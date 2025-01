Silvester in Berlin : „Denken die, ich bin ein Flüchtling?“

Schließen

Artikelzusammenfassung

Der Influencer Atallah Younes hat in Berlin-Neukölln eine Rakete in das Zimmer eines Kindes geworfen, was auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Younes, der aus dem Westjordanland stammt, bereut die Aktion und hat das Video gelöscht. Die Berliner Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, das Strafmaß könnte eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr betragen. Younes plant, Deutschland zu verlassen und will die Hassnachrichten nicht zur Anzeige bringen.

