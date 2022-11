Siehe Chrissy Teigens Kids Visit Dad John Legend auf The Voice

John Legend & Chrissy Teigen „Bereit“ für Baby Nr. 3

Für dieses Foto drehen wir unsere Stühle um.

Chrissy Teigen teilte ein Foto von ihrem Mann und Die Stimme Coach Johannes Legende am Set des Gesangswettbewerbs zusammen mit ihrer Tochter Luna6 und Sohn Meilen4.

Auf dem Foto, das am 21. November getwittert wurde, sitzen beide Kinder auf dem Schoß ihres Vaters, während John – in einem weiß-rot bedruckten Anzug – auf seinem Trainerstuhl sitzt und in die Kamera lächelt.

Auffälligerweise fehlt auf dem Familienfoto Chrissy selbst, die das Foto mit einem Herz-Emoji mit „(I’m in bed)“ beschriftet hat.

Die eng verbundene Familie wird bald zu einer fünfköpfigen Gruppe, da Chrissy – die zuvor offen über ihren Schwangerschaftsverlust im Jahr 2020 war – im August bekannt gab, dass sie erneut schwanger war. Während sich das Paar darauf vorbereitet, ihr neuestes Bündel Freude zu begrüßen, teilte John im September ein Update darüber mit, wie die Familie die bevorstehende Veränderung bewältigt hat.