Siehe Chris Evans und Alba Baptista bestätigen Romanze in PDA Photo

Nun, das ist etwas Buzz-würdig Nachrichten: Chris Evans und Alba Baptista sind offiziell ein Gegenstand.

Richtig, die Kapitän Amerika Stern, 41, und die Krieger Nonne Die 25-jährige Schauspielerin bestätigte diese Woche ihre Romanze, als sie gemeinsam durch den New Yorker Central Park spazierte. Obwohl das Duo versuchte, unauffällig zu bleiben – es trug Sonnenbrillen und Gesichtsmasken –, entdeckten Fotografen sie während ihres Spaziergangs am 11. November Hand in Hand.

Während Evans und Baptista ihren Status noch nicht öffentlich angesprochen haben, haben sie anscheinend ihre Beziehung in den sozialen Medien angedeutet. Tatsächlich zeigte Evans seine Unterstützung für Baptista diese Woche auf Instagram, als sie für ihren Film wirbt Frau Harris geht nach Parisdie ihren Beitrag vom 9. November mit klatschenden und schmelzenden Gesichts-Emojis kommentierte.

Evans, der kürzlich gekrönt wurde Personen’s Sexiest Man Alive, spielte auch auf ein neues Kapitel in seinem romantischen Leben im Sommer an und erzählt Shondaland„Vielleicht [I’m] laserfokussiert darauf, einen Partner zu finden, weißt du, jemanden, mit dem du leben möchtest.“