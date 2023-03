Aandelen van Silvergate hoofdstad kelderde donderdag nadat de bank de indiening van haar jaarlijkse 10-K-rapport had uitgesteld omdat het gebeurtenissen evalueerde die sinds eind 2022 hebben plaatsgevonden.

Het bedrijf, dat bankdiensten levert aan cryptobedrijven, stond voor het laatst 45% lager, na eerder op de dag maar liefst 48,8% te zijn gedaald. De verhuizing trok het verlies tot nu toe tot 57%.

Silvergate zei woensdag dat het extra tijd nodig heeft voor zijn accountantskantoor om bepaalde auditprocedures te voltooien en dat het “momenteel bepaalde regelgevende en andere onderzoeken en onderzoeken analyseert”.

Het noemde met name de “verkoop van extra beleggingseffecten die verder gingen dan eerder was verwacht” en de “impact die deze daaropvolgende gebeurtenissen hebben op haar vermogen om haar continuïteit te handhaven”.

“De verliezen op de effectenverkopen lijken groot genoeg om ertoe te leiden dat Silvergate roept dat het nu mogelijk niet goed gekapitaliseerd is op zijn wettelijke kapitaalratio’s”, zei JPMorgan-analist Steven Alexopoulos donderdag in een notitie. “Gezien de aanzienlijke uitdagingen op het gebied van regelgeving (inclusief de lopende onderzoeken van regelgevers) en zakelijke uitdagingen (inclusief de verergerende liquiditeitsuitdagingen te midden van een vertrouwenscrisis van klanten met digitale activa), is het bedrijf zijn activiteiten en strategieën opnieuw aan het evalueren.”

JPMorgan verlaagde donderdag de aandelen Silvergate samen met andere analisten van Wall Street.

Silvergate merkte op dat de voorlopige, niet-geauditeerde financiële resultaten voor 2022, ingediend op 17 januari, een nettoverlies omvatten toerekenbaar aan gewone aandeelhouders van $ 948,7 miljoen, vergeleken met een nettowinst van $ 75,5 miljoen in 2021.

Silvergate staat sinds eind vorig jaar voor verschillende uitdagingen, na de uitbarsting van crypto-uitwisseling FTX. In januari leed het nog eens een daling van 40% op één dag na het melden van massale opnames in het vierde kwartaal, in het licht van de ineenstorting van FTX. Vervolgens opende het ministerie van Justitie in februari een onderzoek naar de omgang van de bank met FTX en haar zusterbedrijf Alameda Research.

De beweging in zijn aandelen woog door handtekeningbank , die ook crypto-startups bankeert. Het aandeel bereikte een dieptepunt in 52 weken gedurende de dag en daalde onlangs met bijna 6%.

Muntbasis daalde ook ongeveer 7%. Het crypto-servicebedrijf zei in een verklaring dat het de minimale zakelijke blootstelling aan Silvergate heeft en dat het is gestopt met het accepteren of initiëren van betalingen van of naar Silvergate. Hedgefonds Galaxy Digital en stablecoin-emittenten Circle en Paxos hebben dezelfde maatregel genomen.

De verhuizing had echter geen groot effect op cryptocurrencies. Bitcoin en ether zweefden elk net onder de flatline.