Siehe Ryan Reynolds Reaktion auf Shania Twains People’s Choice Awards Nicken

Mann, Ryan Reynolds werde diesen Moment nie vergessen.

Shania Twain trat am 6. Dezember bei den People’s Choice Awards 2022 auf die Bühne, um ein Medley ihrer legendären Hits aufzuführen, bevor sie den Music Icon Award entgegennahm. Während ihres Auftritts von „That Don’t Impress Me Much“ schaltete die Sängerin ihren Ruhm ein Brad Pitt Lyrik, indem er seinen Namen durch den von Reynolds ersetzte, der an diesem Abend den People’s Icon Award erhielt.

„Okay, du bist also Ryan Reynolds“, sang Twain, bevor er mit dem Rest des Hits fortfuhr. „Das beeindruckt mich nicht sehr.“

Und der Umzug tat den Schauspieler sehr beeindrucken. Er teilte einen Clip aus diesem Teil der Show mit Instagram Stories und schrieb: „Das ist vielleicht das Beste, was mir je passiert ist.“

In der Tat war es für beide Stars eine unvergessliche Nacht. Nach der Show-Stopp-Nummer, Billy Porter überreichte Twain ihren Preis und sie dachte über ihre Karriere nach und bemerkte, dass sie mit ihrer Musik „immer Menschen inspirieren möchte“. Die fünfmalige Grammy-Gewinnerin schickte daraufhin eine bewegende Nachricht an ihre Fans.