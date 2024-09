Am Samstag, 21 september 2024, öffnete das Münchner Oktoberfest wieder seine Pforten. Neben Anna Ermakova (24), Ralf Schumacher (49) en Co. vergrendelen de bunte Treiben met Simone Ballack (48) op de Theresienwiese. Schließlich is de ex-Frau von Michael Ballack (47) sinds de jaren van de laatste dossiers van de Münchner Schickeria. Maar in dit geval ben je voor de langste tijd je angst kwijt, wie de voormalige Spielerfrau verraadt.

Ex-Frau von Michael Ballack is een jetzt Hotel-Chefin

Allereerst ontmoeten we Simone Ballack later in de funkstille beihren Fans zurück. De grondlegger van mijn ontzag was Bauarbeiten bij Hotel von Ballacks ex-partner Heiko Grote am Gardasee. Dit betekent dat ze lang zullen blijven werken – en in dat geval zullen ze langdurige herinneringen hebben.

„Mijn wens was altijd dat een hotel mijn thuis zou zijn en dat ik in Australië zou wonen“, zegt Simone Ballack in een interview met „abendzeitung-muenchen.de“ over de nieuwe locatie. Damit kehrt die Ex-Spielerin ihrer ereinstigen Wahlheimat endgültig den Ruggen. „Ik ben gelukkig met mijn leven in Italië. Ik ben gelukkig gedurende mijn hele leven en ik ben altijd gelukkig in München.“