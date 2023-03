De cultuuroorlog is gekomen voor de banken, en vrienden, het is stom.

Er is een grote verscheidenheid aan voorgestelde verklaringen voor de val van Silicon Valley Bank. Bijvoorbeeld, De Wall Street JournalDe redactionele pagina van SVB suggereerde dat het bestuur van de SVB “misschien was afgeleid door diversiteitseisen”, omdat ik vermoed dat het te veel vrouwen, te veel zwarte mensen (een), te veel queer mensen (alweer een) en te veel veteranen (? ??).

Ondertussen in De Financiële Tijden, is het probleem dat Silicon Valley Bank mensen thuis laat werken. “Het is moeilijker om een ​​uitdagend gesprek te voeren via Zoom. Het maakt het moeilijker om het management uit te dagen”, aldus Nicholas Bloom, een professor aan de Stanford University die de FT koos om de een of andere reden voor citeren. “Ideeën zoals het afdekken van renterisico’s komen vaak naar voren tijdens de lunch of in kleine vergaderingen.” Verder was het probleem dat de SVB niet de ‘schurende, mouwen opstropende cultuur van Wall Street’ had, klaagde een anonieme bron tegen de FT.

We gaan uitzoeken wat er is gebeurd. Er lopen ten minste drie onderzoeken naar Silicon Valley Bank: een door de Fed naar haar eigen acties, een door de SEC en een door de DOJ. Zeker opereren zonder risicofunctionaris lijkt slecht. Het ziet er ook niet goed uit voor het hogere management om aandelen te verkopen terwijl de bank het niet zo goed doet. Natuurlijk is hier een voor de hand liggende, onpartijdige verklaring voor: hebzucht.

Toch heb ik er alle vertrouwen in dat wat er bij SVB is gebeurd, weinig te maken had met diversiteitsinspanningen of thuiswerkbeleid, en veel meer met de groei van deposito’s en zijn VC-klantenkring. Ook kon de bank de toekomst niet correct voorspellen als de rente uiteindelijk zou stijgen.

En het voorspellen van de toekomst is het punt van bankieren en durfkapitaal. Doe het goed en je verdient geld. Als je het verkeerd doet, kunnen de resultaten catastrofaal zijn, niet alleen voor jou, maar voor je hele gemeenschap. Zeker, de SVB faalde en spaarders werden gered door de Federal Deposit Insurance Corporation – noem het een “bailout” als je wilt, wat maakt het uit – maar het zal jaren duren voordat we de volledige gevolgen van die ineenstorting zien.

Silicon Valley Bank was een gemeenschapsbank en haar relaties waren een van de meest opvallende dingen. Het begreep hoe te werken met bedrijven die nog geen geld verdienden. Om zichzelf voor dat risico te belonen, deed het twee dingen: ten eerste eiste het soms dat die bedrijven exclusief bij het bankierden. Ten tweede kreeg het rechten om in de toekomst aandelen van die bedrijven te kopen, vaak tegen spotprijzen. Die tweede functie weergalmde de VC-industrie die het diende: het wedde dat sommige van die geldverliezende startups het heel, heel groot zouden maken – en zo eventuele verliezen dekken van de bedrijven die faalden.

Het VC-achtige deel van Silicon Valley Bank is niet wat er mis ging. Het bankgedeelte van de bank is waar het faillissement plaatsvond: er kwamen veel deposito’s binnen tijdens de pandemie en de SVB koos ervoor om de helft ervan in een beleggingsportefeuille van $ 91 miljard te stoppen die kwetsbaar was voor stijgende rentetarieven. Maar omdat de startup-cultuur dat wel is Ook kwetsbaar voor rentestijgingen, waardoor SVB meer blootgesteld was dan andere soorten banken. Omdat de startups hun geld begonnen op te nemen in plaats van er meer in te stoppen, moest SVB haar investeringen met verlies kwijt.

Deze rechtse praatpunten zijn niet serieus, dus het is de moeite waard om je af te vragen waarom we ze überhaupt horen. Een mogelijk antwoord is de betrokkenheid van Peter Thiel’s Founders Fund bij de bankrun. Thiel is een van de grootste donoren van de Republikeinse Partij.

Een mysterieuze anoniem iemand verteld Axio’s dat Thiel niet direct betrokken was bij de beslissing om portefeuillebedrijven te vertellen hun geld op te halen. Natuurlijk, nadat Thiel een grote toespraak hield over hoe geweldig Bitcoin was terwijl Founders Fund het druk aan het verkopen was, zouden mensen daar misschien een beetje sceptisch over zijn. Dat is misschien de reden waarom we horen over ‘woke Wall Street’.

Markten bestaan ​​uit mensen. ESG-beleggen – het staat voor “environmental, social, and governance” – is een kapitalistisch product, voortgekomen uit de eis dat bedrijven meer doen dan winstgevend zijn. Het bestaat omdat investeerders willen een basisniveau van milieuvriendelijkheid, pro-sociale acties en goed bestuur.

ESG is niet echt een nieuw concept. Hoewel sommige investeerders gewoon geld willen verdienen, zijn er anderen die zich zorgen maken over de gevolgen daarvan voor de mensen om hen heen. Het belangrijkste voorbeeld zijn tabaksfabrikanten, die een verslavend product verkopen dat mensen kan doden en dat ook doet. In Barbaren bij de Poortprees Warren Buffett de deugden van investeren in sigarettenfabrikanten: “Het kost een cent om te maken. Verkoop het voor een dollar. Het is verslavend. En er is een fantastische merkentrouw.” Als u niets geeft om sterfgevallen door kanker, is dit een redelijk goede formule om te beleggen.

Behalve heel veel mensen Doen geven om deze dingen. De meeste investeerders zijn eigenlijk geen sociopaten; enkele van de grootste investeerders beheren pensioen- en pensioenfondsen voor gewone mensen. ESG-beleggingen zijn voornamelijk institutionele beleggers, vooral BlackRock, die een product op de markt proberen te brengen waarmee mensen geld kunnen verdienen zonder zich al te schuldig te voelen. Klanten vragen hier eigenlijk om! Dat heet marktvraag!

Maar ESG gaat over gezegde de juiste dingen, niet noodzakelijkerwijs aan het doen hen. Dus waarom zien we dat conservatieven het serieus nemen? Nou, Republikeinen kunnen niet toegeven dat er niet veel marktvraag is naar hun overtuigingen. Ze zouden tenslotte pro-kapitalisme moeten zijn.

Geld is de abstracte versie van onze sociale banden. Het is, heel letterlijk, wat we elkaar verschuldigd zijn. Silicon Valley Bank diende een gemeenschap, een waar ‘ieder voor zich’ de heersende filosofie is. Dat is een deel van wat leidt tot een bankrun – want als de VC-cultuur in Silicon Valley meer geïnteresseerd was geweest in het behoud van zijn eigen gemeenschap, zou het zijn eigen bank niet hebben getankt.

Dan is er de deregulering. In 2018 ondertekende de toenmalige president Donald Trump een wet die kleinere banken vrijstelde van enkele vereisten van de Dodd-Frank-wet van 2010, een poging na de financiële crisis om het bankwezen te hervormen. De nieuwe wet hield in dat kleinere banken, zoals Silicon Valley Bank, niet onderworpen waren aan dezelfde toezichtvereisten als ‘systeemrelevante’ banken, met meer dan $ 250 miljard aan activa. SVB heeft hier zelf voor gelobbyd!