und sie ist wieder in Topform, sah noch dünner aus als zuvor.“

Im Jahr 1994 bot ein On-Air-Analyst eine unbeholfene Verteidigung der amtierenden Olympiasiegerin im Balkentraining, Tatiana Lysenko. „Viele Zuschauer werden wahrscheinlich hinschauen und sagen: ‚Oooh, sie ist ein kräftiges Mädchen!‘ Aber nein, nein, sie ist eine sehr, sehr wohlgeformte junge Dame. Es ist wirklich schwierig, die Größe dieser Turnerinnen im Fernsehen zu beurteilen.“

Der Druck, dünn zu bleiben, ist missbräuchlich und ungesund, funktioniert aber auf lange Sicht auch nicht. Dadurch besteht für Sportler ein Risiko für die Sportlerinnen-Triade, was bedeutet, dass sie ihre Periode nicht (oder unregelmäßig) bekommen, weniger Energie haben und eine verminderte Knochendichte haben. Dies kann zu Ermüdungsfrakturen und anderen schweren Verletzungen führen.

Die nationale Meisterin von 1986, Jennifer Sey, hat beschrieben, dass sie sich von einer Diät aus Äpfeln und Salat ernährte – und von einem Trainer, der schrie: „Ich trainiere keine dicken Turner!“ Sie erzählte CNN, dass sie zwei Jahre lang mit einem gebrochenen Knöchel an Wettkämpfen teilgenommen habe.

Mattie Larson, die Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaft 2010, erzählte mir, dass sie einmal an einem Wettkampf teilgenommen hatte, nachdem sie an diesem Tag nur zwei Dreiecke einer Toblerone gegessen hatte. „Ich war so müde. Ich hatte immer das Gefühl, am Ende des Trainings ohnmächtig zu werden“, sagte Larson. „Etwa im Alter von 15 oder 16 Jahren begann ich, jeden Tag so viele Abführmittel einzunehmen. Es war verrückt: Mein Trainingsschwerpunkt lag nicht wie beim Turnen. Es war wie: Scheiß dir nicht in die Hose in deinem Trikot.“

Larson erlitt viele Verletzungen. Bei einem nationalen Trainingslager sagte sie, sie habe sich beide Füße schwer verletzt. „Ich musste den Rest des Lagers auf Händen und Knien herumkriechen“, sagte Larson.

Podcaster O’Beirne meinte, dass einige Trainer aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. „Was sich völlig verändert hat, ist die Tatsache, dass die Menschen jetzt verstehen, wie wichtig Ernährung ist. Wenn Sie nicht ausreichend ernährt sind und Ihre Periode nicht früh genug bekommen, werden Sie während Ihrer gesamten Karriere ständig Knochenbrüche erleiden und nicht in der Lage sein, den Anforderungen standzuhalten, von mehreren Olympischen Spielen zurückzukommen“, sagte sie . „Die Athleten, die es wirklich gut gemacht haben, sind diejenigen, die ihren erwachsenen Körper schon früher hatten.“ Biles ist 1,80 m groß, aber sie ist eindeutig erwachsen.

Mittlerweile heben Turner in vielen Ländern Gewichte. Die kanadische Turnerin Ellie Black postet auf Instagram Videos, in denen sie „den Biestmodus aktiviert“. O’Beirne schreibt Blacks Krafttraining für ihre Langlebigkeit zu.

Black ist 27, hat an drei Olympischen Spielen teilgenommen und letztes Jahr zwei Medaillen bei den Weltmeisterschaften gewonnen. Auch andere Wettkämpfer mit Biles brechen an diesem Wochenende aus der vorpubertären Teenager-Form – Olympiasiegerin Jade Carey ist 23, und Jordan Chiles, der letztes Jahr drei Medaillen bei den Weltmeisterschaften gewann, ist 22.

Wie Biles sind Carey und Chiles in der Lage, sich für eine gute Ausführungswertung höher und weiter vom Sprung wegzubewegen und mehr Drehungen auszuführen, um bessere Schwierigkeitswerte zu erzielen. Im Gegensatz dazu haben chinesische Turnerinnen, die oft dazu neigen, weniger muskulös zu sein, seit mehr als einem Jahrzehnt keine Weltmeisterschaft oder olympische Medaille im Sprung mehr gewonnen.

O’Beirne sagte, dass es einige Funktionäre in diesem Sport gebe, die sich immer noch darauf konzentrieren, dass Turner dünn seien. Sie sagte, ein Beamter von USA Gymnastics habe eine aufstrebende Turnerin erwähnt und kommentiert, dass sie „das internationale Aussehen“ habe – was seit Jahren ein berüchtigtes Codewort für dünn ist. „Ich habe laut gelacht, weil ich dachte, er mache Witze“, sagte O’Beirne. „Es kam ihm nicht in den Sinn, dass dies ein problematischer Satz war.“

Aber Turnerinnen und Turner seien jetzt viel stärker der Außenwelt ausgesetzt, sagte sie. „Den Körperstolz, den Sportler im College jetzt haben, haben wir in der Vergangenheit nicht gesehen“, sagte sie. „Soziale Medien haben ihnen in gewisser Weise geholfen, weil sie sagen: ‚Oh, ich bin superheiß, und ich werde ein paar Bilder von meinem Hintern posten, weil ich wirklich hart für diesen Hintern gearbeitet habe und er so aussieht Großartig.‘ Einerseits ja – männlicher Blick usw. usw. Aber früher wurden sie wegen ihres Aussehens körperbeschämt und aus dem Team geworfen. Und jetzt tun sie es nicht mehr.“