Eddie Howe, baas van Newcastle, heeft Ryan Fraser uit het eerste elftal gezet en talkSPORT-presentator Simon Jordan greep de kans met beide handen aan om te zeggen: ‘Ik had gelijk’.

De international van Schotland is gestuurd om te trainen met de Onder-21-ploeg van Magpies, waarbij Howe een vernietigende recensie geeft over zijn toekomst bij de club.

Getty-afbeeldingen – Getty Eddie Howe heeft Ryan Fraser gedegradeerd naar Onder-21

Hij zei: “Ryan traint met de Under-21s. Ik heb de beslissing genomen om me te concentreren op de spelers die zich inzetten voor Newcastle.

“Het leven en het voetbal kunnen heel snel veranderen, maar op dit moment heeft hij geen toekomst bij de club.”

De kwestie kwam ter sprake tijdens de White and Jordan-show van talkSPORT, waar gastheer Jordan ooit opmerkte dat Fraser een ‘ellendig individu’ en een ‘drol’ was omdat hij weigerde te spelen in Bournemouth.

Howe en Fraser hebben geschiedenis in het Vitality Stadium waar de vleugelspeler weigerde een kortlopend contract te ondertekenen om de rest van het door COVID uitgestelde seizoen 2019/20 te spelen, terwijl de club verwikkeld was in een degradatiestrijd.

Hij was in plaats daarvan van plan om te vertrekken en kwam uiteindelijk bij Newcastle nadat de Cherries waren gedegradeerd uit de Premier League, waarbij de vleugelspeler per ongeluk herenigd werd met zijn oude coach in St James ‘Park.

Jordan zei in 2020: “Ik kijk naar het karakter van deze man en ik denk: ‘Je bent een drol’.

getty Fraser werd door Jordan als een ‘drol’ bestempeld

praatsport Jordan heeft zich altijd achter zijn opmerkingen gehouden

“Als ik Newcastle ben, kijk ik naar deze ellendige persoon die denkt: ‘Als het op tegenspoed aankwam, wilde je niet opstaan’.”

En de presentator van talkSPORT hield zich vrijdag ook niet in en zei: “Het is grappig hoe dingen ontstaan, nietwaar? Aan het einde van de dag komt alles in evenwicht en kom je erachter waar mensen echt over gaan.

“Ik heb een aantal zeer sterke en niet de meest welsprekende opmerkingen over Ryan Fraser gemaakt, ik was niet de meest complimenteuze, maar ik had gelijk over hem.

“Ik denk dat hij een van die spelers is die je gewoon niet in je kleedkamer wilt hebben als je iets van betekenis wilt bereiken.

“Ryan Fraser had er geen zin in om in Bournemouth te blijven, want het was in dat COVID-seizoen dat er uitdagingen waren over contractverlengingen en mensen die na hun contractdatum van 30 juni speelden, en hij wilde er niets van weten.

“Ik noemde hem een ​​nogal ongelukkige naam, maar ik behoud het recht om in dat perspectief te blijven, omdat ik denk dat hij zijn ware aard heeft getoond en Eddie Howe hem heeft opgediend.”

Getty-afbeeldingen Fraser en Howe hebben geschiedenis

Fraser was dit seizoen nog maar aan drie Premier League-duels begonnen en had niet meer voor Newcastle gespeeld sinds een 1-0 overwinning op Everton in oktober.

De voormalige Aberdeen-ster heeft nog een contract voor twee jaar, maar het valt nog te bezien wat er in de zomer zal gebeuren of hij vertrekt of blijft in St. James’ Park.

In januari werd hij in verband gebracht met een vertrek uit Tyneside, maar hij bleef uiteindelijk en is met de komst van Anthony Gordon in de pikorde gezakt.

Jordan voegde eraan toe: “Hij heeft Eddie Howe al eerder in de steek gelaten, en ik denk niet dat hij Ryan Fraser meer relevant vindt.

“Hij heeft een behoorlijke groep spelers waar hij terecht kan, en Ryan Fraser staat ver beneden de pikorde.

“Er is een nieuwe sheriff in de stad en de manager heeft de volledige controle over het lot van de speler, en hij heeft gezegd: ‘Je bent klaar’.

“Hij is trouwens een goede speler… maar hij heeft geoogst wat hij gezaaid heeft.

“En het is best leuk om het zo nu en dan weer te zien, want meestal zie je niet dat mensen hun verdiende loon krijgen.”

