Simon Jordan vindt dat Bruno Fernandes van Manchester United gestraft moet worden voor het duwen van een official.

De middenvelder was de aanvoerder van United op een middag om snel te vergeten in de 7-0 vernedering van zijn ploeg door bittere rivalen Liverpool.

Getty Fernandes maakte tijdens de wedstrijd veel toeschouwers woedend

lucht sporten Met de stand 5-0 was er nog een vlampunt toen Alexander-Arnold binnen kwam vliegen

lucht sporten Fernandes schopte de verdediger

lucht sporten Heb hem toen een duw gegeven

United-legendes Roy Keane en Gary Neville vielen Fernandes aan voor zijn vertoning, die volgens laatstgenoemde een aantal ‘gênante’ momenten omvatte.

Op de een of andere manier speelde de 28-jarige de volledige wedstrijd en ontsnapte ongestraft, ondanks een enorm vlampunt. Het is ook duidelijk dat er geen actie met terugwerkende kracht zal worden ondernomen tegen Fernandes.

Met United met 5-0 achter in de tweede helft en hun fans al uit het uiteinde op Anfield liepen, achtervolgde Trent Alexander-Arnold de Portugees en gleed naar binnen bij de hoekvlag, waardoor hij hem onteigende en de bal uitgooide voor een aangooi. in.

De verdediger van Liverpool pakte toen de bal op en Fernandes gooide een trap en een duw naar hem, waarna Alexander-Arnold de bal terug naar hem gooide.

Assistent-scheidsrechter Adam Nunn kwam tussen de twee in om de boel uit elkaar te halen en voordat hij de bal kreeg, gaf Fernandes hem een ​​duwtje op de rug.

Sommigen hebben het vergeleken met een incident uit 1998 waarbij Paolo Di Canio een schorsing van elf wedstrijden kreeg omdat hij scheidsrechter Paul Alcock omver duwde toen hij voor Sheffield Wednesday speelde tegen Arsenal.

lucht sporten De ambtenaar legde zijn handen op Fernandes

lucht sporten Die hem vervolgens een duwtje in de rug gaf

talkSPORT-presentator Jordan denkt dat de twee incidenten heel verschillend zijn, maar achteraf straffen is nog steeds vereist.

“Het is niet hetzelfde scenario waar Paolo Di Canio mee te maken kreeg, het is er een deel van”, legde hij uit.

‘Ik denk dat je hier twee argumenten voor hebt. Ten eerste dat de scheidsrechter misschien de temperatuur van het spel had en het aan de spelers aanpaste. We zeggen vaak dat scheidsrechters spelers niet begrijpen, dus daar is een argument voor.

“Het andere argument is dat er een opdracht is om de ambtenarij te respecteren, er is een opdracht om de autoriteit van het spel te respecteren.

“Er is een voorbeeld dat aan de top van het spel moet worden gegeven tot aan de basis, waar we mensen zien waar bodycams voorkomen dat mensen op zondagmiddag samengeklonterd worden.

“Met dat in het achterhoofd mag de aanvoerder van misschien wel de grootste club in het Engelse voetbal, niet in termen van prestaties maar in termen van reputatie en reputatie, hiervoor niet ongestraft blijven.

Di Canio duwde ooit een scheidsrechter tegen de grond

Hij was net van het veld gestuurd en kreeg een schorsing van elf wedstrijden voor de overtreding

“Het had destijds niet ongestraft mogen blijven en met het voordeel van de resultaten die we in dit land hebben, zou hij consequenties moeten hebben omdat het niet juist is.

“Je steekt je hand, in welke vorm dan ook, niet op naar een ambtenaar.”

Arsenal-legende Martin Keown had een andere mening, die hij aanvoerde tijdens de White and Jordan-show.

“Ik denk dat het minachtend was wat hij deed, hoogstens, ik geloof niet dat er een gewelddadige duw was”, zei hij.

“Ik denk dat het respectloos was en iets dat we in de gaten moeten houden, ik denk niet dat het een van die dingen is waarvoor hij een gele kaart of rood van het veld zou moeten krijgen. Hij heeft hem gewoon van zijn weg geveegd.

Jordan reageerde echter krachtig en zei: “Hij duwde hem aan de kant, je verdedigt het onverdedigbare, Martin.”

