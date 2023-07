Deutschland erlebt, wie so viele andere europäische Länder, einen glühend heißen Sommer. Rekordtemperaturen sind besonders für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen eine Belastung. Die Folgen sengender Hitze sind schwerwiegend.

Im Jahr 2022, als Europa den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebte, wurden nach jüngsten Berechnungen über 600.000 hitzebedingte Todesfälle verzeichnet.

In diesem Jahr gab es in Italien 18.010 hitzebedingte Todesfälle, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Es folgten Spanien mit 11.324 Todesfällen und Deutschland an dritter Stelle mit 8.173, wie aus einem in Nature Medicine veröffentlichten Bericht von Forschern des Barcelona Institute for Global Health hervorgeht.

Ohne Schutzmaßnahmen gegen extreme Hitze werden ab 2030 durchschnittlich 68.000 Menschen an der Hitze sterben, warnen die Forscher.

Nach Angaben der Vereinten Nationen dürften die Temperaturen weltweit bis 2027 auf Rekordniveaus ansteigen.

Einige deutsche Städte wie Duisburg verfügen über Wasserbrunnen, die sich ideal zum Abkühlen eignen Bild: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Zeit, Südeuropa zu kopieren

Kein Wunder, dass deutsche Gesundheitsexperten nach Möglichkeiten suchen, mit den Rekordtemperaturen besser zurechtzukommen. Denn viele Großstädte hinken bei der Entwicklung ausreichender Hitzeschutzmaßnahmen noch hinterher.

Die bislang höchste Temperatur in diesem Jahr verzeichnete der Deutsche Wetterdienst vor wenigen Tagen in Bayern mit 38,8 Grad Celsius.

Die deutschen Amtsärzte haben kürzlich einen überraschenden Vorschlag gemacht. „Wir sollten uns im Umgang mit Hitze an der Arbeitskultur südlicher Länder orientieren“, sagte Johannes Niessen, Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztlichen Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Früh aufzustehen, produktiv zu arbeiten und dann mittags eine Siesta zu machen, ist ein Ansatz, den wir in den Sommermonaten verfolgen sollten“, sagte er.

Menschen seien bei großer Hitze einfach „nicht so leistungsfähig“, fügte er hinzu, weshalb er empfiehlt, komplexe Aufgaben am frühen Morgen zu erledigen.

„Außerdem brauchen (Arbeitsplätze) viele Ventilatoren und leichtere Kleidung (ist ratsam), auch wenn die Kleiderordnung im Büro dies nicht wirklich zulässt“, sagte er.

Weitere Empfehlungen von Niessen sind, ausreichend Wasser zu trinken, kleine, leichte Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen und vielleicht sogar ein kaltes Fußbad zu nehmen, wenn man das Glück hat, von zu Hause aus zu arbeiten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach befürwortete diese Empfehlungen und teilte auf Twitter mit, dass „eine Siesta in der Hitze keine schlechte Idee ist.“

Er fügte hinzu, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zunächst über solche Mittagspausen einigen sollten. Auf jeden Fall, so Lauterbach, der auch Arzt ist, seien Mittagsschläfchen aus medizinischer Sicht „sicherlich für viele Berufe sinnvoll.“

Gewerkschaften fordern Hitzeschutz

Ob diese traditionellen Mittagspausen, die in Teilen Südeuropas weit verbreitet sind, bei deutschen Arbeitgebern Anklang finden werden, die eine größere Arbeitszeitflexibilität ermöglichen müssten, bleibt abzuwarten.

Die Gewerkschaften wollen die Unternehmen unterdessen dazu bringen, mehr für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter zu tun.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Arbeitgeber aufgefordert, in den Sommermonaten regelmäßig Hitzegefährdungsbeurteilungen durchzuführen, um den Arbeitsschutz bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.

„Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor Hitze schützen, da die Arbeit bei Hitze belastend ist und ihre Gesundheit gefährden kann“, sagte Anja Piel vom DGB gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sie sagte, dies sei „völlig inakzeptabel angesichts des Klimawandels und der extrem heißen Sommer“, und forderte gleichzeitig die Schließung von Büros mit Temperaturen über 35 Grad Celsius.

Kirchen zur Rettung

Eine weitere Idee teilte Minister Lauterbach während seines Urlaubs in der italienischen Toskana auf Twitter. Während eines Besuchs in der Basilika San Francesco in Siena twitterte der Minister, dass Kirchen für die Öffentlichkeit geöffnet werden könnten, um bei Hitzewellen Schutz zu bieten. Sein aktueller Hitzeschutzplan enthält diese Idee jedoch nicht.

Lauterbachs Vorschlag stieß bei der Deutschen Bischofskonferenz auf große Zustimmung. Sprecher Matthias Kopp sagte, die meisten Kirchen seien ohnehin tagsüber geöffnet.

Dickwandige Kirchen wie diese sind ideal, um sich vor der Mittagshitze zu schützen Bild: imageBROKER/picture Alliance

Gleichzeitig, so Kopp, hätten Fälle von Vandalismus in letzter Zeit zugenommen, weshalb immer mehr Kirchen außerhalb der regulären Gottesdienste geschlossen würden. Dies sei sehr bedauerlich, sagte er, da Kirchen aufgrund ihrer dicken Mauern Orte der Kühle und Ruhe seien.

Während jeder Zutritt zu Gotteshäusern hat, sollten Besucher Respekt zeigen. „Religiöse Sensibilität und Ehrfurcht werden in der Kirche auch von Nichtkatholiken und Nichtreligiösen erwartet“, sagte Kopp.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft begrüßt die Idee, in der Kirche zu entspannen. Gotteshäuser mit kühlen Innentemperaturen können dazu beitragen, die Hitze besser zu bewältigen, sagt Uwe Ulbrich, Professor für Meteorologie an der Freien Universität Berlin, gegenüber der DW.

„Ich könnte mir vorstellen, dass schon ein kurzer Aufenthalt in einem kühleren Raum aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll ist“, sagte er.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.