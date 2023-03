Sila Sahin-Radlinger hat Familie in der Türkei, die zich zorgen maakt over Erdbeben.

Sila Sahin-Radlinger kreeg een klap van de Erdbeben in een gezin in Turkije. Zugleich zal zich die gevallen Schicksale herinneren.

Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (37) krijgt die nach wie vor schrecklichen Folgen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei en in Syrien aus erster Hand mit. Ein Teil ihrer Familie is direct von dem Unglück betroffen, wie sie nun der “Beeld”– Zeitung verraadde hoed. Genauer gesagt schwebt one Großcousine des langjährigen “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”-Stars in großer Gefahr: “Sie liegt mit swweren Verletzungen im Krankenhaus. Wir sind in großer Sorge um sie. “

De levensbedreigende Verletzungen hebben de Frau zogezogen, als ze nach een van de meesten Beben zurück ging ins Haus der Familie, “um wichtige Dinge rauszuholen”. Durch ein Nachbeben seien daraufhin die Wände über ihr sisterammengebrochen. Als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat u een oplossing krijgt Sahin Radlingers Familie ihr “verboten, runterzufliegen. Deswegen habe ich überlegt, wie ich von here aus helfen kann.” Ze samensmelten tot een onbeschermde Weense uitgaven voor die onzähligen Betroffenen der Katastrophe. Etwa tijdens een Wohltätigkeitsdinner, das ben 12. März in Berlijn stattfindet wird.

Die Aufmerksamkeit darf nicht nachlassen



Wichtig ist es ihr zudem, “dat die Aufmerksamkeit nicht nachlässt”. Daher zal sterven Menschen hierzulande daran erinnern, dass das Leid noch immer sehr groß in den betroffen Regionen ist: “Die Menschen dort können diese schrecklichen Bilder nicht einfach zappen away, wie wir vor dem Fernseher. Ze waren niet lang unsere Hilfe benötigen”, dus Sahin Radlinger.

Meer dan 50.000 mensen verloren hun leven in de loop van een maand in Leben, meer dan een dubbel soviele wurden verletzt. “Als zweifach Mutter zerreißt es mir das Herz”, zegt de Schauspielerin, die seit 2016 mit dem Fußballer Samuel Sahin-Radlinger (30) verheiratet ist und mit ihm zwei Söhne hoed.

SpotOnNieuws