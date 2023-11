Signa-Tochter SportScheck meldt Insolvenz an

Startpagina Wirtschaft

van: Lisa Mayerhofer

Een SportScheck-Filiale in de Münchner Innenstadt. (Archivbild) © Lino Mirgeler / dpa

De vastgoed- en retailholding Signa des Austrian Investors René Benko is beschikbaar. Nu kunt u het bericht over de Signa-Tochter SportScheck lezen.

München – Na de insolventie van vastgoed- en detailhandelsholding Signa des Austrian Milliardärs René Benko trift op de Donnerstag (30 november) op de Signa-Tochter SportScheck. De beschrijving van de Duitse Sportartikelen-Kette is mogelijk bij Insolvenz aangemeld.

Signa-Tochter SportScheck insolvent – Übernahme platzt

Dit komt doordat Signa Holding verantwoordelijk is voor de ‘transactionele zakelijke relatie’ vanwege het feit dat het insolventieproces niet kan worden opgelost, maar meer informatie kan worden verkregen via de SportScheck. Handelsblatt. Dadurch zie de Sportartikelen-Kette zahlungsunfähig.

Bijzonder bitter: de inherent geplante invloed van SportScheck door de Britse modehandelaar Frasers kan in eerste instantie niet volledig worden geabsorbeerd. Het eindresultaat van de aankoop werd voor het eerst gepubliceerd op 17 oktober, de Zustimmung der Wettbewerbsbehörden stand noch aus.

Fraser’s stop jedoch weiter en signaleert Übernahmeplänen fest, messageet that Textielwirtschaft. De informatie die zij verstrekken biedt beleggers meer mogelijkheden om zich bewust van te zijn. “Dus wie bang is om te schrijven, we worden ook geconfronteerd met een kans, vanwege onze relatie met onze partners en een gelukkige toekomst”, aldus Sportscheck-chef Matthias Rucker. Handelsblatt zufolge.

Benko ubernahm SportScheck voor drie jaar

Alle filialen, technische diensten en webshops blijven normaal werken. Geschäftsführer Matthias Rucker zei dat de insolventie bitter was, vanwege een kans, vanwege de insolventies met zijn partners en het geluk van zijn toekomst. De sanitatie- en investeerdersprocessen zijn op korte termijn afgerond.

SportScheck werd voor het eerst gerapporteerd tijdens de jaren van Signa Retail, de Warenhaus-Sparte des Immobilien-Investeerders René Benko, die leiding gaf aan Galeria Karstadt Kaufhof. 2020 had SportScheck vom Versandhaus-Konzern Otto übernommen. De Kette vestigde zich in 34 filialen in Innenstadtlagen voor een bedrag van 350 miljoen euro, berichtet de Nachrichtenagentur Reuters.