Stand: 29.11.2023 11:35 uur

De oude Signa Holding des österreichischen Unternehmers Benko is insolvabel. De Holding werd een handelsrechtbank wiens besluit een Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantragen ten uitvoer legde, onderdeel van de Signa-Gruppe mit.

De kritische Signa Holding GmbH van de Unternehmers René Benko zal geen verslag uitbrengen over Insolvenz. Wie in zijn eigen omgeving voor zichzelf heeft gezorgd, zal op zijn eigen manier de gevolgen van zijn eigen gezondheidszorg moeten aanvaarden. „Trotz erheblicher Bemühungen in de afgelopen weken kon die erfelijke liquidität voor een verdere gerichte restrukturierung niet in ausreichendem Maße sichergestellt zijn“, hier is de uitleg.

Benko hatte de Vorsitz des Beirats Anfang November en de Sanierungsexperten Arndt G Proteinz übergeben. Dat meldt Verstappenen Freitag hatte jein een Tochtergesellschaft der Signa-Gruppe Insolvenz. Dabei treedt op zichzelf op met de Signa Real Estate Management Duitsland – de Deutschlandtochter van Signa Prime Selection, in het daarmee gebundelde Signa prestigieuze vastgoed. Dit was het eerste faillissement van een vastgoedbedrijf in Signa. De Signa Sports United – een van de leden van de Signa-Handelsparte – werd in oktober voorbereid om met insolventie om te gaan.