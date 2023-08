Seit Samstagabend wird ein Kind aus dem Kinderheim Pauline von Mallinckrodt in Siegburg-Wolsdorf vermisst. Das gab Regisseurin Sonja Boddenberg bekannt. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis teilte am Sonntag mit, dass es sich um ein siebenjähriges Kind handele, das „vermutlich unter einem Vorwand das Gelände der Einrichtung verlassen habe“. Die eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen seien bislang erfolglos geblieben, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde.

Siegburg: Das vermisste Kind befindet sich möglicherweise bei der Mutter

Der Junge könnte bei seiner Mutter sein, teilte die Polizei mit. Allerdings habe die Mutter „keinen Anspruch auf das Sorgerecht“. Auch eine Ausreise ins Ausland sei möglich, hieß es. Die Polizei bittet Personen um Mithilfe, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes haben. Hinweise nimmt die Kreispolizei unter der Rufnummer 02241/541-3121 entgegen.

Der siebenjährige Junge habe dunkles, lockiges Haar und trage kurze, blaue Sportshorts und ein graues T-Shirt mit blauem Aufdruck, hieß es. Die Größe gibt die Polizei mit 145 Zentimetern an, das Kind habe einen „dunkleren Hauttyp“.

Tag der offenen Tür im Kinderheim Siegburg abgesagt

Der für diesen Sonntag geplante Tag der offenen Tür sei daher abgesagt, teilte das Kinderheim Pauline von Mallinckrodt mit. „Unter diesen Umständen sehen wir uns nicht in der Lage, ein fröhliches, von Spaß und Musik geprägtes Fest zu feiern“, heißt es in einer Stellungnahme des Kinderheims.

Als Stargast der Veranstaltung war nach Angaben des Kinderheims TV-Entertainerin Hella von Sinnen eingeplant. Der Komiker sollte eine Modenschau moderieren.

In Wolsdorf und in einem Wohnheim in Kaldauen gibt es Kinder, die entweder Waisen sind oder aus familiären Gründen nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können.

Nach Angaben des Kinderheims Pauline von Mallinckrodt handelt es sich um eine Einrichtung der Jugendhilfe mit einem differenzierten Betreuungs- und Hilfeangebot. Derzeit werden im Rahmen der stationären Betreuung rund 120 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Mütter betreut. (Rot)