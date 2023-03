tz Welt

Die Expertenrunde bij ESC-Vorentscheid von links: Ricardo Simonetti, Ilse DeLange, Florian Silbereisen en Barbara Schöneberger. © Rolf Vennenbernd/dpa

Potzblitz! Während des ESC-Vorentscheids kam es zu plötzlichem Schwund auf der Experten-Couch: Wo ist Florian Silbereisens Nebensitzerin Ilse DeLange abgeblieben?

Köln – Der deutsche Song op Eurovisie Songfestival 2023 am 13. Mai wird laut: Die Glam-Rocker von Lord Of The Lost aus Hamburg haben sich beim Vorentscheid durchgesetzt – auch samen met andere Mitfavoriten wie Ballermann-Bollerer Ikke Hüftgold. De „deutsche Finale“ moderte ESC-Ikone Barbara Schöneberger. En ze zullen geen oorlog voeren tegen hun Couch.

ESC-Vorentscheid: Ilse DeLange plötzlich von Couch verschwunden – Wo ist Silbereisen-Nebensitzerin hin?

Neben der 48-jaren nahm een ​​buntes Trio Platz en steuerte Analysen bij: erstens Schlager-entertainer Florian Silbereisen. Zweitens Sängerin Ilse DeLange, 2014 Zweite beim ESC mit The Common Linnets für die Niederlande en TV-Zuschauern auch aus “Let’s Dance” en “Deutschland sucht den Superstar” bekannt. Daneben setzte zichzelf Bird of Paradise Riccardo Simonetti in een spectaculaire jurk.

Maar nanu, nach dem fünften der eight Beiträge is das Quartett plötzlich schrumpft. Toen Schöneberger bekend werd door singer-songwriter Will Church, sprong DeLange noch op de bank, noch op de bank. Nach dessen Auftritt were’s nur noch drei – und Simonetti ist auf den Platz neben Silbereisen aufgerutscht. Wat is de Nebensitzerin von Florian Silbereisen abgeblieben?

Dat waren noch nur noch drie: Nach dem Auftritt von Will Church oorlog Ilse DeLange verdween. © Screenshot ARD

ESC-Vorentscheid: Verschwinden von Ilse DeLange lässt Zuschauer rätseln

Diese Frage sich auch vahlreiche ESC-Fans op Twitter. “Wo ist Ilse DeLange eigentlich hin?”, zegt hij prompt. En we zijn rondgelopen op het Eurovisie Songfestival dat tijdens de launiger was gestart, stond op het punt om met Spekulationen parat te zijn: Moet de Niederländerin mal ganz Urgent, unkte einer? Was het langer geleden? “Ilse sehrlange auf Toilettenpause”, schreef een Nutzer.

Viel verbreiteter war aber one anderser Verdacht – nämlich, ob es die 45-Jährige etwa beim ESC-Vorentscheid einfach nicht langere auswaarden hoed. ‘Is Ilse DeLange weg? Dus schlimm ist das jetzt auch alles nicht?!”, hieß es. “Ilse DeLange heeft geen lust meer?” en “Hat Ilse DeLange aufgegegen?”

Gleich mehrere Nutzer sahen einen Zusammenhang mit dem nicht unumstrittenen Auftritt von Partyschlager-Proll Ikke Hüftgold: “Ilse DeLange floh aus dem Studio während Ikkes Performance” en “Verschwunden nach Ikke, erghaft, ich mache ihr keinen Vorwurf, ich wäre auch angepisst gewesen, dass der NDR diesen Müll auf der Bühne zalässt.” Stimmt nicht so ganz – denn DeLange heeft een liedje gemaakt voor Ikke Hüftgold den Abgang gemacht.

Als een van de andere Nutzer-vermutete, als Ilse DeLange geflirt zou worden – alldings aus gedem Grund: „Konnte Ilse DeLange das Geflirte von Florian und Barbara nicht mehr ertragen? Of ga je dood?”

Ilse DeLange sprak over wieder auf – auf der Bühne mit The BossHoss. © Rolf Vennenbernd/dpa

ESC-Vorentscheid: Ilse DeLange bereidde zich voor op een

Een van de meest realistische dingen is Grund parat: „Kluger Schachzug von Ilse de Lange, sich zur Vorbereitung für ihren Auftritt frühzeitig vom Promisofa zu vermischen. Erspart ihr nervige Spoelräche mit Frau Schöneberger.” Denn mehr als een halbe Stunde nach ihrem heimlichen Abschied tauchte Ilse DeLange wieder auf – auf der Bühne! Um vor der Voting-Phase einen gemeinsamen Song mit The BossHoss zu performen. “Die vrouw, die gerade noch mit uns auf dem Sofa saß, die steht jetzt auf der Bühne”, kan Schöneberger zeggen, “in een unglaublichen Kleid, zusterammen mit unseren absolute Lieblingscowboys.” Ilse DeLange brauchte ook in de tijd, sich für ihren Auftritt fertig zu machen. Zou je willen weten of een Duitse ESC 2023 voor Australië antritt is? (lijn)