Leipzig

Das Spiel gedreht, Fehlstarts vermieden, einen Kantersieg gefeiert: Dank einer herausragenden zweiten Halbzeit besiegte RB Leipzig den VfB Stuttgart mit 5:1 (0:1) und verhinderte mit einer Machtdemonstration einen verpatzten Heimstart.

Benjamin Henrichs (51. Minute), Dani Olmo (63.), Lois Openda (66.), Kevin Kampl (74.) und Xavi Simons (76.) trafen für die Sachsen in dem von vier Videos geprägten Bundesligaspiel. Serhou Guirassy (35.) brachte Stuttgart nach einem schweren Fehler von Nationalspieler David Raum in Führung.

Vor 46.084 Fans standen Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) und seine Kollegen im Kölner Videokeller oft im Mittelpunkt. Zweimal prüften sie auf einen Strafstoß (es gab keinen), zweimal prüften sie einen Openda-Treffer (es gab nur einen). Letztlich hatte das Schiedsrichtergespann in jeder Entscheidung Recht.

Werner auf der Bank, Poulsen in der Startelf

Beim Heimauftakt gab Trainer Marco Rose zunächst ein persönliches Statement ab. Timo Werner, der seit 716 Minuten torlos war, musste auf die Bank und wurde durch Yussuf Poulsen ersetzt. Gegen tief stehende Schwaben erwartete Rose mehr Power und Aggressivität im Antritt, was der Däne auch prompt lieferte. Doch Stuttgart, das aus zehn Duellen mit Leipzig erst zwei Punkte holte, bekam durch den hohen Druck eigentlich keine Probleme – und hatte die erste Chance. Chris Führich zog knapp ab, RB-Keeper Janis Blaswich wehrte ab, doch Guirassy setzte den Nachschuss drüber.

Nach dem 2:3 zum Auftakt in Leverkusen betonte Rose noch einmal, dass die Mannschaft nach dem Umbruch Zeit brauche. Es zeigte sich schnell, wie schwierig es war, Schlüsselspieler wie Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai zu verlieren. Leipzig hatte mehr Ballbesitz und kombinierte gut. Aber es bestand keine Torgefahr, es gab keinen Geistesblitz im letzten Drittel. Openda gab erst in der 28. Minute den ersten Schuss ab, Stuttgarts Torwart Alexander Nübel musste gar nicht erst eingreifen.

Demontage in halb zwei

Auf der anderen Seite musste David Raum einen großen Rückschlag hinnehmen. Der Nationalverteidiger spielte den Ball vor dem eigenen Strafraum direkt in den Fuß von Atakan Karazor, der ihn zu Guirassy weitergab – 0:1. Erst in der Nachspielzeit wachte Leipzig auf. Erst scheiterte Openda (45.+3) vor dem Tor an Nübel, dann forderte RB einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Guirassy an Willi Orban. Allerdings wurde der Angreifer zuvor von Poulsen gedrängt, was ein Videobeweis bestätigte. Rose sah das anders und stürmte nach dem Halbzeitpfiff auf Schiedsrichter Willenborg zu – Gelbe Karte. Co-Trainer Alexander Zickler verhinderte Schlimmeres, indem er Rose zurückdrängte.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff standen Willenborg und seine Kollegen im Kölner Videokeller wieder im Rampenlicht. Nach einem Freistoß von Raum köpfte Orban und Nübel parierte aus kurzer Distanz mit einem überragenden Reflex. Allerdings wurde Orban kurz nach dem Kopfball von VfB-Verteidiger Waldemar Anton mit dem Fuß am Hals getroffen. Willenborg schaute sich die Szene mehrmals an – und gab keinen Elfmeter.

Doch nun war Leipzig an der Reihe und attackierte jeden Ball aggressiv. Henrichs lief nach einem Rückpass auf Nübel zu und blockte den Freistoß des Keepers ins Tor. Zwei Minuten später patzte Nübel erneut. Eine Flanke von Poulsen schlug er direkt vor Opendas Füße. 2:1 Nicht ganz. Der Video-Schiedsrichter rief erneut. Der Leipziger Stürmer stand knapp im Abseits.

Doch RB ließ sich nicht beirren, Stuttgart ließ kaum Räume. Olmo ging nach einer brillanten Balleroberung in Führung, Openda legte nur drei Minuten später nach. Als der Belgier traf, überprüfte der Video-Schiedsrichter erneut, ob Abseits stand, aber dieses Mal war alles in Ordnung. Und jetzt hat alles funktioniert. Der notorisch unhaltbare Kampl traf nach einem abgefälschten Schuss, zwei Minuten später traf Neuzugang Simons. Stuttgart war psychisch kaputt.