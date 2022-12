Siehe Bethenny Frankel & Andy Cohens Tense Reunion auf WWHL

Bethenny Frankel und Andy Cohen erwähnen alles.

Die wahren Hausfrauen von New York City Alaun und der ausführende Produzent der Show haben sich wieder vereint, um ihr jüngstes Rindfleisch über Bethennys neuen Podcast in der Folge vom 7. Dezember zu diskutieren Sehen Sie, was live passiert.

Letzten Monat startete Bethenny ihren neuen Podcast ReFrauenauf dem sie auf die Vergangenheit zurückblickt RHONY Episoden und greift alte Erinnerungen und Dramen wieder auf. Andy sagte jedoch, er finde das Thema des Podcasts „heuchlerisch“ von ihr, wie er weiter erklärte WWHL„Du hast die verwüstet Hausfrauen öffentlich in den letzten drei Jahren.“

„Eigentlich habe ich die Show nicht verwüstet“, betonte der Skinnygirl-Gründer. „Ich habe gesagt, dass es nichts für mich war, weil ich denke, dass es giftig war, und ich habe das Recht, nicht dort sein zu wollen, aber trotzdem darüber reden zu wollen. Wie konnte ich länger als ein Jahrzehnt dabei sein? und keine Gedanken zum Teilen haben?“

Andy erinnerte sich, wie Bethenny das Kommende genannt hatte RHONY-Vermächtnis Serie „langweilig“ in einem TikTok-Video, eine Aussage, die der Star sagte, dass sie immer noch glaubt, es sei „eine langweilige Ankündigung“.