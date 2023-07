Simbabwes wichtigster Oppositionsführer Nelson Chamisa startete am Sonntag seinen Wahlkampf, nachdem geplante Kundgebungen mehrfach verboten worden waren.

Chamisa versprach, die Korruption zu bekämpfen und den Missbrauch der Bodenschätze des Landes durch die herrschende Elite zu beenden.

„Alles, was wir sehen, ist Armut, Arbeitslosigkeit und Millionen, die in die Diaspora gehen“, sagte er einer großen Menschenmenge von Unterstützern in Gweru, etwa 300 km (186 Meilen) südwestlich von Harare.

Chamisa verspricht, das Vorgehen der Regierung zu überwinden

Chamisas Partei, die Citizens Coalition for Change, behauptete, die Regierung habe seit der Gründung der Gruppe Anfang letzten Jahres über 90 ihrer Kundgebungen blockiert.

„Sie haben unsere Kampagnen verboten, aber niemand wird uns aus den Herzen der Menschen verbannen“, sagte Chamisa unter tosendem Applaus in Gweru.

Er hofft auf einen beispiellosen Sieg bei den Kommunal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 23. August.

„Man kann eine Idee, deren Zeit gekommen ist, nicht aufhalten“, sagte er. „Sie können unsere Treffen stoppen, aber sie können die Menschen nicht davon abhalten, mich zu lieben.“

Tausende Unterstützer der Citizens Coalition for Change nahmen an der Eröffnung der Kampagne in Gweru teil Bild: Zinyange Auntony/AFP/Getty Images

Wer ist Nelson Chamisa?

Chamisa ist eine 45-jährige Politikerin, Anwältin und Pastorin.

In der umstrittenen Umfrage von 2018 wurde er Simbabwes jüngster Präsidentschaftskandidat aller Zeiten.

Diese Wahl wurde von Emerson Mnangagwa gewonnen, der 2017 nach einem Militärputsch die Nachfolge des starken Machthabers Robert Mugabe antrat.

Mnangagwas Partei ZANU-PF ist seit der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahr 1980 an der Macht.

Ihm werden häufig Menschenrechtsverletzungen und die Unterdrückung abweichender Meinungen vorgeworfen.

