Dus je kind is eindelijk klaar voor zijn eerste telefoon, waardoor je je afvraagt ​​hoe het zo snel groot kan worden – of als dat niet lukt, wat de beste simkaart voor een elfjarige is, hoe dan ook!

Of je nu een simkaart voor een kind of een tiener koopt, het aantal providers en abonnementen om uit te kiezen kan de hele beslissing een ontmoedigende taak maken. Afgezien van prijzen, zijn er een paar dingen waar u aan moet denken voordat u de stippellijnen ondertekent, zoals ouderlijk toezicht, gebruik van sociale media en gezinskortingen – waar we hier en meer op ingaan.

Dus zonder verder oponthoud, hier zijn de beste deals voor kindvriendelijke simkaarten, samen met waar u op moet letten bij het winkelen voor een kindvriendelijke simkaart.

Beste goedkope simplannen voor kinderen met (wat) data

Als u op zoek bent naar een low budget low data SIM-deal, overweeg dan providers zoals iD Mobile, Tesco, Sky Mobile en Asda, waar u data-abonnementen kunt vinden voor minder dan £ 10.

iD mobiel heeft momenteel een geweldig tarief in het VK voor 16 GB aan data voor £ 8 per maand. Dit abonnement duurt telkens een maand, dus u kunt op elk moment stoppen, en omvat ook data-rollover, zodat alle ongebruikte data worden overgedragen naar de volgende maand.

GiffGaff is een andere provider die goedkope data-abonnementen aanbiedt, die het “goodybags” noemt. De goedkoopste goodybag begint bij £ 6 per maand voor 500 MB, terwijl het abonnement met de beste prijs, de “gouden goodybag” genaamd, 15 GB aan data biedt voor £ 10. Er zijn ook opties voor £ 8 voor 3 GB data en £ 15 voor 25 GB data. Zie andere Giffgaff-plannen.

Slim is een andere aanbieder om te overwegen. Je kunt 30 GB aan data ophalen voor £ 10, een deal die momenteel loopt en die een boost geeft van 30 GB. Smarty heeft ook kleinere datapakketten, en net als ID duren de abonnementen 30 dagen, waardoor je de flexibiliteit hebt om de service te beëindigen wanneer je maar wilt.

Het lijdt geen twijfel dat uw kind inhoud wil bekijken terwijl hij op zijn telefoon zit – veel. Gelukkig bundelen sommige netwerkproviders streamingdiensten en sociale kanalen met hun contractplannen.

O2 abonnementen bevatten zes maanden gratis Disney+, wat uw kind zeker gelukkig zal maken. Het beste abonnement is 120 GB voor £ 20 per maand bij een abonnement van 24 maanden.

Voor een lagere datalimiet is er Voxi, inclusief een abonnement van 15 GB voor £ 10 per maand. Voxi-abonnementen omvatten onbeperkte toegang tot sociale media tot apps zoals Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok en Messenger – dus het gebruik van de gaat niet ten koste van uw datalimiet.. Dit omvat geen spraak- en video-oproepen.

Tot 30 maart kun je ook 30 GB data krijgen voor £ 12 per maand, een betere deal dan de gebruikelijke 20 GB (wat nog steeds veel is, vooral gezien de gratis sociale media-data van Voxi).

Beste cashback-simdeal – Goedkope data-abonnementen met een hoog datavolume

Als je cashback niet erg vindt, is de beste SIM-deal voor 100 GB data op dit moment bij Vodafone voor £ 8 per maand, verkrijgbaar bij Mobiles.co.uk. Je hoeft alleen maar om de paar maanden een claim in te dienen door je factuur naar Mobiles te sturen via het online account. Hier is hoe:

Gezins-simplannen en kortingen

Vergeet niet dat als u al O2 gebruikt, u ook in aanmerking kunt komen voor een multi-spaarkorting terwijl u ook de factuur van u en uw kind consolideert. Je kunt tot 20 aansluitingen toevoegen aan een Family-abonnement met O2 en tot 20% korting krijgen vanaf je vijfde aansluiting en verder.

In feite bieden de meeste grote providers gezinsabonnementen aan bestaande klanten, dus het is de moeite waard om te controleren of uw huidige provider Family SIM-dealprogramma’s heeft.

Vodafone biedt bijvoorbeeld tot 15% korting voor bestaande klanten, terwijl EE 20% korting biedt op elke extra lijn en een databoost van 1 GB.

Ouderlijk toezicht op de simkaart

Alle grote telefoonnetwerken in het VK, zoals EE, O2, Three en Vodafone, blokkeren automatisch 18+-inhoud – hoewel dit via een mobiele dataverbinding is en niet via Wi-Fi.

Als uw kind voornamelijk wifi gebruikt, heeft u mogelijk ander ouderlijk toezicht nodig. Hier leest u hoe u ouderlijk toezicht op Android en iPhone kunt inschakelen.

Bovendien zijn software zoals Qustodio en Net Nanny enkele van de beste software voor ouderlijk toezicht die ongepaste inhoud filteren om uw kinderen online veilig te houden, terwijl ze ook tools bieden om het apparaat- en internetgebruik van uw kinderen te controleren en te beperken.

Datacaping of niet?

Meestal stoppen SIM-abonnementen automatisch met de service zodra je de limiet hebt bereikt, of stuur je een sms wanneer je een aanzienlijk deel hebt opgebruikt.

Ouders willen misschien toch rekening houden met functies voor data- of gebruikslimieten bij het kopen van een simkaart voor een kind. Mogelijk wordt u gevraagd om u voor deze optie aan te melden wanneer u de simkaart bij de netwerkaanbieder koopt. Dit helpt kosten te beperken die buiten het contract vallen, zoals MMS-berichten, langeafstandsgesprekken of extra dataverbruik.

U kunt ervoor kiezen om een ​​limiet van £ 0 in te stellen, wat betekent dat uw kind geen extra uitgaven mag doen buiten de limieten van het plan. Als alternatief kunt u een budget instellen dat verder gaat dan de basiswaarde van het plan als u flexibiliteit wilt. Dit kan een handig vangnet zijn voor uw kind als het extra minuten of sms’jes nodig heeft om u te bereiken. O2 staat bijvoorbeeld een bestedingslimiet van maximaal £ 200 toe.