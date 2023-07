In Simbabwe laufen die Wahlkämpfe auf Hochtouren, da sich die politischen Parteien auf die Parlamentswahlen im nächsten Monat vorbereiten.

Der amtierende Präsident Emmerson Mnangagwa von der regierenden Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) hofft auf eine zweite Amtszeit. Sein größter Rivale bei der Präsidentschaftswahl ist Nelson Chamisa von der Oppositionspartei Citizens Coalition for Change (CCC).

Auch beim letzten Präsidentschaftswahlkampf 2018 waren die beiden Spitzenreiter. Dieses Mal müssen sie sich jedoch auch mit einem ehemals im Exil lebenden ehemaligen ZANU-PF-Minister, Savior Kasukuwere, auseinandersetzen.

Die simbabwische Wahlkommission hat insgesamt 11 Präsidentschaftskandidaten zugelassen, von denen jeder 20.000 US-Dollar (18.000 Euro) zahlen musste, um auf dem Stimmzettel zu erscheinen.

Um die Präsidentschaft zu gewinnen, muss ein Kandidat mehr als 50 % der Stimmen erhalten. Sollte sich kein Gesamtsieger ergeben, findet am 2. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Spitzenkandidaten statt.

Laut Alexandar Rusero, Politikprofessor an der Africa University in Simbabwe, haben nur Mnangagwa, Chamisa und Kasukuwere eine Chance, als Sieger hervorzugehen.

„Der Rest sind nur Nebenschauplätze und vielleicht Leute, die sich nach der Wahl strategisch positionieren. Denn was bei der Wahl 2018 passiert ist, hat seitdem bewiesen, dass es sich auszahlt, wenn man in dieses Rennen investiert“, sagte Rusero gegenüber der DW.

Emmerson Mnangagwa ist ein 80-jähriger Veteran der regierenden Partei ZANU-PF in Simbabwe Bild: Jekesai Njikizana/AFP/Getty Images

Was Wähler denken

Die Wähler in dem südafrikanischen Land werden vor dem Hintergrund eines angeblich zunehmenden Vorgehens gegen die Opposition zur Wahl gehen. Mehrere Oppositionelle wurden festgenommen und Dutzende Wahlkampfveranstaltungen der Opposition blockiert.

Der CCC hat sich auch darüber beschwert, dass er im Vorfeld der Abstimmung im nationalen Fernsehen zu wenig Aufmerksamkeit erhalten habe.

Eine Wählerin in Harare sagte der DW, sie sei besorgt über die Gewalt in der politischen Szene im Vorfeld der Abstimmung.

„Ich denke, dass ich bei den aktuellen Wahlen, wenn ich die aktuellen Social-Media-Beiträge wie Twitter urteile, viele Fälle von politischen Übergriffen gesehen habe. Sie sind also gewalttätig“, sagte die entzückende Jamela.

Der 80-jährige Mnangagwa führt Simbabwe, seit das Militär 2017 den langjährigen Staatschef Robert Mugabe zum Rücktritt zwang. Die Wahl, die ihm eine erste Amtszeit als Präsident sicherte, war umstritten.

Jamela sagte der DW, sie erwarte einen Sieg von Mnangagwa.

„Derzeit gehe ich aus offensichtlichen Gründen davon aus, dass die ZANU-PF gewinnt. Sie sind diejenigen, die sich für diesen Wahlkampf einsetzen, und die Opposition hat mich nicht davon überzeugt, dass sie wirklich im Rennen ist.“

Wähler Robert Nhumbe sagt, er hoffe auf das Gegenteil. „Die meisten Menschen, vor allem hier in städtischen Gebieten, wollen, dass Chamisa gewinnt, weil er uns Jobs (und) Möglichkeiten bietet. Deshalb hoffen wir, dass Chamisa gewinnt“, sagte er der DW.

Nhumbe sagt, er betrachte den Wahlprozess 2023 als relativ friedlich: „Dieses Mal verlaufen die Wahlen recht friedlich, anders als in den Vorjahren, als es früher Gewalt gab (und) Menschen, die sich gegenseitig schlugen.“

Erstwählerin Kimberly sagt, die Wahlvorbereitungen seien besser als 2018 gewesen. „Ich werde bei diesen Wahlen wählen. So weit, so gut. Es herrschte Frieden und ich hoffe, dass die ZANU-PF die Wahl nicht manipuliert“, sagte sie der DW.

CCC-Chef Nelson Chamisa im Bild bei der allerersten Kundgebung der Partei im Februar 2022 Bild: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/Picture Alliance

Sanktionen und neues „patriotisches Gesetz“

Simbabwes Wirtschaft, die seit Jahrzehnten angeschlagen ist, und internationale Sanktionen, die bis in die Mugabe-Ära zurückreichen, sind große Wahlkampfthemen.

Letzten Monat lag die Inflation bei 175 %, einige Ökonomen schätzen jedoch, dass sie höher war. Unterdessen sind Verhandlungen im Gange, um die Sanktionen zu beenden und jahrzehntelange unbezahlte Kredite zu begleichen, die den Großteil der Auslandsschulden Simbabwes in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar ausmachen.

Ein weiteres wichtiges Wahlthema war das sogenannte Patriotic Bill, das Mnangagwa diesen Monat in Kraft gesetzt hat. Es sieht die Todesstrafe für jeden Bürger vor, der internationale Sanktionen gegen Simbabwe fordert.

„Wir werden nicht zulassen, dass die westlichen Länder uns diktieren. Wir diktieren ihnen nicht. Diese Einmischung von außen ist inakzeptabel“, sagte Mnangagwa kürzlich zur Verteidigung des neuen Gesetzes. „Als souveräner Staat und Mitglied der Vereinten Nationen … haben wir das souveräne Recht, unsere Wahlen ungehindert durchzuführen.“

Rutendo Matinyarare, der Vorsitzende der regierungsnahen Zimbabwe Anti-Sanctions Movement, sagt, das neue Gesetz „schreckt die Menschen ab und vereint die Simbabwer, ihr eigenes Land nicht zu sabotieren.“

Doch Lucia Masuka, die Geschäftsführerin von Amnesty International in Simbabwe, ist anderer Meinung und bezeichnet die Gesetzgebung als „einen Angriff auf die Rechte auf Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit“.

Amtsinhaber warnt Wahlbeobachter

Nach Angaben der Wahlbehörden sind in diesem Jahr etwa 6,6 Millionen Wähler registriert, eine Verbesserung gegenüber den 5,7 Millionen im Jahr 2018.

Unter ihnen ist MacDonald Moyo, der das umstrittene neue Gesetz nicht unterstützt. „Als Jugendlicher denke ich, dass das Patriotic Bill nicht ganz in Ordnung ist. Deshalb denke ich, dass es nicht zum Gesetz hätte gemacht werden dürfen. Es ist kein gutes Gesetz. Es ist drakonisch“, sagte er der DW.

Samson Choga, ein weiterer registrierter Wähler, sagte der DW, er glaube nicht, dass das neue Gesetz wirklich fair sei, „weil die Regierungspartei es nutzen kann, um die Opposition zu unterdrücken“.

Mnangagwa hat inzwischen eine eindringliche Warnung an internationale Wahlbeobachter ausgesprochen. „Die Länder, die beobachten wollen, müssen sich auf die Rolle der Beobachter unserer Wahlen beschränken. Sie dürfen sich nicht in diesen Prozess einmischen. Wir werden das nicht akzeptieren. Schließlich haben sie an ihren eigenen Orten Wahlen voller Fehler“, sagte er.

Parlamentswahlen 2023 in Simbabwe

Simbabwer in der Diaspora verfolgen die Wahlen aufmerksam. Viele wie Shona, die im benachbarten Südafrika lebt, sagen, dass es Priorität hat, nach Hause zu reisen, um zu wählen.

„Ich gehe zurück nach Hause, um zu wählen. Wenn die Wahl frei und fair ist, wird meine Stimme einen Unterschied machen, weil ich gewählt hätte“, sagte Shona der DW.

Allerdings können nicht alle im Ausland lebenden Simbabwer zurückkehren oder sind dazu bereit. „Ich war vor kurzem zu Hause. Ich habe gesehen, wie die Dinge gemacht werden. Die meisten Kundgebungen der Opposition wurden verboten. Ich glaube nicht, dass es eine faire und freie Wahl sein wird“, sagte ein anderer in Südafrika lebender Simbabwer der DW. Die Person lehnte es ab, namentlich genannt zu werden.

Rusero, Politikprofessor an der Africa University in Simbabwe, sagte der DW, er bezweifle, dass die Wahlen 2023 einen bedeutenden Wandel bringen würden.

„Leider sind wir noch nicht in einem Stadium, in dem es einen Zusammenhang zwischen dem, was die Wähler wollen, und dem, wofür sie stimmen, gibt, sonst hätten wir die ZANU-PF nicht seit 43 Jahren an der Macht“, sagte er.

Simbabwe begeht den Unabhängigkeitstag

Herausgegeben von Benita van Eyssen