Rostock

Überraschung für den Gorilla Assumbo im Rostocker Zoo: Zu seinem 50. Geburtstag bekam er am Samstag von den Tierpflegern eine Geburtstagstorte geschenkt. Auch das Gehege wurde farbenfroh geschmückt. „50 Jahre sind ein sehr beeindruckendes Alter für einen Gorillamann“, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. In freier Wildbahn würden Gorillas ohne medizinische Versorgung und spezielle Ernährung nur etwa 35 bis 40 Jahre alt. „Wir freuen uns sehr, dass es Assumbo gesundheitlich gut geht. Er wiegt derzeit satte 165 Kilogramm und ernährt sich sehr gut.“

Auch die Stadtwerke Rostock gratulierten der Gorillagruppe um den Silberrücken Assumbo als Paten und überreichten ihnen einen Obstkorb. Der Gorilla wurde 1973 im Jersey Island Zoo geboren und dort in der Flasche aufgezogen. Nach einem Zwischenstopp in Prag kam er 1999 nach Rostock. 2012 zog er in das neu erbaute Darwineum.

Gorillas sind die größten und schwersten Primaten der Welt. Ihre Körpergröße liegt zwischen 1,25 und 1,75 Metern und die Männchen können bis zu 200 Kilo wiegen. Die Weibchen sind mit 70 bis 90 Kilogramm leichter.