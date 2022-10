Simon Middleton: Kritik an Englands Red Roses war frustrierend | ‚Australia Rugby World Cup Viertel eine Herausforderung‘ | Rugby-Union-Nachrichten

„Frankreich kam 13 Sekunden lang in unsere 22, während wir 13 Minuten in ihrem hatten, also ist es frustrierend, dass die Leute einige der anderen Teile des Spiels nicht zu schätzen wussten. Die Spielleitung. Ich fand es auch ein bisschen hart für Frankreich.“ weil sie eine großartige Mannschaft sind. Es war frustrierend „- Middleton

Englands Cheftrainer Simon Middleton sagt, seine Mannschaft habe sich vor dem WM-Viertelfinale gegen Australien von Englands EM-Sieg inspirieren lassen

Der Cheftrainer der Red Roses, Simon Middleton, hat seine Frustration über die Kritik zugegeben, die seine Mannschaft nach dem WM-Sieg gegen Frankreich erhalten hat, während die Aufgabe, im Viertelfinale gegen Australien anzutreten, eine Herausforderung sein wird.

Auf dem Weg zum Viertelfinale besiegte England den Turnierdebütanten Fidschi mit 84:19, Frankreich mit 13:7 und das schwach gerakete Südafrika mit 75:0.

Als so überwältigender Favorit auf den Gewinn der Weltmeisterschaft in Neuseeland wurde die Mannschaft jedoch wegen der Art und Weise ihres Sieges gegen Les Bleus kritisiert – etwas, das Middleton zugibt, war frustrierend.

„Absolut begeistert“, sagte Middleton Sky Sports am Montag, als er nach seiner Einschätzung der bisherigen WM-Leistung der Mannschaft gefragt wurde.

„Natürlich war es unser ursprüngliches Ziel, aus den Pool-Phasen herauszukommen, und wir hatten bisher einige ziemlich gute Leistungen.

„Wir sind überglücklich, es ins Viertelfinale geschafft zu haben.

„Frankreich ist eine fantastische Mannschaft, und sie sind eine großartige Defensivmannschaft.

Middleton gibt seine Frustration über die Kritik zu, die seine Mannschaft bei der Weltmeisterschaft erhalten hat

„Das war eines dieser Spiele, in denen wir Frankreich wahrscheinlich schon lange nicht mehr so ​​stark dominiert haben wie in diesem Spiel, was Territorium und Ballbesitz angeht, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt.

„Wir haben Möglichkeiten geschaffen, wir haben sie nicht beendet, und wir sind uns dessen bewusst, und Sie haben immer Dinge, an denen Sie arbeiten können.

„Aber ich fand unser Spiel im Allgemeinen wirklich stark und wir haben Frankreich nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt.

„Ich denke, sie kamen ungefähr 13 Sekunden lang in unsere 22, während wir ungefähr 13 Minuten in ihrer Zeit hatten, also ist es ein bisschen frustrierend, dass die Leute einige der anderen Teile des Spiels nicht zu schätzen wussten. Das Spielmanagement.

„Und ich dachte auch, dass es für Frankreich ein bisschen schwierig war, weil sie eine großartige Mannschaft sind. Wahrscheinlich die beste Defensivmannschaft der Welt.

„Also war es frustrierend.“

Emily Scarratt erwies sich als der Unterschied zwischen den beiden Seiten, traf und fand mit dem Schuh punktgenaue Genauigkeit

Middleton: Australien im Viertelfinale eine harte Herausforderung

England trifft am Sonntag im Viertelfinale auf Australien, und obwohl Middleton Favorit ist, weigert er sich, zu weit nach vorne zu blicken.

„In erster Linie ist es Australien bei einer fantastischen Weltmeisterschaft. Die Rivalität zwischen England und Australien in jeder Sportart ist brillant, also wird es großartig.

„Wir haben nicht oft die Chance, gegen einige Mannschaften der südlichen Hemisphäre zu spielen. Wir haben seit 2017 nicht mehr gegen Australien gespielt [a 53-10 win].

„Sie haben wirklich gut angefangen. Sie spielen eine sehr expansive Art von Rugby und haben Gastgeber Neuseeland im Eröffnungsspiel in kürzester Zeit mit 0: 17 besiegt [Black Ferns eventually winning 41-17] Wir wissen also, dass es wirklich hart wird.

Middleton blickte auf Englands WM-Viertelfinale gegen Australien und sagte, dass die Löwinnen weiterhin seine Mannschaft inspirieren würden

„Sie haben einige wirklich gute Ballträger, viel Geschick und einen guten Siebener-Einfluss, den man in der Erweiterung ihres Spiels sehen kann, also wird es eine große Herausforderung.“

Während Middleton zugibt, dass er nicht die Gelegenheit hatte, mit Lionesses-Cheftrainerin Sarina Wiegman – die in Neuseeland beim letzten Poolspiel der Roten Rosen gegen Südafrika anwesend war – persönlich zu sprechen, bestätigte er erneut, wie die englische Frauenfußballmannschaft seine gegeben hat Kader große Inspiration.

„Wir hatten keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen [Sarina Wiegman] direkt, aber wir haben sicherlich viele Inspirationen mitgenommen.

„Wir haben uns angeschaut, wie sie [Lionesses] ihr Turnier gemanagt, und wir haben als Trainergruppe darüber gesprochen, wie sie ihren Kader eingesetzt haben.

„Ich habe mit Kate Hayes, ihrer Psychologin, darüber gesprochen, wie stark sie als Kader während des Turniers waren, und wir haben sicherlich einige Lehren daraus gezogen.

„Wir haben einige großartige Erkenntnisse gewonnen und es wäre großartig, mit ihr zusammenzuarbeiten [Wiegman] nach der WM und den Talkturnieren.“