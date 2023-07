Stand: 13.07.2023 15:39 Uhr

Im Beisein von Bundeskanzler Scholz kündigte Siemens milliardenschwere Investitionen in Deutschland an. Die Hälfte des Geldes geht an den Standort Erlangen. Dort soll die Entwicklung von Automatisierungsprozessen vorangetrieben werden.

Der Münchner Technologiekonzern Siemens will in Deutschland eine Milliarde Euro in Entwicklung und Produktion investieren.

Die Hälfte davon geht nach Erlangen, wo die Sparte Industrial Automation (DI) mit 3.500 Mitarbeitern Leistungselektronik und Steuerungen für Werkzeugmaschinen produziert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Standort soll somit zum Kern für die Technologie des „Industrial Metaverse“ werden, das die reale und virtuelle Welt verbinden soll.

Investitionen trotz Debatte darüber Deindustrialisierung

„Wir revolutionieren die Art und Weise, wie wir produzieren“, sagte Vorstandsvorsitzender Roland Busch im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Die hochmoderne Produktion, die in Erlangen entsteht, ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft geht – als starkes Industrieland mit guten nachhaltigen Arbeitsplätzen“, sagte Scholz laut der Text der Rede.

Mit Blick auf die aktuelle Debatte um die Deindustrialisierung in Deutschland sagte Busch, man sei bei einer Investition in Deutschland kein Irrweg. Allerdings ist Siemens auch kein energieintensives Unternehmen: Andere Faktoren wie Talente, wirtschaftliche Ökosysteme oder Infrastruktur sind für den Konzern wichtiger. Auch in Erlangen fließt der Großteil der Investitionen in den Kapazitätsausbau des Werks.

Große Investition in Erlangen

Der Bedarf an Automatisierungstechnik bei Siemens ist hoch. Die Produktion im 50 Jahre alten Elektronikwerk in Erlangen soll um 60 Prozent erweitert werden. Auch die Fläche wird erweitert. Dadurch entstehen auch neue Arbeitsplätze – wie viele, ließ Busch allerdings offen.

„Wir investieren in Deutschland, weil wir glauben, dass Deutschland eine digitale Zukunft hat“, sagte CEO Busch. „Dass wir gemeinsam dieses wirtschaftlich einzigartige Ökosystem auf die nächste Stufe heben können.“

Die Ankündigung ist Teil der weltweiten Investition von 2 Milliarden Euro, die Siemens im Juni angekündigt hat. Damals hatte Busch den Bau eines dritten Werks für Steuerungstechnik in Singapur angekündigt. Damit will Siemens den großen Bedarf in Südostasien decken und sich gleichzeitig unabhängiger von China machen.