Siemens Healthineers meldet 300 Entlassungen aufgrund von Gerüchten über einen möglichen Verkauf der Diagnostiksparte

Im Diagnostikgeschäft von Siemens Healthineers sind Veränderungen im Gange – allerdings ist noch unklar, wie weit diese Veränderungen gehen werden.

Zunächst die vom Unternehmen bestätigten Nachrichten: Laut einer in diesem Monat beim Arbeitsministerium von New Jersey eingereichten Meldung sollen insgesamt 300 Mitarbeiter im Geschäftsbereich Siemens Healthcare Diagnostics entlassen werden.

Die Entlassungen betreffen Arbeitnehmer im Morris County in New Jersey und erstrecken sich über einen weiten Zeitraum, wobei die Kürzungen an 13 Terminen wirksam werden, die vom März dieses Jahres bis zum letzten Tag des Jahres 2024 reichen.

Zu diesen 300 Kürzungen zählen die 67 Entlassungen, die Siemens Anfang des Jahres in einer weiteren Mitteilung zur Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) an den Staat bestätigte: Diese Personalreduzierung betraf die Beschäftigten von Siemens Healthcare Diagnostics in Flanders, einer Stadt im Morris County, und trat am 13. September in Kraft . 7, der in den neuen Entlassungsterminen enthalten ist.

Laut einer Mitteilung des Unternehmens sind die Entlassungen Teil der Veränderungen, mit denen Siemens Healthineers Ende 2022 begonnen hat, um die negativen Auswirkungen „der COVID-19-Pandemie, globalen Inflationsängsten, Versorgungsproblemen und Arbeitskräftemangel“ zu bekämpfen.

Die Kürzungen im September in Flandern erfolgten, nachdem Siemens beschlossen hatte, die Produktion seiner Atellica Solution-Immunoassay-Module von dort in sein Werk in Swords in Dublin, Irland, zu verlagern. Die umfassenderen Kürzungen gehen mit diesem Schritt einher: Die gesamte Produktion der Atellica Solution-Plattform soll nun bis September 2024 nach Dublin verlagert werden, heißt es in der Erklärung.

Die betroffenen Positionen sind hauptsächlich in der Fertigung angesiedelt, und ein Siemens-Sprecher sagte in der Erklärung, dass die entlassenen Mitarbeiter Anspruch auf Abfindungs- und Outplacement-Leistungen haben und auch die Möglichkeit haben werden, sich für andere Positionen sowohl bei Siemens Healthineers als auch im größeren Siemens-Konzern zu bewerben .

Die Kürzungen betreffen nur die Rollen, die mit der Produktion der Atellica Solution-Plattform verbunden sind, und nicht den Rest der rund 750 Mitarbeiter, die derzeit am Standort Flandern arbeiten. Auch habe die Konsolidierung „keine Auswirkungen auf andere Aktivitäten des Geschäftsbereichs Diagnostics von Siemens Healthineers oder der Siemens Healthineers/Siemens-Geschäfte in New Jersey“, heißt es in der Erklärung.

Weniger eindeutig sind hingegen Berichte, die diese Woche aufgetaucht sind und darauf hindeuten, dass Siemens Healthineers dabei ist, neue Optionen für die gesamte Diagnostiksparte zu prüfen.

In einer Mitteilung vom Donnerstag zitierte Bloomberg mehrere ungenannte Quellen „mit Sachkenntnis“, die behaupteten, Siemens habe Berater hinzugezogen, um bei der Bewertung dieser Optionen zu helfen, die möglicherweise einen Verkauf oder eine Ausgliederung des Diagnostikgeschäfts umfassen könnten, was als hoch bewertet angesehen werden könnte als 8 Milliarden US-Dollar.

Reuters verdoppelte den Bericht mit Nachrichten von einer eigenen anonymen Quelle, die „mit der Situation vertraut“ sei und feststellte, dass sich die strategische Überprüfung noch in einem frühen Stadium befinde.

Der mögliche Verkauf oder eine andere Form der Trennung würde den Quellen zufolge Siemens von einem Geschäftsbereich befreien, der sich weitgehend vom restlichen Portfolio des Unternehmens abhebt, was möglicherweise zu einer Straffung des Geschäfts führen würde. Die Diagnostiksparte steckte in diesem Jahr in einer Abwärtsspirale und verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2023 im Jahresvergleich Rückgänge von 24 %, 39 % bzw. 20 % – dank sinkender Verkäufe ihrer COVID-Schnelltests.

In einer Erklärung gegenüber Fierce Medtech sagte ein Sprecher von Siemens Healthineers: „Der Fokus in unserem Diagnostikgeschäft lag und liegt derzeit nur auf der Transformation.“ Darüber hinaus können wir zu Marktgerüchten leider keine Stellung nehmen.“

Das Fehlen einer offiziellen Bestätigung hielt die Anleger jedoch nicht davon ab, positiv zu reagieren: Am Freitagmorgen war der Aktienkurs des Unternehmens auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen, nachdem er etwa 5 % über seinem Schlusskurs am Mittwochnachmittag gestiegen war.