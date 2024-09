Simone Ballack unterzog sich für das Oktoberfest einer Last-Minute-Schönheitsoperation.Bild: IMAGO/Lindenthaler

Beauty-Trends gibt es mittlerweile zahlreiche: Vom Vampir-Lifting mit Eigenblut bis zur Straffung und Vergrößerung des Po mittels Eigenfett ist so ziemlich alles dabei. In der Vergangenheit sorgte das in der Öffentlichkeit regelmäßig für viel Kritik und Verwunderung. Dennoch erfreuen sich die teils merkwürdig anmutenden Eingriffe immer größerer Beliebtheit – vor allem bei Promis.

Deshalb legte sich pünktlich zum Oktoberfest am vergangenen Wochenende auch Simone Ballack, wie es oft heißt, „unters Messer“. Dabei griff die Geschäftsfrau auch zu einer eher kuriosen Variante. Sie lässt sich vom Schönheitsarzt Sperma ins Gesicht spritzen.

Simone Ballack erklärt Grund für Schönheits-OP

Der Beauty-Trend etablierte sich bereits vor Jahren in Hollywood. Beim sogenannten „Salmon Sperm Facial“ werden Lachsspermien mittels Injektionen oder Microneedling in die Haut eingearbeitet. Der Effekt der Behandlung: eine nachhaltige Verjüngung der Haut. Und genau aus diesem Grund hat sich Simone Ballack kürzlich der Behandlung unterzogen.

Mit RTL sprach die 48-Jährige über ihren kurzfristigen Termin beim Schönheitsarzt. Sie erklärt, dass ihre Haut während ihres letzten Italienurlaubs einigen nicht gerade idealen Einflüssen ausgesetzt war. Die Kombination aus zu viel Sonne und Arbeit sowie zu wenig Schlaf soll ihre Spuren hinterlassen haben.

„Mir fällt gerade auf, dass ich trockene Haut und dunkle Augenringe habe. Und meine Augenringe möchte ich ein bisschen loswerden“, sagt Simone Ballack. Die Injektion unter die Haut soll ihr kurz vor den Feierlichkeiten auf dem Münchner Volksfest den besonderen Glow verleihen. Doch was steckt wirklich hinter dem Beauty-Trend?

Expertin Kamilla Derichs klärt den Sender abschließend auf. „Natürlich handelt es sich dabei nicht um Spermien direkt, sondern um kleine Eiweißbausteine“, verrät sie und ergänzt: „Es wirkt auf zellulärer Ebene und stimuliert die hauteigene Collagensynthese und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.“

Auch andere Stars gehen regelmäßig zum Schönheitsarzt

Dass Simone Ballack mit ihrem Termin in der Schönheitsklinik nicht alleine ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Schließlich lassen sich auch zahlreiche Stars in Hollywood gerne einmal etwas helfen. Unter anderem haben Kim Kardashian und Jennifer Aniston das „Lachssperma-Gesichtsbehandlung“ bereits ausprobiert.

Im vergangenen Jahr sprach Aniston mit dem „Wall Street Journal“ über die ungewöhnliche Gesichtsbehandlung. Sie selbst war zunächst skeptisch. „Als Erstes sagte ich: ‚Ist das Ihr Ernst? Wie kommen Sie an Lachssperma?‘“, erinnerte sich die Schauspielerin im damaligen Interview.